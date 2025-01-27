【日本選手権室内】エントリー選手をチェック（フィールド編）！～前回王者の竹内真弥・船田茜理、U20世界選手権 銅メダリストの中谷魁聖などダイヤモンドアスリートが今年最初の日本一を目指す！～
フォート・キシモト／JAAF
2月1～2日（土～日）、大阪城ホールで「第108回日本陸上競技選手権大会・室内競技」が開催されます。
確定版となったエントリーリストを元に、フィールド種目の注目選手をピックアップ！
2020年からシニア種目が「日本選手権・室内競技（以下、日本選手権室内）」の扱いになったことで、世界陸連（以下、WA）が展開するワールドランキング制での大会カテゴリがランクアップし、より効果的にポイントを獲得できる競技会となったこの大会。
今年最初の ”日本選手権者” を決める熱い戦いがいよいよ開幕。
・2月16日（日）第108回日本陸上競技選手権大会・20km競歩
※パリ2024オリンピック競技大会 日本代表選手選考競技会
※クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
・2月22日（土）第108回日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走
※タラハシ―2026世界クロスカントリー選手権大会日本代表選手選考会
・4月12日（土）第109回日本陸上競技選手権大会・10000m
※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会
・7月4日（金）～6日（日）第109回日本陸上競技選手権大会
※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会
・7月12日（土）～13日（日）第109回日本陸上競技選手権大会・混成競技
※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会
・7月12日（土）～13日（日）第109回日本陸上競技選手権大会・リレー競技
当日はライブ配信も予定しておりますので、選手たちへの応援をよろしくお願いいたします。
>>エントリーリストはこちら
https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1833-4.pdf
主なエントリー選手（男子）
■日本選手権男子走高跳
中谷魁聖（福岡一高校）★ダイヤモンドアスリート
リマ2024 U20世界陸上競技選手権大会 男子走高跳 3位
ドバイ2024 U20アジア陸上競技選手権大会 男子走高跳 2位
第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 男子走高跳 優勝
■日本選手権男子棒高跳
柄澤智哉（日本体育大学）
第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 男子棒高跳 3位
フォート・キシモト
北田琉偉 ★ダイヤモンドアスリート
醴泉2023 U20アジア陸上競技選手権大会 男子棒高跳 3位 ※2023年度大会
2023日本室内陸上競技大阪大会 U20男子棒高跳 優勝 ※2023年度大会
アフロスポーツ
■日本選手権男子走幅跳
山浦渓斗（勝浦ゴルフ倶楽部）
第108回日本陸上競技選手権大会 男子走幅跳 4位
アフロスポーツ
■日本選手権男子三段跳
安立雄斗（福岡大学）
第108回日本陸上競技選手権大会 男子三段跳 優勝
フォート・キシモト
主なエントリー選手（女子）
■日本選手権女子走高跳
津田シェリアイ（築地銀だこ）
第108回日本陸上競技選手権大会 女子走高跳 2位
フォート・キシモト
■日本選手権女子棒高跳
竜田夏苗（ニッパツ）
第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技 女子棒高跳 2位 ※2023年度大会
アフロスポーツ
■日本選手権女子走幅跳
竹内真弥（ミズノ）
第108回日本陸上競技選手権大会 女子走幅跳 2位
第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 女子走幅跳 優勝
フォート・キシモト
■日本選手権女子三段跳
船田茜理（武庫川女子大学）
第108回日本陸上競技選手権大会 女子三段跳 2位
第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 女子三段跳 優勝
アフロスポーツ
前回大会アーカイブ映像
【ダイジェスト】
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=o2EzsxF0RFs ]
（https://youtu.be/o2EzsxF0RFs(https://youtu.be/o2EzsxF0RFs)）
【ライブ配信：1日目】
メインチャンネル
トラック競技全種目・表彰
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Y3Cw_6Ehkew ]
（https://youtu.be/Y3Cw_6Ehkew(https://youtu.be/Y3Cw_6Ehkew)）
フィールドチャンネル
フィールド競技全種目
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=iTcUI9xNMY4 ]
（https://youtu.be/iTcUI9xNMY4(https://youtu.be/iTcUI9xNMY4)）
【ライブ配信：2日目】
メインチャンネル
トラック競技・表彰、U20女子走幅跳、日本選手権女子走幅跳、日本選手権男子走高跳
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=nXNoeD3ukiY ]
（https://youtu.be/nXNoeD3ukiY(https://youtu.be/nXNoeD3ukiY)）
フィールドチャンネル
日本選手権女子走高跳、U20男子棒高跳、U20男子走幅跳、日本選手権男子走幅跳、日本選手権男子棒高跳、U20男子三段跳、日本選手権男子三段跳
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Cns4E1dM3cw ]
（https://youtu.be/Cns4E1dM3cw(https://youtu.be/Cns4E1dM3cw)）
【ダイヤモンドアスリート】特設サイト
>>https://www.jaaf.or.jp/diamond/(https://www.jaaf.or.jp/diamond/)