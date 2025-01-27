【日本選手権室内】エントリー選手をチェック（フィールド編）！～前回王者の竹内真弥・船田茜理、U20世界選手権 銅メダリストの中谷魁聖などダイヤモンドアスリートが今年最初の日本一を目指す！～

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公益財団法人日本陸上競技連盟

フォート・キシモト／JAAF

2月1～2日（土～日）、大阪城ホールで「第108回日本陸上競技選手権大会・室内競技」が開催されます。
確定版となったエントリーリストを元に、フィールド種目の注目選手をピックアップ！

2020年からシニア種目が「日本選手権・室内競技（以下、日本選手権室内）」の扱いになったことで、世界陸連（以下、WA）が展開するワールドランキング制での大会カテゴリがランクアップし、より効果的にポイントを獲得できる競技会となったこの大会。

9月に東京で開催される「東京2025世界陸上」に向けて、屋外シーズン直前の今！
今年最初の ”日本選手権者” を決める熱い戦いがいよいよ開幕。



・2月16日（日）第108回日本陸上競技選手権大会・20km競歩


　※パリ2024オリンピック競技大会 日本代表選手選考競技会


　※クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会


・2月22日（土）第108回日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走


　※タラハシ―2026世界クロスカントリー選手権大会日本代表選手選考会


・4月12日（土）第109回日本陸上競技選手権大会・10000m


　※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会


・7月4日（金）～6日（日）第109回日本陸上競技選手権大会


　※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会


・7月12日（土）～13日（日）第109回日本陸上競技選手権大会・混成競技


　※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会


・7月12日（土）～13日（日）第109回日本陸上競技選手権大会・リレー競技




当日はライブ配信も予定しておりますので、選手たちへの応援をよろしくお願いいたします。
>>エントリーリストはこちら
https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1833-4.pdf




主なエントリー選手（男子）

■日本選手権男子走高跳


中谷魁聖（福岡一高校）★ダイヤモンドアスリート
リマ2024 U20世界陸上競技選手権大会　男子走高跳 3位
ドバイ2024 U20アジア陸上競技選手権大会　男子走高跳 2位
第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会　男子走高跳 優勝






■日本選手権男子棒高跳


柄澤智哉（日本体育大学）
第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技　男子棒高跳 3位



フォート・キシモト



北田琉偉　★ダイヤモンドアスリート
醴泉2023 U20アジア陸上競技選手権大会　男子棒高跳 3位　※2023年度大会
2023日本室内陸上競技大阪大会　U20男子棒高跳 優勝　※2023年度大会



アフロスポーツ



■日本選手権男子走幅跳


山浦渓斗（勝浦ゴルフ倶楽部）
第108回日本陸上競技選手権大会　男子走幅跳 4位



アフロスポーツ



■日本選手権男子三段跳


安立雄斗（福岡大学）
第108回日本陸上競技選手権大会　男子三段跳 優勝



フォート・キシモト



主なエントリー選手（女子）

■日本選手権女子走高跳


津田シェリアイ（築地銀だこ）
第108回日本陸上競技選手権大会　女子走高跳 2位



フォート・キシモト



■日本選手権女子棒高跳


竜田夏苗（ニッパツ）
第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技　女子棒高跳 2位　※2023年度大会



アフロスポーツ



■日本選手権女子走幅跳


竹内真弥（ミズノ）
第108回日本陸上競技選手権大会　女子走幅跳 2位
第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技　女子走幅跳 優勝



フォート・キシモト



■日本選手権女子三段跳


船田茜理（武庫川女子大学）
第108回日本陸上競技選手権大会　女子三段跳 2位
第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技　女子三段跳 優勝



アフロスポーツ



前回大会アーカイブ映像

【ダイジェスト】


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=o2EzsxF0RFs ]

（https://youtu.be/o2EzsxF0RFs(https://youtu.be/o2EzsxF0RFs)）




【ライブ配信：1日目】


メインチャンネル


トラック競技全種目・表彰


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Y3Cw_6Ehkew ]

（https://youtu.be/Y3Cw_6Ehkew(https://youtu.be/Y3Cw_6Ehkew)）




フィールドチャンネル


フィールド競技全種目


[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=iTcUI9xNMY4 ]

（https://youtu.be/iTcUI9xNMY4(https://youtu.be/iTcUI9xNMY4)）




【ライブ配信：2日目】


メインチャンネル


トラック競技・表彰、U20女子走幅跳、日本選手権女子走幅跳、日本選手権男子走高跳


[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=nXNoeD3ukiY ]

（https://youtu.be/nXNoeD3ukiY(https://youtu.be/nXNoeD3ukiY)）




フィールドチャンネル


日本選手権女子走高跳、U20男子棒高跳、U20男子走幅跳、日本選手権男子走幅跳、日本選手権男子棒高跳、U20男子三段跳、日本選手権男子三段跳


[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Cns4E1dM3cw ]

（https://youtu.be/Cns4E1dM3cw(https://youtu.be/Cns4E1dM3cw)）




【ダイヤモンドアスリート】特設サイト

>>https://www.jaaf.or.jp/diamond/(https://www.jaaf.or.jp/diamond/)