【日本選手権室内】エントリー選手をチェック（フィールド編）！～前回王者の竹内真弥・船田茜理、U20世界選手権 銅メダリストの中谷魁聖などダイヤモンドアスリートが今年最初の日本一を目指す！～

公益財団法人日本陸上競技連盟フォート・キシモト／JAAF

2月1～2日（土～日）、大阪城ホールで「第108回日本陸上競技選手権大会・室内競技」が開催されます。

確定版となったエントリーリストを元に、フィールド種目の注目選手をピックアップ！



2020年からシニア種目が「日本選手権・室内競技（以下、日本選手権室内）」の扱いになったことで、世界陸連（以下、WA）が展開するワールドランキング制での大会カテゴリがランクアップし、より効果的にポイントを獲得できる競技会となったこの大会。





9月に東京で開催される「東京2025世界陸上」に向けて、屋外シーズン直前の今！今年最初の ”日本選手権者” を決める熱い戦いがいよいよ開幕。

・2月16日（日）第108回日本陸上競技選手権大会・20km競歩

※パリ2024オリンピック競技大会 日本代表選手選考競技会

※クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会

・2月22日（土）第108回日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走

※タラハシ―2026世界クロスカントリー選手権大会日本代表選手選考会

・4月12日（土）第109回日本陸上競技選手権大会・10000m

※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会

・7月4日（金）～6日（日）第109回日本陸上競技選手権大会

※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会

・7月12日（土）～13日（日）第109回日本陸上競技選手権大会・混成競技

※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会

・7月12日（土）～13日（日）第109回日本陸上競技選手権大会・リレー競技

当日はライブ配信も予定しておりますので、選手たちへの応援をよろしくお願いいたします。

>>エントリーリストはこちら

https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1833-4.pdf

主なエントリー選手（男子）

■日本選手権男子走高跳

中谷魁聖（福岡一高校）★ダイヤモンドアスリート

リマ2024 U20世界陸上競技選手権大会 男子走高跳 3位

ドバイ2024 U20アジア陸上競技選手権大会 男子走高跳 2位

第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 男子走高跳 優勝

■日本選手権男子棒高跳

柄澤智哉（日本体育大学）

第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 男子棒高跳 3位

フォート・キシモト

北田琉偉 ★ダイヤモンドアスリート

醴泉2023 U20アジア陸上競技選手権大会 男子棒高跳 3位 ※2023年度大会

2023日本室内陸上競技大阪大会 U20男子棒高跳 優勝 ※2023年度大会

アフロスポーツ

■日本選手権男子走幅跳

山浦渓斗（勝浦ゴルフ倶楽部）

第108回日本陸上競技選手権大会 男子走幅跳 4位

アフロスポーツ

■日本選手権男子三段跳

安立雄斗（福岡大学）

第108回日本陸上競技選手権大会 男子三段跳 優勝

フォート・キシモト

主なエントリー選手（女子）

■日本選手権女子走高跳

津田シェリアイ（築地銀だこ）

第108回日本陸上競技選手権大会 女子走高跳 2位

フォート・キシモト

■日本選手権女子棒高跳

竜田夏苗（ニッパツ）

第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技 女子棒高跳 2位 ※2023年度大会

アフロスポーツ

■日本選手権女子走幅跳

竹内真弥（ミズノ）

第108回日本陸上競技選手権大会 女子走幅跳 2位

第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 女子走幅跳 優勝

フォート・キシモト

■日本選手権女子三段跳

船田茜理（武庫川女子大学）

第108回日本陸上競技選手権大会 女子三段跳 2位

第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 女子三段跳 優勝

アフロスポーツ

前回大会アーカイブ映像

【ダイジェスト】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=o2EzsxF0RFs ]

（https://youtu.be/o2EzsxF0RFs(https://youtu.be/o2EzsxF0RFs)）

【ライブ配信：1日目】

メインチャンネル

トラック競技全種目・表彰

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Y3Cw_6Ehkew ]

（https://youtu.be/Y3Cw_6Ehkew(https://youtu.be/Y3Cw_6Ehkew)）

フィールドチャンネル

フィールド競技全種目

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=iTcUI9xNMY4 ]

（https://youtu.be/iTcUI9xNMY4(https://youtu.be/iTcUI9xNMY4)）

【ライブ配信：2日目】

メインチャンネル

トラック競技・表彰、U20女子走幅跳、日本選手権女子走幅跳、日本選手権男子走高跳

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=nXNoeD3ukiY ]

（https://youtu.be/nXNoeD3ukiY(https://youtu.be/nXNoeD3ukiY)）

フィールドチャンネル

日本選手権女子走高跳、U20男子棒高跳、U20男子走幅跳、日本選手権男子走幅跳、日本選手権男子棒高跳、U20男子三段跳、日本選手権男子三段跳

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Cns4E1dM3cw ]

（https://youtu.be/Cns4E1dM3cw(https://youtu.be/Cns4E1dM3cw)）

【ダイヤモンドアスリート】特設サイト

>>https://www.jaaf.or.jp/diamond/(https://www.jaaf.or.jp/diamond/)