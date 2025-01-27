2027Ç¯Â´°Ê¹ß¤ÎÁ´³ØÇ¯¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù1·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÂ¼ µÈ¹°¡¢°Ê²¼¥ê¥¯¥ëー¥È¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ë½¢¿¦Í½Äê¤Î³ØÀ¸¡ÊÂç³Ø±¡¡¦Âç³Ø¡¦Ã»Âç¡¦¹âÀì¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¦³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¡Ë¤Î³§¤µ¤Þ¡Ê°Ê²¼¡¢³ØÀ¸¡Ë¤ª¤è¤Ó´ûÂ´À¸¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿½¢¿¦³èÆ°½àÈ÷¥µ¥¤¥È¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯1·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡ÙURL¡§https://career.rikunabi.com¡Ë
¿·¤·¤¤¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤³¤È
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯¶¡µëÀ©Ìó¤¬º£¸å¤è¤êÂç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯¸Ä¿Í¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î²è°ìÅª¤Ê¿·Â´ºÎÍÑ¡¦½¢¿¦³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤âÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢³ØÀ¸¤Ï¡ÖÆâ¾Ê¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼´¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤³¤Î»Å»ö¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡¦»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆÃ¤ËÄã³ØÇ¯¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Îµ¡²ñ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤Ï¤½¤¦¤·¤¿³ØÀ¸¤ÎÇº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯¤ß¤ä´õË¾¤Î¸À¸ì²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¨¤ë»Å»ö¡¦´ë¶È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2024Ç¯9·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¦ÂÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤È»Å»ö¤¬ÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£°Ê¾å¤Ë¿¦¼ïÊÌ¡¦¥³ー¥¹ÊÌµá¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢»Å»ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¡¦¥¹¥¥ë¤ä¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¡£³ØÀ¸¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¼«¸Ê·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍýÁÛ¤ÎÀ¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¶ñ¸½²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¼ÂÌ³·Ð¸³¤äÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÊÏ©ÁªÂò¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤äÆþ¼Ò¸å¤Î³èÌö¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¦ÂÈÇ¥ê¥êー¥¹Åö½é¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÌó4¥«·î´Ö¡¢ÍøÍÑ³ØÀ¸¡¦ÍøÍÑ´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò´ð¤Ë¼ÂÁõµ¡Ç½¤Î³«È¯¤ä²þÁ±¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¡¾Ú´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜÆü¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿·¤·¤¤¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¡ä
ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦´Ñ¡§¡Ö¼Ò²ñ¤Ø¤Î°ìÊâÌÜ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×
Äó¶¡²ÁÃÍ¡§¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤Ë¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¡È¼«Ê¬¡É¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Î¡Èµ¡²ñ¡É¤ò¡×
¥×¥í¥À¥¯¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡ÖÌµ°Õ¼±¤Î¤é¤·¤µ¤ò¡¢µ¤¤Å¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×
¡ã¿·¤·¤¤¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤Î¥í¥´¡ä
ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤ò¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢¥í¥´¤òºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤Ï¡¢Indeed¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ØÀ¸¤Ë¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ì¡È¼«Ê¬¡É¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Î¡Èµ¡²ñ¡É¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤âµ¡Ç½¤Î³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËþÂÅÙÌó96¡ó¡¢Ìó6Ê¬¤Ç¥¬¥¯¥Á¥«¤ÎÁÇ°Æ¤¬ºî¤ì¤ë¡Ø¥¬¥¯¥Á¥«AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ù
2024Ç¯9·î25Æü(¿å)¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¬¥¯¥Á¥«¤ÎÁÇ°Æ¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤¹¤ë¡Ø¥¬¥¯¥Á¥«AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ù¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åöµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤¿³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥¯¥Á¥«ÁÇ°Æ¤ÎºîÀ®»þ´Ö¤Ï6Ê¬8ÉÃ(*£±)¡£ÍøÍÑ¤·¤¿³ØÀ¸¤ÎËþÂÅÙ¤¬96.4¡ó(*£²)¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¤â¡¢³ØÀ¸¤ÎÉé²Ù¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤Ä¤Ä¡¢Æâ¾Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¥¬¥¯¥Á¥«AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¬¥¯¥Á¥«¤ÎÁÇ°Æ¤òºîÀ®¤·¤¿³ØÀ¸¤Î´¶ÁÛ(°ìÉôÍ×Ìó)¡ä
¡¦ÆüËÜ¸ì¤Î»È¤¤¤Þ¤ï¤·¤ä¹½À®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÁÇ°Æ¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ë¤·¡¢»È¤¤¤¿¤¤¡£¼ÁÌä¤ÎÆñ°×ÅÙ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£(Âç³Ø3Ç¯À¸)
¡¦´ÊÃ±¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢Ê¸¾Ï¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÎÉ¤¤¡£(Âç³Ø2Ç¯À¸)
¡¦¼ÁÌä¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤¿¡£¥¬¥¯¥Á¥«¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£(Âç³Ø3Ç¯À¸)
¡¦´°À®¤·¤¿ÁÇ°Æ¤Î½ÐÍè¤ËËþÂ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ð¥º¤ê¤½¤¦¡£(Âç³Ø2Ç¯À¸)
¡¦¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼ÁÌä¤Ê¤é¡¢½¢³è½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â²óÅú¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤°¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãê¾ÝÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£(Âç³Ø2Ç¯À¸)
¡ã¡Ø¥¬¥¯¥Á¥«AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ù¤È¤Ï¡ä
¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¤ÎµÆþ¹àÌÜ¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÌÀÜ¤ÇÉÑÈË¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡Ê¥¬¥¯¥Á¥«¡Ë¡×¤ÎÁÇ°Æ¤ò¡¢À¸À®AI(*£³)¤¬¼«Æ°ºîÀ®¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£4¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤äÀ®²Ì¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¼«¿È¤¬½¢¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éÁÇ°Æ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¬¥¯¥Á¥«¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¯¥Á¥«ÁÇ°Æ¤Ï¡¢´ûÄê¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆþÎÏÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¤ÎÆâ¾Ê¤¬Â¥¤µ¤ì¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Üー¥ÉÆþÎÏ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢²»À¼¤Ç¤ÎÆþÎÏ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜµ¡Ç½¤Ï¸½ºßÆÃµö½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ø¥¬¥¯¥Á¥«AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¬¥¯¥Á¥«ÁÇ°Æ¤ÎºîÀ®¼ê½ç¡Û
£±. 10¤Î¥Æー¥Þ¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î¥¬¥¯¥Á¥«¤Î¥Æー¥Þ¤òÁªÂò
£². ¼ÁÌä£±.¡ÖÁªÂò¤·¤¿¥Æー¥Þ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡×¤òÆþÎÏ
£³. ¼ÁÌä£².¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿Ìò³ä¡×¤òÆþÎÏ
£´. ¼ÁÌä£³.¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤«¡×¤òÆþÎÏ
£µ. ¼ÁÌä£´.¡Ö¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß·ë²Ì¤äÀ®²Ì¡×¤òÆþÎÏ
£¶. ¥¬¥¯¥Á¥«ÁÇ°Æ¤Î´°À®
¡Ú¡Ø¥¬¥¯¥Á¥«AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ù¤Î²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Û
¿·¤·¤¤¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤Î¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¥É¥Õ¥£ー¥É¡Ùµ¡Ç½(2024Ç¯9·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¦ÂÈÇ¥ê¥êー¥¹»þ¤«¤éÅëºÜ)
¿·¤·¤¤¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¥É¥Õ¥£ー¥É¡Ù¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¥É¥Õ¥£ー¥É¡Ù¤Ï¡¢7¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¥ªー¥×¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡õ¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Ê¤É¤Î¥³ー¥¹¤Î¾ðÊó¡¢Áª¹Í´ü¤Ë¤Ïµá¿Í¾ðÊó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤¬¥³ー¥¹¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¶½Ì£¤Ê¤É¤Ë±è¤Ã¤Æ¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¥É¥Õ¥£ー¥É¡Ù¤¬¼«Æ°¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ØÀ¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³ー¥¹¤Î¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ë¶ÈÌ¾¤ä¥ー¥ïー¥É¸¡º÷¤Ç¤â¥³ー¥¹¤äµá¿Í¾ðÊó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜµ¡Ç½¤Ï¸½ºßÆÃµö½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¥É¥Õ¥£ー¥É¡Ùµ¡Ç½¤Ç»È¤¨¤ë7¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¡ä
£±.¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¡×¡Ä²áµî¤Î¼«¿È¤Î¥ê¥¯¥Ê¥ÓÆâ¤Î±ÜÍ÷¾ðÊó¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³ー¥¹¤òÉ½¼¨
£².¡ÖÃíÌÜ´ë¶È¡×¡Ä³ØÀ¸¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀì¹¶¤È¡¢Æ±¤¸Àì¹¶¤Î³ØÀ¸¤¬¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥¹¤òÉ½¼¨
(2024Ç¯10·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÄÉ²Ã)
£³.¡Ö¹¥¤¤Ë´ØÏ¢¡×¡Ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¦µ»½Ñ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢Åê»ñ¡¦³Ø¤Ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¸¥ãー¤Î5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òºÇÂç¤Ç5¤ÄÁªÂò¤Ç¤¡¢ÁªÂò·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³ー¥¹¤òÉ½¼¨
£´.¡Ö1day³«ºÅ¡× £µ.¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡× £¶.¡ÖÀì¹¶¤Ë´ØÏ¢¡× £·.¡Ö¼«ÂðÉÕ¶á¤Ç³«ºÅ¡×
¡Ú¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¥É¥Õ¥£ー¥É¡Ùµ¡Ç½¤Î²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Û
º£¸å¡¢ÅëºÜ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½
¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡Ç½¡Êº£½ÕÅëºÜÍ½Äê¡Ë
³ØÀ¸¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ö¸þÀ¡×¤ò¡¢´ë¶È¤Ï¡Öµá¤á¤ë¿ÍÊª¤¬»ý¤Ä»Ö¸þÀ¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅÐÏ¿¤·¡¢¶¦ÄÌÅÀ¡Ê¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤òÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¥ªー¥×¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡õ¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Ê¤É¤Î¥³ー¥¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥³ー¥¹¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥«¥¦¥È¥áー¥ëµ¡Ç½¡Êº£½ÕÅëºÜÍ½Äê¡Ë
³ØÀ¸¤ÎÅÐÏ¿¾ðÊó¤ä¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¾å¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤Ë´ð¤Å¤¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿´ë¶È¤«¤é³ØÀ¸¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ï¡¢¼õ¿®¥áー¥ë¤«¤é¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¥ªー¥×¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡õ¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Ø¤Î±þÊç¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ØÀ¸²ñ°÷¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¥áー¥ëµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ï»þÀßÄê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ATS¡ÊºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¡Ê½ç¼¡Ï¢·ÈÍ½Äê¡Ë
¡ØAir¥ïー¥¯ ºÎÍÑ´ÉÍý¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È
¿·¤·¤¤¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¤ÎÍøÍÑ´ë¶È¤Ï¡¢¡ØAir¥ïー¥¯ ºÎÍÑ´ÉÍý¡Ù(*£´)¤ò»È¤Ã¤Æ·ÇºÜ¾ðÊó¤ÎºîÀ®¤ä±þÊç´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ØAir¥ïー¥¯ ºÎÍÑ´ÉÍý¡Ù¤È¹ñÆâ¼çÍ×ATS¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡Ù¾å¤Ç±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Î±þÊç¼Ô¾ðÊó¤ò³Æ´ë¶È¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëATS¤Ø¼«Æ°Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤È´ë¶È´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë±þÊç¸å¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
<Ï¢·ÈÍ½Äê¤ÎATS> ¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
i-web¡¢e2R PRO¡¢ºÎÍÑ°ì³ç¤«¤ó¤ê¤¯¤ó¡¢JobSuite¡¢sonar ATS¡¢Talentio¡¢MOCHICA
Ãí¼á¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
(*£±)¡§2024Ç¯9·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´Ö¤Ë¡¢¡Ø¥¬¥¯¥Á¥«AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¬¥¯¥Á¥«ÁÇ°Æ¤Î´°À®¤Ë»ê¤Ã¤¿³ØÀ¸9,624¿Í¤Î¥Æー¥Þ¤ÎÁªÂò¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÎÃæ±ûÃÍ
(*£²)¡§2024Ç¯9·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´Ö¤Ë¡¢¡Ø¥¬¥¯¥Á¥«AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÙÍøÍÑ¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î2Âò¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Æ¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ØÀ¸¤Î³ä¹ç ¡¡Áí²óÅú¿ô¡§5,535¿Í
(*£³)¡§AI¡ÊÊ¸¾ÏÀ¸À®¡Ëµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê Gemini ¤òÍøÍÑ
(*£´)¡§¡ØAir¥ïー¥¯ ºÎÍÑ´ÉÍý¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://airregi.jp/work/recruitment/
¢§¥ê¥¯¥ëー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.recruit.co.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
https://www.recruit.co.jp/support/form/