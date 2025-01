KONAMI「February SALE」をSteamで開催中!「メタルギア」シリーズなど、人気タイトルが最大90％オフ!

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は、Steam Storeで、ダウンロード版のゲームをお得に購入できるKONAMI「February SALE」を開催中であることをお知らせします。

初代「魂斗羅」を現代的にアップデートしリメイクした新作ラン&ガン・アクション『魂斗羅 オペレーション ガルガ』や、「悪魔城ドラキュラ」シリーズのニンテンドーDS向けに発売した探索型アクションゲーム3作品を収録した『Castlevania Dominus Collection』、「メタルギア」シリーズ等、様々な人気のゲームがセール対象になっています。

ぜひこの機会にKONAMIのゲームをお楽しみください!

KONAMI「February SALE」Steam特設サイト

https://konami.jp/4gYSJvA(https://konami.jp/4gYSJvA)

※本セール情報は、日本国内向けです。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※ご購入いただく前に、ストアのページにて、価格や期間、ラインナップ等をご確認ください。

