SUSHI TOP MARKETING、「SUPPORTER′S ちばぎんカップ 」の応援証（NFT）配布施策に技術提供
SUSHI TOP MARKETING株式会社（以下「当社」）は2025年1月27日（月）14時から2025年2月9日（日）14時まで開催される「SUPPORTER'S ちばぎんカップ」（以下「本企画」）に、当社のNFTソリューション技術を提供いたします。本企画は、株式会社千葉銀行（以下「千葉銀行」）が冠スポンサーを務め、フクダ電子アリーナで開催されるプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」（2025年2月9日（日）14時キックオフ）をより一層盛り上げる企画として、千葉銀行が開催します。
「SUPPORTER'S ちばぎんカップ 」の概要について
本企画では、「ちばぎんカップ」で対戦するジェフユナイテッド市原・千葉と柏レイソルへの応援の証を、NFTの技術を活用した「応援証」として本企画限定で発行し配布します。
応援証（NFT）は各チーム1つずつ（最大1人2種類）オンライン上で取得が可能となり、2025年2月9日（日）14時までリアルタイムで集計されます。応援証の取得数がより多かったチームを「SUPPORTER'S ちばぎんカップ」の勝者とし、勝者チームの応援証保有者限定で『応援勝利者証』が送られます。
さらに、ランダムで出現する帯の部分が金色に光る「特別な応援証」 が当たった方は、特典動画視聴ページ内で本企画限定の選手からのメッセージ＆サイン入り動画をご覧いただけます。
「SUPPORTER'Sちばぎんカップ」企画概要図
各チームの応援証・特別な応援証
ジェフユナイテッド市原・千葉の応援証
ジェフユナイテッド市原・千葉の特別な応援証
柏レイソルの応援証
柏レイソルの特別な応援証
特典動画視聴ページへのアクセス方法
応援勝利者証の閲覧方法
本企画に関するリンクはこちら(https://www.sushitop.io/6web3layer/chibabank/supporterscup/main/index.html)からアクセス可能です。
※応援証の取得は2025年1月27日（月）14時から2025年2月9日（日）14時までとなります。
※本企画のページ内に記載の通り、必ず注意事項を確認の上、デフォルトのブラウザで応援証の取得をお願いいたします。
【会社紹介】
会社名：株式会社千葉銀行
本社：〒260-8720 千葉県千葉市中央区千葉港1-2
代表者：取締役頭取 米本 努
HP：https://www.chibabank.co.jp/
会社名：SUSHI TOP MARKETING株式会社
本社：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2‐3‐2郵船ビルディング1階
代表者：代表取締役 徳永 大輔
HP：https://www.sushitopmarketing.com/