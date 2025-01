片手で開閉ができる新機能を搭載！2025年モデルCYBEX（サイベックス）「MELIO CARBON（メリオ カーボン）」を2月14日（金）に発売

CTP JAPAN株式会社

CYBEX(サイベックス)(CTP JAPAN株式会社 本社:東京都渋谷区)は、軽量ベビーカー「MELIO CARBON (メリオ カーボン)」の最新モデルを、2025年2月14日(金)に発売します。

新モデルでは、片手で開閉できる新機能を搭載し、さらに進化した直感的な操作性を実現しました。

史上最高のMELIO CARBON(メリオ カーボン)が誕生

MELIO CARBONは、「持って軽い。押して軽い。ずっと軽い。」の”3カル”を追求し設計された、新生児から使用できる両対面式ベビーカーで、軽量設計と優れた走行性を兼ね備えた人気モデルです。2024年販売数量No.1*を誇るこのモデルが、2025年の新モデルでは片手で開閉可能な新機能を搭載し、さらに利便性を向上させました。

これにより、すべての機能と操作が最小限のアクションで完結します。

MELIO CARBONの特徴的な機能としてあげられる

- お子さまを抱っこしながらできる「片手開閉」- 瞬時にハーネス調節可能な「ワンプルハーネス」- ワンアクションで両後輪が操作できる「リンクブレーキ」- 片手で調節可能な「リクライニングシート」

など直感的でシンプルな操作で、だれでもすぐにMELIO CARBONの機能を余すところなく使いこなすことができます。

「抜群の走行性」「軽さ」「シンプルな機能性」すべてを手に入れた史上最高のMELIO CARBONの誕生です。

*アカチャンホンポ で2024年に発売されたA型ベビーカー部門の実績(集計期間2024年2月7日~12月31日)

■MELIO CARBON(メリオ カーボン)詳細

価格 :67,900円(税込価格74,690円)

重さ :5.9kg ※付属品除く

サイズ :W490mm/D820mm-910mm/H965mm-1070mm

自立収納時 W490mm/D540mm/H690mm

適応体重 :15kgまで

参考年齢 :1ヶ月頃から3歳頃まで

付属品 :新生児用インレイ、コンフォートインレイ、

超衝撃吸収ヘッドクッション、バンパーバー、ショッピングバスケット

展開カラー :マジックブラックJP キャンバスホワイトJP フォググレーJP アーモンドベージュJP

ストーミーブルーJP チョコレートブラウンJP モスグリーンJP

製品詳細URL: https://cybex-japan.com/pages/melio-carbon-2025

<CYBEX(サイベックス)について>

WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.

CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング(ベビー用品)ブランドです。Design(ユニークなデザイン)・Safety(卓越した安全性とクオリティ)・Function(インテリジェントな機能性)という3つの柱を重視した製品開発(=CYBEX D.S.F. Innovation Principle)は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー用品の枠にとらわれない、革新的なライフスタイル・ファッションブランドを目指しています。2014年にGoodbaby Internationalと合併し、更に成長して世界最大のペアレンティングブランドとなった今も、CYBEXのファウンダーであり、2児の父であるMartin PosがCEOとしてグループを牽引し、“いまと、これからのファミリー”に、最高のコンセプトと製品を届けています。

サイベックス(ブランド)公式ホームページ:https://cybex-online.com/ja-jp

<CTP JAPAN株式会社について>

CTP JAPAN株式会社(Columbus Trading-Partners Japan, Limited)は、日本のペアレンツに最適化された製品を、確実にお届けするために、CYBEX GmbHの80%出資により設立された商社です。ブランド = cybexを「正規輸入総代理店」として取り扱っています。