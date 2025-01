MSI製グラフィックスカード保証期間延長のお知らせ

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、NVIDIA GeForce RTX 50 シリーズを搭載したグラフィックスカードより、対象の新品グラフィックスカードの製品保証年数を2年間に延長することとなりました。

グラフィックスカードの製品保証サービスは、MSI正規代理店である株式会社アスクが取り扱うMSI製グラフィックスカードが対象であり、代理店の製品保証シールが製品パッケージに貼られており保証書が同梱されている必要があります。並行輸入品や個人輸入品、中古製品などは対象外となります。また新品であっても過度なオーバークロックやマイニング、ユーザーの過失による物理破損などを含む保証外行為も対象外となります。

●製品保証について

・保証期間:製品購入後2年間

・対象機種:NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ以降を搭載したグラフィックスカード

・本サービスは、株式会社アスクが取り扱うMSI製グラフィックスカードが対象です。

・本サービスを受ける際には、製品本体の他に、付属品や正規代理店保証シールが貼られたパッケージとシリアル番号、保証書、購入証明書(レシートなど)が必要です。

・製品の交換や返金対応はできかねます。

・破損状況が激しく修理不可の場合、再生良品と交換となります。

・修理依頼は、正規代理店のサポート窓口にお問い合わせください。

【正規代理店2年保証シール】

●以下に該当する場合、本サービスの対象外となります。

・ご購入日から2年以上経過している場合

・中古品、オークション品、転売品

・購入証明がない(領収書、レシートなど)またはそれらの書面の字句を書き換えられた場合

・正規代理店の保証書がないもの

・正規代理店保証シールがついていない並行輸入品

・シリアル番号シールが剥がされているといった破損があり、シリアル番号を確認できない場合

・災害、落雷、電力の不具合、環境要因などによって損傷した製品

・不適切な使用(マイニングやオーバークロックを含む)により損傷した場合

・他社部品への不正な変更、改造または改変、部品の取り外し

・不適切な保管による浸水、腐食、落下、凍結、圧迫、不適切な温度/湿度にさらされるなどの動作保証外の状況や、それ以外のユーザーエラーや、ユーザーがマニュアルの指示に従わなかった失敗によって発生した損傷

・故障の原因がバッテリーなどの製品内部または外部の消耗品といった本製品以外に起因する場合

・付属品や箱などの梱包材の紛失

なお詳細は、正規代理店のサポート窓口にお問い合わせください。

●修理依頼

株式会社アスク

お問い合わせ:https://www.ask-corp.jp/inquiry/

●本件に関するお問い合わせ先

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIサポート

WEB: https://jp.msi.com/support

メールアドレス:supportjp@msi.com

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

