サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:千田 洋史)は、株式会社キデイランド(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:津村 孝彦)運営する期間限定ストア『コリラックマ and チャイロイコグマストア』が、2025年2月20日(木)~3月13日(木)までの期間限定で有楽町マルイ1F カレンダリウムにてオープンすることをお知らせします。

“コリラックマ”は、人気キャラクター「リラックマ」に登場するキャラクターで、どこからともなくあらわれた、白くて小さなクマの子です。“チャイロイコグマ”は、はちみつの森に住んでいる本物のクマで、はちみつが大好き!コリラックマとは、はちみつの森で出会ってからとってもなかよしです。

「コリラックマストア」は2016年8月に有楽町マルイにて初めて開催され、その後もファンの皆様に人気の催事として毎度大盛況で開催されています。また、2019年、2022年には「コリラックマ and チャイロイコグマストア」として、2人の仲睦まじい姿にフィーチャーしたお店を展開し、こちらも大変ご好評を得ました。

今回は3年ぶりに「コリラックマ and チャイロイコグマストア」として開催されます。今回は、なかよしコンビのコリコグが天使と悪魔になって有楽町マルイに舞い降りちゃった…?!みんなにかまってほしいコリラックマとチャイロイコグマにぜひ会いにお越しください。

また、「コリラックマ and チャイロイコグマストア」オープン記念として、リラックマストア東京駅店・大阪梅田店限定商品もご用意しています。お買い上げ特典などもご用意しておりますので、ぜひこの機会に「コリラックマ and チャイロイコグマストア」へお越しください。

詳細を見る :https://www.san-x.co.jp/blog/store/2025/01/rks-13.html

【開催概要】

期間:2月20日(木)~3月13日(木)

催事名称:期間限定「コリラックマ and チャイロイコグマストア」

場所:〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ1F カレンダリウム

営業時間:11:00~20:00 ※最終日は19:00まで

最新の営業時間については、有楽町マルイのHPでご確認ください。

有楽町マルイHP:https://www.0101.co.jp/086/

※入場に関しては事前予約制になります。

詳細は下記ホームページ、X(旧Twitter)にて、後日掲載いたします。

■お買い上げ特典

1.「コリラックマ and チャイロイコグマストア」にて、11,000円(税込)以上お買い上げのお客様に

「ぬいぐるみマグネット(コリラックマ)」を先着でプレゼント!

・期間:2月20日(木)/22日(土) /24日(月・祝)

※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※お一人様1会計につき、1点のプレゼントとさせて頂きます。

2.「コリラックマ and チャイロイコグマストア」にて、11,000円(税込)以上お買い上げのお客様に

「ぬいぐるみマグネット(チャイロイコグマ)」を先着でプレゼント!

・期間:2月21日(金)/23日(日)

※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※お一人様1会計につき、1点のプレゼントとさせて頂きます。

3.「コリラックマ and チャイロイコグマストア」にて、2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に「缶マグネット(2個セット)」を先着でプレゼント!

・期間:3月8日(土)

※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※お一人様1会計につき、1点のプレゼントとさせて頂きます。

■限定商品

★コリラックマandチャイロイコグマストア(2月20日(木)発売)

・サンエックスネットショップ

・リラックマストア&すみっコぐらしshop online (2月21日(金)発売)

(後日、一部の商品は、リラックマストアで販売する場合がございます。)

▲スペシャルてんしぬいぐるみ コリラックマ 5,500円(税込)

▲スペシャルあくまぬいぐるみ チャイロイコグマ 5,500円(税込)

▲ぬいぐるみ コリラックマ/チャイロイコグマ 各3,520円(税込)

▲おきがえリラックマ(てんしみならい) 2,200円(税込)

▲ぶらさげぬいぐるみ コリラックマ/チャイロイコグマ 各2,530円(税込)

▲ぶらさげぬいぐるみ てんしうさぎのぬいぐるみ(ぴんく)/こあくまうさぎのぬいぐるみ(くろ) 各1,760円(税込)

▲ミニポーチ 1,320円(税込)

▲ポーチ 2,420円(税込)

▲ショルダーバッグ 3,300円(税込)

▲(左)サラサマルチ+1 1,210円(税込)

(中/右)ミニタオル 2種 各770円(税込)

▲(左)ステンレスタンブラー 2,970円(税込)

(中)フラグメントケース 2,750円(税込)

(左)トートバッグ 8,250円(税込)

■リラックマストア東京駅店・大阪梅田店限定

・期間:2月20日(木)~

▲ぬいぐるみ リラックマ 3,520円(税込)

■リラックマストア東京駅店・大阪梅田店とのスペシャル企画

◆2月20日(木)~期間中に、リラックマストア東京駅店・大阪梅田店にて5,500円(税込)以上お買上げのお客様に「ハート型ポーチ」を先着でプレゼント!

※数量限定ですので、お一人様1会計につき1点のプレゼントとさせていただきます。

※なくなり次第終了です。予めご了承ください。

■「コリラックマ」について

どこからともなくやってきた、白いクマの子。

リラックマの知り合いではなかったようだけど、

胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。

コリラックマと名付けたのはキイロイトリ。いたずら大好きな、元気でやんちゃなコです。

コリラックマは2003年にリラックマが初めて登場した翌年の2004年に初登場し、昨年20周年を迎えました。

■「チャイロイコグマ」について

はちみつの森に住む、本物のクマ。

チャームポイントはふさふさの胸毛。

口を開けるとキバがある。

おしりにはちみつがついていて体から甘いはちみつの香りがする。

大きくなるのが夢。

リラックマ新テーマ『コリラックマのこあくま気分』については下記からご覧いただけます。

■リラックマごゆるりサイト(オフィシャルサイト)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

■サンエックスネット:https://www.san-x.co.jp

■リラックマストア&すみっコぐらしshop HP:

https://www.san-x.co.jp/blog/store

■リラックマストア&すみっコぐらしshop公式Twitter:https://twitter.com/_rks_official/

■リラックマストア&すみっコぐらしshop公式instagram:https://www.instagram.com/rilakkuma_store_official/

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.