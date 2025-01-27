¿Þ´Õ¤È»×¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¤é¤Þ¤µ¤«¤³¤È¤ï¤¶¼Åµ¡ª¡¡¤¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¤°¤ó¤°¤ó¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤ò³Ð¤¨¤ë¸ì×Ã³Ø½¬¤ÎËÜ¡Ø¤¤¤¤â¤Î¤À¤é¤±¤Î¤³¤È¤Ð¿Þ´Õ¡ÙÍ½Ìó³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡Ø¤¤¤¤â¤Î¤À¤é¤±¤Î¤³¤È¤Ð¿Þ´Õ¡Ù¡Ê2025Ç¯3·î3ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤³¤È¤ï¤¶¼Åµ¡ß¤¤¤¤â¤Î¿Þ´Õ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡ª¡Ö¤¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤ò³Ø¤Ö¡¢¿·´¶³Ð¿Þ´Õ¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¤Î¸ì×Ã³Ø½¬¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¡Ö¤³¤È¤ï¤¶¡¦½Ï¸ì¡¦´·ÍÑ¶ç¡×¡£¤¤¤Á¤É¤Ë½¬¤¦¤³¤È¤Ð¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¶½Ì£¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤È½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ð¤¬ÄêÃå¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£
¡Ö¿Þ´Õ¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¹ñ¸ì¤ÎÄ¹¤¤Ê¸¾Ï¤Ï¶ì¼ê¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤ÎÌ¾Á°¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¹ñ¸ì¤Î¸ì×Ã¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¹ñ¸ì¤¬¤Ë¤¬¤Æ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤¬ÌÜ¤Ç¸«¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¸ì×Ã³Ø½¬¤ÎÆþÌç½ñ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜ½ñ¤ÏÂç¤¤¯£²¤Ä¤Î¥Úー¥¸¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ð¡Ê¤³¤È¤ï¤¶¡¦½Ï¸ì¡¦´·ÍÑ¶ç¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤³¤È¤Ð¥Úー¥¸¡×¤È¡¢¤¤¤¤â¤Î¤ÎÀ¸ÂÖ¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢Ê¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¿Þ´Õ¡¦¥³¥é¥à¥Úー¥¸¡×¤Ç¤¹¡££±ºý¤ÇÊ¸Íý¤Î³Àº¬¤ò¤Ó¤å¤ó¤ÈÈô¤Ó±Û¤¨¡¢Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¸ì×Ã³Ø½¬¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤·¤ó¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤Êý¥¬¥¤¥É¤Ä¤¤Î¡Ö¤³¤È¤Ð¥Úー¥¸¡×¤Ç¡¢¤á¤¶¤»¡ª ¤³¤È¤Ð¤Ï¤«¤»¡ù
¡ÖÇ¤Î¼ê¤â¼Ú¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤È¤É¤Î¤Ä¤Þ¤ê¡×¡Ä¡Ä¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ð¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¿È¶á¤Ê¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¤³¤È¤Ð¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡À¥³¥³¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡¤³¤È¤Ð¥Úー¥¸¡¿
▶ÌÜ¤Ç¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¤Ò¤È¤á¤Ç¥¤¥áー¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¸ì°Õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
▶ÆÉ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤«¤±¤¢¤¤¤Ç¡¢°ì¸ì¤º¤Ä¤³¤È¤Ð¤Î»È¤¤Êý¤ò¥¬¥¤¥É¤·¤Þ¤¹¡£
▶¤¤¤¤â¤Î¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¾ÏÎ©¤Æ¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥Úー¥¸¤«¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ï¤¶¡¦½Ï¸ì¡¦´·ÍÑ¶ç¤ò150¸ì°Ê¾å¼ýÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤«¤é¡¢Âç¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤!?¡¡°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ð¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¥«¥Ðー¡ª¡¡¤¼¤Ò¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥¤³¤È¤Ð¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Úー¥¸¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È»È¤¤Êý¤Ç¡¢³Ø½¬¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥¬¥¤¥É¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£³Ø¸¦¤Î¿Þ´ÕLIVEÊÔ½¸Éô¤¬À©ºî¡ª¡¡¤¤¤¤â¤Î¡ßÊ¸²½¤òÃÎ¤ë¡¢Ê¸Íý²£ÃÇ·¿¤Î¡Ö¿Þ´Õ¡¦¥³¥é¥à¥Úー¥¸¡×
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡Âç½¼¼Â¡ª¡¡¿Þ´ÕÊÔ½¸Éô¤¬¤Ä¤¯¤ë¾ÏËö¤Î¿Þ´Õ¡¦¥³¥é¥à¥Úー¥¸¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¤â¤Î¹¥¤¤ÏÆÉ¤Þ¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡10¾Ï¤¢¤ë³Æ¾Ï¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿Þ´Õ¡¦¥³¥é¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ï¤´¤È¤Ë¤³¤È¤Ê¤ë¤¤¤¤â¤Î¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤äÀ¸ÂÖ¤ò¸µ¾åÌîÆ°Êª±à¤Î±àÄ¹¾®µÜµ±Ç·ÀèÀ¸¤´´Æ½¤¤Î¤â¤È¤·¤Ã¤«¤ê²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¥³¥é¥à¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï100～200»ú¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤àÎý½¬¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤â¤Î¤ÈÊ¸²½¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±î²ó¤·¤È¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ª»²¤ê¤¹¤ë»²Æâ¸¤¡×¡Ö¤ªËß¤Î¤ª¶¡¤¨Êª¡¢ÀºÎîÇÏ¤ÈÀºÎîµí¡×¤Ê¤É¡¢Ê¸²½¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¿Í¤È¤¤¤¤â¤Î¤Î´Ø·¸¤ò¾Ò²ð¡£Ê¸Íý¤Î³Àº¬¤ò¤³¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤â¤Î¡×¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤ò³Ú¤·¤àÍ×ÁÇ¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª
¢¥¤¤¤¤â¤Î¥³¥é¥à¤¬³Æ¾ÏËö¤Ë¡ª¡¡¤¤¤¤â¤Î¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¿Þ´ÕÊÔ½¸Éô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ª¡¡¾ÏËö¤Î¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¿Þ´Õ¤Ç¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥Ê¸²½¥³¥é¥à¤Ï¡¢¿Í¤È¤¤¤¤â¤Î¤Î¿¼¤¤¤«¤«¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£Ê¸Íý¤Î³Àº¬¤ò¤³¤¨¤Æ¡¢ÁÐÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤»¤Þ¤ëÂç½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£Ä«ÆÉ½ñ¤Ë¤â¡ª¡¡Á´Ê¸¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤Ä¤¤Ç¡¢Ì¤½¢³Ø～¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¡ú
Á´Ê¸¤è¤ß¤¬¤Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÆÉ¤ßÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ÈËÉÙ¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¡¢Ä¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¸ì×Ã¤ÎÆþÌç½ñ¤Ë¡ª¡¡³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤³¤È¤Ð¤ÈÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
Ä«ÆÉ½ñ¤È¤·¤Æ¤ä¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎÆÉ½ñ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤ä¤ªÍ§Ã£¤È¤â°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡ª
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¤¤¤¤â¤Î¤À¤é¤±¤Î¤³¤È¤Ð¿Þ´Õ¡Ù
´Æ½¤¡§¶âÅÄ°ì½¨Êæ¡¡¾®µÜµ±Ç·
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î3Æü
È½·¿¡§A5È½
ISBN¡§978-4-05-205998-8
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020599800(https://hon.gakken.jp/book/1020599800)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4052059980(https://www.amazon.co.jp/dp/4052059980)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18097938/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18097938/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾ðÊó¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«