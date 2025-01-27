ミュープラット大曽根×ＡＳＴＹ大曽根 共同販促について
名鉄プロパティマネジメント株式会社（代表取締役社長 小野猛）が運営するミュープラット大曽根（名鉄大曽根駅構内）と、名古屋ステーション開発株式会社（代表取締役社長 伊藤裕次）が運営するＡＳＴＹ大曽根（ＪＲ大曽根駅構内）では、JＲ線と名鉄線の結節点である大曽根駅エリアの賑わい創出や両施設の相互利用を促進するため、共同販促を以下の内容で実施します。
【デジタル抽選会】
１．販促期間
応募券配布：２０２５年２月１日（土）～２８日（金）
（応募締切：２０２５年３月２日（日））
２．販促内容
期間中、対象店舗にて８００円（税込）以上のご利用で、
抽選会に参加できる応募券を１枚プレゼント
応募券に記載のＱＲコードからアクセスして応募
デジタル抽選会広告
３．景品
Ａ賞：名鉄観光ギフト旅行券３万円分 （５名様）
Ｂ賞：名古屋マリオットアソシアホテル ディナーペアお食事券３万円相当（５名様）
Ｃ賞：パナソニック ヘアドライヤー （５名様）
Ｄ賞：名鉄商店厳選！人気商品詰合せ （１５名様）
Ｅ賞：高島屋ローズセレクション 「ぐるめ百華 桔梗」 （１５名様）
Ｆ賞：パナソニック 衣類スチーマー （１０名様）
※Ａ・Ｂ・Ｃ賞は、両施設の応募券が１枚ずつ必要
※Ｄ・Ｅ・Ｆ賞は、いずれかの応募券１枚で応募可能
４．対象店舗
【ミュープラット大曽根】（１５店舗）
FamilyMart Estacio / OSOZAi KiTCHEN mino misho / 京樽 / BAKERY PICASSO /
ドトールコーヒーショップ / J’OUVRE / 芋花恋 / 澤屋 / から揚げ専門がブリチキン。 / ダイソー / ツルハドラッグ / 海鮮・名古屋めし嘉文 / 大黒 / ふくろう食堂 / 魚椿
【ＡＳＴＹ大曽根】（５店舗）
ベルマートキヨスク / スターバックスコーヒー / モスバーガー / TSUTAYA / 成城石井SELECT
【共同販促】
ミュープラット大曽根とASTY大曽根は、2024年4月に初めての共同販促「春のよりみちクーポン」として、クーポン付きのチラシを両施設において配布いたしました。今回は第二弾の共同販促となります。
今後とも２施設協力のもと、大曽根駅エリアを盛り上げてまいります。
【施設概要】
【ミュープラット大曽根】
所在地 ：愛知県名古屋市東区矢田南５丁目２－６
アクセス：名鉄瀬戸線大曽根駅構内
営業時間：下記URLよりご確認ください。
URL：https://meitetsu-pm.co.jp/property/plat-ozone
名鉄プロパティマネジメント株式会社
デジタル抽選会用サイト：https://meitetsu-pm.co.jp/event/2285
公式ホームページ：https://meitetsu-pm.co.jp/
【ASTY大曽根】
所在地 ：愛知県名古屋市東区大曽根町４６―６
アクセス：JR中央本線大曽根駅構内
営業時間：下記URLよりご確認ください。
URL：https://www.nsk-eki.com/asty-ozone/
名古屋ステーション開発株式会社
デジタル抽選会用サイト：https://www.nsk-eki.com/asty-ozone/info/detail/?cd=000722
公式ホームページ：https://www.nsk-eki.com/