【無料ウェビナー開催2025.2.4】Sansan法務担当者と考える 契約業務と日常業務を効率化するヒント|Authense法律事務所

Authense法律事務所

Authense法律事務所（東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

2025年2月4日（火）に開催するウェビナー「Sansan法務担当者と考える 契約業務と日常業務を効率化するヒント」では、企業の「法務担当者」の皆さまにフォーカスし、人手不足や業務過多をどのように解決すればよいのか、ツールと人材の両面からお困りごとの解決策をご提案します。

法務の“あるあるなお悩み”を徹底解剖！契約業務や日常業務の効率化の鍵とは

交渉経緯が不明な契約書、契約期間が終了しているのに続行される案件。

これらの問題は、法務部門の現場で日々直面する課題の一部にすぎません。加えて、契約管理や履行チェック、他部署との連携不足などの問題は、効率的な業務推進を妨げる要因となっています。

それでも「契約書を作れば終わり」と思われがちな社内の現状に、もどかしさを感じている法務担当者も多いのではないでしょうか。

本ウェビナーでは、現場の習慣を変える契約データベース「Contract One」を手がけるSansan株式会社の法務担当者 井上 祐輝氏と、法務アウトソースサービス「法務クラウド」を提供するAuthense法律事務所の弁護士 西尾 公伸が、法務部・現場・他部署の連携にまつわる“あるあるな課題”を掘り下げ、法務が抱える課題への具体的な解決策を議論します。契約業務をはじめとする法務業務の負荷を軽減し、法務部が企業成長を後押しするためのヒントをお届けします。

法務部門の効率化と業務の質の向上を目指す方は、ぜひ本ウェビナーをご活用ください。

▼こんな方におすすめ

・契約業務に課題を感じている法務担当者

・他部署との連携不足に悩む法務部門のマネージャーやリーダー

・法務業務の効率化を目指す法務責任者

・法務部門を戦略的な役割に変革したい経営層や管理職

▼ウェビナー日時

Sansan法務担当者と考える 契約業務と日常業務を効率化するヒント



2025年02月04日（火）15:00~16:00

※オンライン配信（参加費無料）

※恐れ入りますが、同業他社の方は参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

▼ウェビナー内容

法務部が抱えるお悩み実態調査から捉える法務部の状況

2．「法務部のあるある」と契約業務の課題

3．Sansan法務担当者と考える法務の人手不足

4．質疑応答

※ウェビナーの内容につきましては、一部変更となる場合がございます。

▼ウェビナーのご案内・お申し込みはこちら

https://www.authense.jp/komon/seminar/7007/

【登壇者プロフィール】

Sansan株式会社 コーポレート本部総務法務部

井上 祐輝 氏 https://jp.corp-sansan.com/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co(https://jp.corp-sansan.com/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co)

ロースクール卒業後法律事務所でパラリーガルとして勤務したのち、2022年にSansan株式会社に入社。

ビジネス法務グループとして主に「Bill One」「Contract One」など新規事業領域を担当。新規事業におけるリーガルチェックや利用規約などの作成、委託先や顧客との契約交渉、作成、審査を担い、事業を法務面から支える。

Authense法律事務所 弁護士統括

西尾 公伸 https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_nishio/

中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。

弁護士登録後よりベンチャーファイナンスを中心とした企業法務に注力し、当時まだ一般的な手法ではなかった種類株式による大型資金調達に関与。現在までさまざまな企業の投資契約、労務問題、企業危機管理、会社法務、M&Aなどを担当している。

Authense法律事務所では企業法務分野のマネージャーを務め、法務機能アウトソーシングサービスの責任者として、数多くの企業の法務部門へのソリューション提供の実績を持つ。

【Sansan株式会社とは】

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。

法人名称：Sansan株式会社

設立：2007年6月11日

所在地：150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：70億47百万円（2024年11月30日時点）

ホームページ：https://jp.corp-sansan.com/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co(https://jp.corp-sansan.com/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co)

事業内容：働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.corp-sansan.com/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co(https://jp.corp-sansan.com/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co)

Eight https://8card.net/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co(https://8card.net/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co)

Bill One https://bill-one.com/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co(https://bill-one.com/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co)

Contract One https://contract-one.com/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co(https://contract-one.com/?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=20250204_seminarpr_co)

法務の人手不足を解消する「法務クラウド」

Authense法律事務所が提供する「法務クラウド」は、法務人材の急な退職や人手不足でお困りの企業に、有資格者である弁護士を即アサインする法務人材アウトソースサービスです。企業法務経験を持つ弁護士が法務部の一員として業務を直接担当します。お問合せから通常2週間で開始可能で、1ヶ月のスポット利用にも対応。柔軟かつ実効的な法務アウトソースサービスを提供し、企業のニーズにお応えします。

法務クラウドのサービス内容：https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/

AIで分析！日本の感情、今は何色？

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、”いま”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。あなたの感情は、今何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、幅広くプロフェッショナルサービスを提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、上場企業、有力ベンチャー・スタートアップ企業を中心とした企業法務から、離婚・遺産相続などの個人法務や刑事事件まで、弁護士・パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢265名が、依頼者の方々の期待を超えるサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東証マザーズ市場に上場するまでインキュベーションした法律事務所としても知られています。税理士法人や弁理士法人、社労士法人やコンサルティング会社といったAuthenseグループ企業と連携し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスをこれからも生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：265名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/