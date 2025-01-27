¥«ー¥×ÆâÅÄ¡¦Ä¹Ã«ÉôÅê¼ê¤¬Î¾¿Æ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë´¶Æ°¡ª¡¡¥«ー¥×¥Õ¥¡ー¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆÃÈÖ¡ÖÍê¤ì¤ë¼çË¤¤Èº¸¤Î¥ê¥êー¥Ðー¤Ø¤Î´üÂÔ¥Þ¥¸¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§SP¡×

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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=rdvArhpqi6E ]
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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=9wj8wDLgctM ]