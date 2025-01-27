¡ÖÂè25²óÁ´¹ñÆ«¼§´ï¥Õ¥§¥¢inÊ¡²¬2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
Á´¹ñ¤ÎÍÒ¸µ¡¦ºî²È¤¬¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û¤Ë½¸·ë¡ª
¡ÖÁ´¹ñÆ«¼§´ï¥Õ¥§¥¢inÊ¡²¬¡×¤Ï¡¢¶å½£³ÆÃÏ¤Î»ºÃÏ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëÆ«¼§´ï»ºÃÏ¤«¤é¡¢
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÒ¸µ¡¦ºî²È¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤¬¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û¤Ë°ìÆ±¤ËÂ·¤¦Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä²ñ¤Ç¤¹¡£
Æ«¼§´ï¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ª¡ª
¡úÈþÌ£¡ª¡Ö½Õ¤ÎËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¢ö
ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ£ÎÏ¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª³¤Á¯ÊÛÅö¡¢Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¡¢Í¼Ä¥¥á¥í¥ó¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¸·Áª¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö»Ý¤¤¡ª¡×14Å¹¤¬Á´¹ñÆ«¼§´ï¥Õ¥§¥¢inÊ¡²¬¤Ë½¸·ë¡ª
¡ú½ÐÅ¸ÍÒ¸µ¡¦ºî²ÈºîÉÊ¡ß¤¤¤±¤Ð¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
½ÐÅ¸¤¹¤ëÍÒ¸µ¡¦ºî²È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿²Ö´ï¤Ëµ¨Àá¤Î²Ö¡¹¤òÀ¸¤±¤¿¹±Îã¤Î¥³¥é¥Ü¡ª
Äë¹ñ²ÚÆ»±¡¡¦À¾ÆüËÜ²ÚÆ»Ï¢ÌÁ³ÆÎ®ÇÉ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅ¸¼¨¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú¿¦¿ÍMADEÂçÀî²È¶ñÅ¸
Ê¡²¬¸©ÃÎ»ö»ØÄêÆÃ»º¹©·ÝÉÊ¤ÎÁí¶Í¥¿¥ó¥¹¡¦ÁÈ»Ò¡¦³ÝÀî¿¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢
¾¢¤Îµ»¤ò¶î»È¤·¤¿²È¶ñÀ½ÉÊ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀî¤Î¿¦¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤Èµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¡¢²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²È¶ñ¤Ë»È¤¦ºàÎÁ(¥Úー¥Ñー¥³ー¥É)¤ò»È¤Ã¤¿ÆéÉß¤¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡úÁ´¹ñ¾¢¤Î¿¦¿ÍÅ¸
Á´¹ñ¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬Àºº²¹þ¤á¤ÆÁÏ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¼Â±é¡¦ÈÎÇä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú¼«Ëý¤Î¥«¥Õ¥§¥«¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
ÍÒ¸µ¤äÆ«·Ýºî²È¤¬¼«Ëý¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¥«¥Ã¥×¤òÅ¸¼¨¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¤òÁª¤ó¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃêÁª¤Ç¡¢1ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÍÍ¤Ë¸åÆüÍ¹Á÷¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡úËÜ³ÊÅÅÆ°¤í¤¯¤íÂÎ¸³
Æ«·Ý¶µ¼¼¡Ö¤ä¤ï¤éÌÚ¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢¤í¤¯¤í¤ò»È¤Ã¤¿´ïºî¤ê¤òÂÎ¸³¡£ºî¤Ã¤¿´ï¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¾ÆÀ®¡ÊÍÎÁ¡Ë¤â¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¸æ¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡úÍÅÄ¾Æ³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤äÈÓÏÒ¡¦¤ª»®¤Ê¤É¤ÎÁÇ¾Æ¤¤ÎÆ«´ï¤Ë¡¢É®¤ä¥¯¥ì¥Ñ¥¹¤Ç³¨ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÆÀ®¸å¤Ë¸æ¼«Âð¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´ï¤ò²ó¼ý
Ä¹¤¤¤¢¤¤¤ÀÂç»ö¤Ë»È¤¤Â³¤±ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¿©´ï¤ä¿©´ïÃª¡¦²¡¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¤ËÌ²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ«¼§´ï¤ò²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£¢¨²ó¼ý¤Ï¸Ä¿Í½êÍ¤Î´ï¤Î¤ß¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¥Æー¥Ö¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È
¿©¶õ´Ö¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¶¨²ñ¶å½£²Æì»ÙÉô¤Ë¤è¤ë¹±Îã¤Î¥Æー¥Ö¥ëÅ¸¼¨¡¢º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø»ä¤Î¥Æー¥Ö¥ëÊª¸ì¡Ù¤Ç¤¹¡£Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Æー¥Ö¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Î¥Á¥é¥·¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d27592-286-f254800de2dcf30a71fc457243440668.pdf
³Æ¼ïÁ°Çä·ô¡¡È¯ÇäÃæ¡Ê3·î19Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡Ë
¢£ÄÌ¾ïÁ°Çä·ô¡Ê600±ß¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÈ¯Çä¡£³Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¢£¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄê£±. ¥¯ー¥Ý¥óÉÕÁ°Çä·ô¡Ê2,800±ß/1,800±ß¡Ë
²ñ¾ìÆâ¤Î½ÐÅ¸¾®´Ö¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó·ô¡Ê2,500±ß¡¢1,500±ß¤Î2¼ï¡Ë¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
Á°Çä·ô¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ê³Æ500¥»¥Ã¥È¡Ë¤ÇÈ¯Çä¡£
¢¨°û¿©¡¦ÂÎ¸³¡¦¹ÖºÂ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄê£². 2ËçÄÖ¤êÁ°Çä·ô¡Ê1,000±ß¡Ë
É×ÉØ¤äÍ§Ã£Æ±»Î¤Ê¤É¥Ú¥¢¤Ç¤ÎÍè¾ì¤Î¤Û¤«¡¢1¿Í¤Ç2Æü´Ö¤ÎÍè¾ì¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê2ËçÄÖ¤êÁ°Çä·ô¤òÈ¯Çä¡£
¡ÖÂè25²óÁ´¹ñÆ«¼§´ï¥Õ¥§¥¢inÊ¡²¬2025¡×¤òÀ§Èóµ®ÇÞÂÎ¤Ë¤Æ¼èºà¡¦·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.tojikifair.jp/
¢¨µ®ÇÞÂÎ·ÇºÜÍÑ¤Ë¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¿½ÀÁ½ñ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
https://prtimes.jp/a/?f=d27592-286-78454d847dbf76dfbc616f44a3e93dd2.pdf