【ダイアナ】大人も楽しめるハートアイテム「Otona Heart」シリーズが新登場(ハート)1/30(金)より発売！
ダイアナ株式会社(本社：東京都渋谷区神宮前)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より新作のご案内です。
バレンタインやホワイトデーなど心がわくわくするイベントが続くこれからのシーズンにぴったりな「Otona Heart」シリーズが新登場！ただ甘いだけじゃない、ちょっぴりエッジと遊び心を効かせた大人も楽しめるハートアイテムをご用意いたしました。ハートモチーフを遊び心たっぷりに表現したエナメル素材、真っ赤なハート柄が目を惹くジャガード生地の2種類の素材で6モデルの展開です。
1月30日(木)より全国のダイアナ店舗ならびにWEBSHOPにて販売開始です。ぜひご覧くださいませ。
■商品情報
【ENAMEL ITEMS】
商品番号：MR34129
価格：\17,050(税込)
サイズ展開：21.5-25.0cm
カラー展開：クロ/アカ/ピンクベージュ
商品番号：MR42130
価格：\16,500(税込)
サイズ展開：21.5-25.0cm
カラー展開：クロ/アカ/ピンクベージュ
【JAQUARD ITEMS】
商品番号：U35232
価格：\17,050(税込)
サイズ展開：21.5-25.0cm
商品番号：MF42564
価格：\18,700(税込)
サイズ展開：21.5-25.5cm
商品番号：AS5149
価格：\18,150(税込)
サイズ：W13×H17×D6
商品番号：BC UM010
価格：\4,950(税込)
■販売情報
1/30(木)より全国のダイアナ店舗ならびにWEBSHOP(dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))にて販売開始
※スニーカーは一部店舗にて発売です。詳しくは店舗にお問合せください。
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：150-0001 東京都渋谷区神宮前1‐8‐6
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp
■プラスダイアナについて
レディースシューズ“DIANA（ダイアナ）”のスニーカーブランド『+diana（プラスダイアナ）』。
スマートなスタイルに遊び心をプラスした、「大人らしく」「女性らしく」「スタイルよく」履けるファッションスニーカーを豊富なラインナップで展開しています。
オフィスでもプライベートでも、シーンを越えて自分らしいファッションで今のライフスタイルを楽しむ、大人の女性のためのスニーカーブランドです。
Instaglamアカウント:plusdiana_official