¡Úfence&art¡Û¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ¡×¤Ë¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¦¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¿©»ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë²¾°Ï¤¤¥¢ー¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥×¥é¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò ÊÆÅÄÎ¼²ð¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ò£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ¡Ó¤Ë¤Æ¡¢¹©»ö´ü´ÖÃæ¤Î²¾°Ï¤¤¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢ー¥È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥È¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢B1F¥Õ¥í¥¢¡Ö¥éー¥á¥ó·ãÀï¶è¡×Á°¡£¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢TOSHIYUKI HIRANO¤ÈIORI KIKUCHI¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°Û¤Ê¤ëÆó¿Í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥Õー¥É¥Õ¥í¥¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¹âÍÈ´¶¤¬¡¢¿§ºÌË¤«¤Ê¥¢ー¥È¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
fence&art¡Ê¥Õ¥§¥ó¥¹¥¢¥ó¥É¥¢ー¥È¡Ë¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡¡https://www.j-fence-art.com/(https://www.j-fence-art.com/)
³«ºÅ³µÍ×¡§KARIGAKOI ART ¡È£Ë£É£Ô£Ô£Å GRANCHE RENEWAL¡É
¢£»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§TOSHIYUKI HIRANO¡¦IORI KIKUCHI
¢£Å¸¼¨¾ì½ê¡§£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ¡¡B1¥Õ¥í¥¢ (¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ7ÈÖ2¹æ)
¢£¼çºÅ¡§ÆüËÜÍ¹À¯ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
¢£´ë²è¡§fence&art¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥×¥é¥ó¡Ë
¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È£Ë£É£Ô£Ô£Å GRANCHE RENEWAL¡É¡¡Art by TOSHIYUKI HIRANO¡¡
¡Ö¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SIZE:3,000¡ß5,000£í£í
¡Ö¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SIZE:3,000¡ß5,000£í£í
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È/TOSHIYUKI HIRANO
1984Ç¯¹ÅçÀ¸¤Þ¤ì¡¿Åìµþºß½»
Âçºå¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÀìÌç³Ø¹»¸¦µæ²Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹Â´
Â´¶È¸å¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢2009Ç¯¤è¤ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ë¡£
¸½ºß¤Ï½ñÀÒ¡¢¹¹ð¡¢»¨»ï¡¢web¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¡È£Ë£É£Ô£Ô£Å GRANCHE RENEWAL¡É¡¡Art by IORI KIKUCHI
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SIZE:3,000¡ß4,100£í£í
¡Ö¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SIZE:3,000¡ß5,000£í£í
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È/IORI KIKUCHI
1998Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾ÅÆî°é¤Á¡£±Ñ¸ì¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤òÏÃ¤¹ÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯½£Î©Âç³Ø¥Ñー¥Á¥§¥¹¹»¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢ー¥Ä¡¦¥Æ¥ó¥×¥ëÂç³Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÂ´¶È¡£
2019Ç¯¡ÖTURNER AWARD 2018¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2023Ç¯¡ÖManhattan Portage Art Award 2023 ¡ÈLOVE¡É¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
³¨²èºîÉÊ¡¢ÊÉ²è¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤É½¸½ÊýË¡¤ÇºîÉÊ¤òÆü¡¹À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î¡§£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ
½êºßÃÏ¡§¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ7ÈÖ2¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥·¥ç¥Ã¥× Á´Æü11:00～20:00¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§ Á´Æü11:00～22:00¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://marunouchi.jp-kitte.jp/
¡ãfence&art¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
±Ø¥Ó¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨»þ¤ËÉ¬¤ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È²¾°Ï¤¤¡É¡£
²¾°Ï¤¤¤¬³°¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤¬¥ªー¥×¥ó¤·Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢²¾°Ï¤¤¤Î»þ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬²¾°Ï¤¤¡Ê=fence¡Ë¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ê=art¡Ë¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡È²¾°Ï¤¤¡É¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä´ë¶È¡¦¼Ò²ñ¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¥¢ー¥ÈÉ½¸½¤Î¾ì¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
fence&art ¡§https://www.j-fence-art.com
¡ã´ë¶È¾ðÊó¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥×¥é¥ó
½êºßÃÏ¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-4-13 ¹ÂÏ¤ÌÚÂè2¥Ó¥ë¡¡3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÊÆÅÄ Î¼²ð
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.j-plan.com/
▪ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
fence&art»ö¶È ¡¡±¿±ÄÃ´Åö¡§ÎëÌÚ ·òÂÀÏ¯
ÅÅÏÃ¡§03-5362-9591
¥áー¥ë¡§info@j-plan.com¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡