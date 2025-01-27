KADOKAWA主催のフードフェス「お花見ウォーカーフェス2025」が埼玉県で開催決定
株式会社KADOKAWA
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が、2025年3月22日(土)・23日(日)の2日間、埼玉県のさいたま新都心けやきひろばにて、フードフェス「お花見ウォーカーフェス2025 ~お花見フードと日本酒&ビール祭り~」を開催する。
▶「ウォーカーフェス」とは
おでかけ先を紹介するウォーカーがプロデュースするフードフェス。お酒とフードのマリアージュを コンセプトに、日本の魅力を堪能できるイベント。
開催5回目となる今回は「お花見」をテーマとして、ウォーカーがセレクトするお店が季節にぴったりなメニューを販売。それらを、ビールや日本酒をはじめとしたドリンクと一緒に楽しむことができる。
イベント公式サイト：https://sp.walkerplus.com/fes/hanami/
ウォーカーフェス公式X：https://x.com/walker_fes
▶開催概要
・イベント名：お花見ウォーカーフェス2025 ~お花見フードと日本酒&ビール祭り~
・開催期間：2025年3月22日(土)～2025年3月23日(日) ※雨天実施、荒天の場合は中止
・開催時間：11:00～20:00 ※各日30分前がラストオーダー
・会場：さいたま新都心けやきひろば
・会場住所：埼玉県さいたま市中央区新都心１０
・入場料：無料
・主催：ウォーカーフェス実行委員会