+CEL ランドセルに革新的なデザインの〈NOBLE〉〈ARTISAN〉シリーズが新登場

株式会社セイバン(本社:兵庫県たつの市 代表取締役社長:泉 貴章 以下「セイバン」)は、家族の景色を彩るブランド「+CEL(セル)」から、2026年4月に入学する子どもたちに向けて、2025年2月 13日(木)より2026年度モデルの受注をスタートします。

プロダクトデザイナー、柴田文江が手がけるエポックメイキングなランドセル

子どもの大切な時間をともに紡ぐ仲間のようなランドセルとして誕生した+CELのランドセル。伝統的なフォルムを追求した〈PLAIN(プレーン)〉シリーズに加え、この度、プロダクトデザイナー、柴田文江さんが手がけたまったく新しいデザインのランドセル〈NOBLE(ノーブル)〉〈ARTISAN(アルチザン)〉の2シリーズが新登場します。今一度ランドセルをカバンとして捉え直し、各所に子どもたちの使いやすさを考えたアイデアや心配りが詰まった革新的なデザインのランドセルとなっています。

〈PLAIN〉シリーズには、これまでのクラシックなカラーの他、2026年モデルより+CELらしいピンクとベージュの2色が新色として加わりました。柴田文江さんがデザインした+CEL オリジナルの金具や鋲を採用するなど普遍的な佇まいを保ちながら細部をアップデートしています。

ラインナップも多彩になった+CEL ランドセル 2026 モデルは、2025年2月13日(木)より、オンラインストアやフラッグシップストア「+CEL HOME STORE(東京・表参道)」をはじめ、全国14箇所にて行う受注会「+CEL CARAVAN」にてご予約承っております。ぜひご注目ください。

NOBLEDesign by Fumie Shibata

プロダクトデザイナー、柴田文江さんが手がけた、まったく新しいデザインのランドセル〈NOBLE〉。今一度ランドセルをカバンとして捉え直し、上部を開閉口としました。そのため低学年でも開け閉めしやすく、荷物も取り出しやすくなっています。また「かぶせ」がないために軽量で、それでいて一目でランドセルとわかる四角い形に仕上げてあります。

カラーは、マットな質感で、レッド、ブラック、キャメル、グリーンといったクラシックで落ち着いた4つのカラーを展開。これまでのランドセルの背面は、ほぼすべてクリーム色でしたが、〈NOBLE〉ではランドセルのカラーに合わせて、柴田文江さんがデザインしたそれぞれ異なるオリジナルのチェック柄をあしらっています。クッション性と通気性に優れた、メッシュ素材を採用しています。

また、他のモデルと共通の+CEL オリジナルの鋲や金具など、洗練されたデザインが隅々まで行き届いています。サイドには、水筒などを入れる専用のケースが付いており、使わない時には折り畳めます。

|NOBLE シリーズ|

外寸(約):高さ 33.0cm / 幅 26.5cm / マチ幅 18.5cm

内寸(約):高さ 31.0cm / 幅 23.5cm / マチ幅 12.5cm

重量(約):1190g

カラー :レッド、ブラック、キャメル、グリーン

価格 :\88,000[税込]

デザイン :柴田文江

ARTISANDesign by Fumie Shibata

〈ARTISAN〉は、「職人」という意味の名の通り、+CELの技術を結集したモデル。オーセンティックなランドセルの形状をしていますが、専用のボトルケースをサイドに配するなど新鮮な印象に仕上げました。人工皮革でありながら切り端を磨き上げるコバ処理を施したり、フロントポケットをマチ付きの立体的な形状にしたり、徹底した心配りがされています。その佇まいに合わせて、落ちついた4色の展開です。

サイドにはキッズ用の携帯電話が入るマグネット式の蓋つきポケットがあります。「かぶせ」のステッチをデザインとして捉えるなど、上品な革のカバンとしてのランドセルを見つめ直して作りました。背面まで同じカラーを採用することによって、統一感を生み出しています。

ポケットに職人の技術を。

ポケットが象徴的な〈ARTISAN〉。立体的な形状により、使いやすく、美しい。ボトルケースは、「どこに水筒をしまっているんだろう?」という柴田文江さんの素朴な疑問が、この形に昇華しました。機能と佇まいの良さが一体となっています。

|ARTISAN シリーズ|

外寸(約):高さ 33.5cm / 幅 26.5cm / マチ幅 20.8cm

内寸(約):高さ 31.0cm / 幅 23.5cm / マチ幅 12.5cm

重量(約):1240g

カラー :レッド、ブラック、キャメル、グリーン

価格 :\88,000[税込]

デザイン :柴田文江

PLAIN

伝統的なフォルムを追求した〈PLAIN〉シリーズは、佇まいの美しいランドセルです。ステッチ幅やパーツ類など細部にこだわり、上質さを大切にしています。

ランドセルの蓋である「かぶせ」の裏には、染色家・柚木沙弥郎さんの作品をあしらい、毎日の開け閉めの時間を優しく彩ります。クラシックなカラーの他、2026年モデルからは+CELらしいピンクなどライトな新色を揃えました。「かぶせ」裏は、柚木さんデザインの4パターンと無地の計5デザインで展開いたします。

+CELにおいてもっともベーシックな〈PLAIN〉も、進化を続けています。プロダクトデザイナーの柴田文江さんデザインによる、+CELオリジナルの金具や鋲を採用。背負いやすさ、安全性、耐久性といった大切な機能は担保しつつ、上質な佇まいを実現しました。

毎日、使うものだから。

背負い心地を機能として捉え、徹底的に追求しています。付け根部分からしっかり肩ベルトを立ち上げた背負いやすい形に加え、低反発と高反発を組み合わせた厚いクッションで背中と腰をサポート。下ベルトは体に当たって痛くないよう、ひねり具合を調節できます。

|PLAIN シリーズ|

外寸(約):高さ 33.5cm / 幅26.5cm / マチ幅 20.5cm

内寸(約):高さ 31.0cm / 幅23.5cm / マチ幅 12.5cm

重量(約):1200g

カラー :レッド、ブラック、キャメル、ネイビー、グリーン、ブラウン、ピンク、ベージュ

価格:\77,000[税込] かぶせ裏|柚木沙弥郎デザイン(よろこび、あかつき、のぞみ、きぼう)|

価格:\66,000[税込] かぶせ裏|無地|

プロフィール|柴田文江(しばたふみえ)

デザインスタジオエス代表。山梨県出身。

甲州織物を営む家庭に育つ。エレクトロニクス商品から家具、医療機器、ホテルのトータルディレクションなど、さまざまなデザインを手がける。エル・デコインターナショナルデザインアワード照明部門グランプリ受賞、Red Dot Award Best of the Best 、iF Design Award 金賞など受賞歴多数。多摩美術大学教授。著書『あるカタチの内側にある、もうひとつのカタチ』。

+CEL CARAVAN 2026

+CELのランドセルを手にとって手に取ってご覧いただける受注会「+CEL CARAVAN 2026」を開催します。今年は、+CEL HOME STORE(CHS)をはじめ、東京、大阪、名古屋、福岡、北海道、岡山など11都市14会場20開催(*CHS含む)を予定しております。背負ったり、写真をとったりランドセル選びをお楽しみください。スタッフが常駐しておりますので、商品情報や正しい背負い方など、気になることはお気軽におたずねください。

「+CEL CARAVAN 2026 」のスケジュールおよびご来場予約については、+CEL オフィシャル WEB およびオフィシャル SNS をご覧ください。

+CEL URL | https://www.cel.family

+CEL Instagram | @cel_family_(https://www.instagram.com/cel_family_?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10024/table/130_1_c1811a5b32276e4a64298f7ef515a593.jpg ]