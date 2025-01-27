¸½Âå¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êーYUGEN Gallery¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡Ë¤Ï¡Ø¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Ê¡²¬´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥åー¥íー¡Ù»¿½õ²ñ°÷¤Ë²ÃÌÁ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓÅÄÍÎÌÀ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖYUGEN Gallery¡×¤Ï¡¢¡Ø¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Ê¡²¬´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥åー¥íー¡Ù¤Î»¿½õ²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Ê¡²¬´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥åー¥íー¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¿¶¶½¤È¹ñºÝ²ñµÄ¡¢Å¸¼¨²ñ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍ¶Ã×¡¦³«ºÅ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ê¡²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Ó¥åー¥íー¤¬Å¸³«¤¹¤ë»¿½õ²ñ°÷À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊ¡²¬»Ô¤Î´Ñ¸÷¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ñ°÷¤ÏÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸²½Åª¤ª¤è¤Ó·ÐºÑÅª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤äÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¤¿³èÆ°¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
YUGEN Gallery¤Ï¸½Âå¥¢ー¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ê¡²¬´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥åー¥íー¤Î»¿½õ²ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¥®¥ã¥é¥êー¤ÏÊ¡²¬¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤Î¹×¸¥¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Åö¥®¥ã¥é¥êー¤ÏÃÏ°è¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
YUGEN Gallery¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
YUGEN Gallery¤Ï¡¢2022Ç¯2·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¸½Âå¥¢ー¥È¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤¹¡£Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤ÈÊ¡²¬¡¦Å·¿À¤Î2¤«½ê¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ã¥é¥êーÌ¾¤Î¡ÖYUGEN¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤ÎÈþÅª³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ©¸¼¡×¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ý¤Ä¡Ö±ü¿¼¤µ¡×¡Ö¿ò¹â¤µ¡×¡Öµ¤ÉÊ¡×¡ÖÍ¥²í¤µ¡×¡Ö±ð¤ä¤«¤µ¡×¡ÖÁÔÎï¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Éý¹¤¤ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÎÎ¾Êý¤ÇºîÉÊ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¥¢ー¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥®¥ã¥é¥êー³µÍ×¡Û
¡ãYUGEN Gallery¡ä
¢£½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31 KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë4F
¢£±Ä¶ÈÆü¡¡¡¡¡§Å¸Í÷²ñ³«ºÅ´ü´Ö¤Î¤ß
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§Ê¿Æü13»þ～19»þ¡¿ÅÚÆü½Ë13»þ～20»þ
¢¨Å¸Í÷²ñ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãYUGEN Gallery FUKUOKA¡ä
¢£½»½ê¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾2-1-4 ¥¹¥Æー¥¸1À¾ÄÌ¤ê4F
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§11»þ～19»þ
¢£µÙ¶ÈÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü
¢¨Å¸¼¨ÆþÂØ¤Î¤¿¤á¤ÎÎ×»þµÙ¶È¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://yugen-gallery.com/
¢£¸ø¼°£Ó£Î£Ó¡§
X¡§ https://twitter.com/yugengallery_jp
Instagram¡§ https://www.instagram.com/yugengallery.jp/
Facebook¡§ https://www.facebook.com/yugengallery.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ä¤Î¤Û¤«¡¢¡ã¥¢ー¥È‧¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ä¡¢¡ã¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°‧¥¢¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡ä
‧»Ô¾ìÄ´ºº¡¢¶¥¹çÄ´ºº¤Ê¤É³Æ¼ï¥ê¥µー¥Á
‧¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð±¿ÍÑ¡Ê¸¡º÷¡¢£Ó£Î£Ó¡¢Æ°²è¤Ê¤É¡Ë
‧£Ó£Å£Ï»Üºö¡¢¥¢¥Õ¥§¥ê¥¨¥¤¥È»Üºö
‧¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
‧³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
‧ASP¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥Á¥«¥Á¡×https://katikati.jp/
¡ã¥¢ー¥È‧¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ä
¡¦¸½Âå¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖYUGEN Gallery¡× https://yugen-gallery.com/ja/
¡¦¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¾ÅÆî¿Í¡× https://shonanjin.com
¡¦½ÐÈÇ»ö¶È¡ÖJeane Books¡×¡¡https://jeanebooks.com/ja/
¡ã¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡ä
¡¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹»ö¶È¡Ö¥¸ー¥ó¤ÎEC¥³¥ó¥µ¥ë¡×https://ec.jeane.jp/
¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¡Ö¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¡× https://realestate.shonanjin.com/
¡¦¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥ïー¥¯¾ÅÆî¡×https://work.shonanjin.com/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡¡´ë¶È³µÍ×¡Û
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎÓÅÄÍÎÌÀ
¢£ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§£²£°£±£¶Ç¯£±£²·î£¸Æü
¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§£±²¯±ß¡Ê£²£°£²£³Ç¯£±·î¸½ºß¡¿»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jeane.jp
¢£¸ø¼°£Ó£Î£Ó¡§
https://www.facebook.com/jeaneincjp
https://twitter.com/jeaneinc
https://www.instagram.com/jeaneincjp
¢£½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©107-0062¡¡
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31 KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë4F
ÅÅÏÃ 03-6380-6165¡¡FAX 03-6380-6215
¢£ÌÈµö¤Ê¤É¡¡¡§¸ÅÊª¾¦¡ÊÈþ½ÑÉÊ¡Ë¡¡ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¡¡Âè30331212827¹æ
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê1¡ËÂè10616¹æ
ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¡¡µö²ÄÈÖ¹æ13-¥æ-314999¡¡
ÆÃÄêÊç½¸¾ðÊóÅùÄó¶¡»ö¶È¡¡51-Êç-001048