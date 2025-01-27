『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPAN』にキッチンカーの出店が決定！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPAN』にキッチンカーを出店いたします。

【特設ページ】

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【イベント情報】

イベント名：『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPAN』キッチンカー

日程・場所・時間：

[東京公演]

日 程：2025年1月30日(木)

営業場所：ららぽーと立川立飛

営業時間：10:00～18:30



[愛知公演]

日 程：2025年2月2日(日)

営業場所：Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

営業時間：10:00～18:30



[大阪公演]

日 程：2025年2月8日(土)～2月9日(日)

営業場所：グランキューブ大阪

営業時間：10:00～18:30



[宮城公演]

日 程：2025年2月15日(土)

営業場所：仙台サンプラザホール

営業時間：10:00～18:30



[福岡公演]

日 程：2025年2月18日(火)～2月19日(水)

営業場所：福岡サンパレス

営業時間：10:00～18:30



[神奈川公演]

日 程：2025年2月22日(土)～2月24日(月)

営業場所：パシフィコ横浜国立大ホール

営業時間：10:00～16:00（※2月23日(日)のみ10:00～18:30）



※販売時間は当日の状況によって予告なく前後する場合がございます。

※上記時間内においてもドリンクやノベルティが完売/配布終了した時点で営業終了とさせていただきます。

※当日はスタッフの指示に従って整列いただきますようお願いいたします。

※物販の待機列とは異なりますので、お間違いないようお気を付けください。

【ドリンクメニュー】

【注意事項】

※1会計にご購入いただけるドリンクは[お1人様3杯まで]とさせていただきます。

※レジにて「ドリンクチケット」と「ノベルティ(コースター、ミニ缶バッジ)」をお渡しします。

ドリンクのお渡しはドリンクチケットとの引き換え制となり、万が一紛失された場合、再発行いたしかねます。無くさないよう十分ご注意ください。

※ノベルティの「ミニ缶バッジ」は1会計で同時に2杯ご購入いただいた方に、1つお渡しいたします。

※デザインは会場ごとに異なります。

開催地以外のデザインのものをお選びいただくことはできかねます。

※ドリンクチケットはイベント開催期間のみ有効です。ご購入後は営業時間内であれば、お好きな時間に引き換えいただけます。

なお、持ち運び時の安全面を考慮し、一度の引き換えは[お1人様3杯まで]とさせていただきます。

※当日のキッチンカーの最新情報はコンテンツキッチンカー公式X(@contents_KC2401(https://x.com/contents_KC2401))でお知らせいたします。

※混雑状況によってご購入まで長時間お待ちいただく場合がございます。

屋外での待機となる場合がございますので、予めご了承ください。

※お並びの際は係員のご案内に従っていただきますようお願い申し上げます。

ご案内にご協力いただけない場合、販売を中断・中止させていただく場合がございます。

※ドリンクチケット購入とドリンク引き換えの待機列は異なります。お並び間違いのないようお気を付けください。

※ご購入商品とノベルティの枚数不備、お会計内容は必ずその場でご確認をお願いします。

売り場を離れた後の不良品の交換や、釣銭過不足は、原則対応いたしかねますので予めご了承ください。

※ノベルティの不良交換は原則、当日中にドリンクチケット販売所でのみ交換可能となります。

お受け取り後は販売場所を離れる前に必ずご自身で状態をご確認ください。

※キッチンカー付近や会場施設内での座り込みや長時間の滞在はご遠慮ください。

※カップや飲み残しなどのゴミは、キッチンカー付近に設置しているゴミ箱、もしくは会場のゴミ箱に捨ててください。

ゴミの分別にご協力をお願いいたします。ゴミを会場内外に放置しないでください。

※深夜のご来場が多く見受けられた場合、警察からの指導により、販売が中止となる可能性がございます。

スマートな運営のため、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

【ラッピングイメージ】

【関連URL】

BOYNEXTDOOR公式HP：https://boynextdoor-official.jp/

『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPAN』公式サイト：

https://boynextdoor.hybejapan.events/knock_on_vol1_in_japan

BOYNEXTDOOR公式X：https://twitter.com/BOYNEXTDOOR_JP

コンテンツキッチンカー公式X：https://twitter.com/contents_KC2401

【権利表記】

(C) KOZ ENTERTAINMENT & HYBE. All Rights Reserved.



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売