¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»³ÍüÃæ¶äSDGs±þ±ç¥íー¥ó¡×¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è¡¡¸Å²°¡¡²ì¾Ï¡Ë¤Ï¡¢SDGs¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë»ñ¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö»³ÍüÃæ¶äSDGs±þ±ç¥íー¥ó¡×¤ò¡¢2024Ç¯12·îÃæ¤Ë19·ï¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¹Ô¤Ï¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤äÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¾¦ÉÊ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¡ä¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¢¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ß·ÇºÜ¡Ë