【阪急うめだ本店】『Something Good Studio』のバレンタインシーズンの人気イベントが今年も！「PINK STUDIO.」

株式会社阪急阪神百貨店

Z世代のバイヤーが“Z世代のカワイイ” を集めた阪急うめだ本店『Something Good Studio(サムシンググッドスタジオ)』は、1月29日(水)~2月14日(金)の期間、ピンクをテーマにバレンタインシーズンを楽しめる総勢16ブランドのアイテムを集めた「PINK STUDIO.」を開催します。

今回の「PINK STUDIO.」は、第2のアオハルを感じられるような時間をお届け。青春時代に感じたワクワク、ドキドキする気持ちをグレードアップし、“今”を最大限に楽しめるアイテムが登場します。

タイトル:PINK STUDIO. ~Cheers to youth~

期間:1月29日(水)~2月14日(金)

前半1月29日(水)~2月4日(火)、後半2月5日(水)~14日(金) ※2月4日(火)・14日(金)は午後6時終了

場所:阪急うめだ本店 4階 『サムシンググッドスタジオ』

■前半1月29日(水)~2月4日(火)は、ガーリーで可愛いアイテムが揃う6ブランドが登場!

「ICEGEM(アイスジェム)」 いつまでも宝石のような輝きを持つ、愛されるブランドになりたいという想いが込められたブランド。オリジナルアイテムや国内外のセレクトアイテムが登場。「kaorinomori(カオリノモリ)」 帽子を中心とした服飾雑貨を展開するブランド。いつまでも自分の「好き」を大切にする遊び心にあふれた女性へ、ガーリーかつ少しエッジの効いたアイテムを紹介します。「ALL MY SPRING(オールマイスプリング)」 “すべての春の日を話すように表す”有限の時間のなかで触れている空気の色や温度、香り、景色や記憶、言葉にできない感情をリメイク、刺繍、ペイントなどで描いています。「P.I.N.K.S(ピンクス)」働く女性の毎日を彩るピンクをテーマに、フェミニンでありながら機能的なスタイルで、自分らしく輝く女性に向けたアイテムを紹介します。「33club(スリースリークラブ)」「Hi, we are 33club.」 もっとラブリーな世界を目指して。性別や年齢、言葉の壁を越え、シンボリックなモチーフでつながりを作るアクセサリーブランド。「Woo kyeonghui(ウキョンヒ)」 ~きっとあなたもレトロな世界に飛び込める~毎日が楽しくなるをモットーに魔法のようなアイテムを紹介します。

■後半2月5日(水)~14日(金)は、チョコレートブランドとのコラボ企画やスイーツのほか、ニットアイテムやアクセサリーを集めて

「FURFUR × Philly chocolate(ファーファー × フィリーチョコレート)」

フェミニンで洗練された繊細さに、少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ、しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる“Feminine Mode Wears”。

高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。今回はPhilly chocolateとのコラボ商品を発売。

「nanami(ナナミ)」

海外のカルチャーから影響を受けたカラフルで独特な世界観で大切な人を想う、オーダーメイドのお菓子を製作。見ても食べても楽しめて、特別な日がもっと特別になる、”記憶に残る”ものづくりを心がけている。

「MICO(ミコ)」 ポップで気分の上がるアイテムを取り揃えているアクセサリーブランド。1つ1つが必ず誰かの特別な物になるように、個性にこだわって制作しています。「怡怡沾沾 i i ten ten (イイテンテン)」蝶が水面で一息つく様子にインスピレーションを受け、水面から生み出される波紋の広がりのように、怡怡沾沾に関わる方の繋がり・出会い・前を向いてゆくことを願うニットブランド。「HARUNA MAEDA(マエダハルナ)」 LU22 / HARUNA MAEDA が日常の中で感じる様々な想いを、キャッチーに落とし込んだグラフィックが特徴的。「nouru(ノウル)」 系統にとらわれずPOPもCOOLも楽しめるアクセサリーブランド。一点モノのアイテムを中心に、付けるだけでときめくアクセサリーを紹介します。「nix(ニックス)」 素材とデザインにこだわったニット商品をひとつひとつ心を込めて制作。身に付けると心が躍る、ぱっと目を惹くように周りの人を魅了するニットアイテムを紹介します。「DDBR(ディーディービーアール)」 Dog Dak Bee Rabbit 4匹の頭文字を合わせて「DDBR」。彼らはたくさんの仲間たちと出会い幸せな日々を送る。笑いの絶えない彼らのちょっぴりヘンテコな日常生活を思い出に残すために生まれた雑貨ブランド。「Anywhere you like(エニーウェアユーライク)」 「あなたの好きな場所に、好きな時に好きなように」自分のお気に入りで溢れ、毎日それを見てHAPPYな気持ちになる。変わったデザインが特徴的で、形にとらわれない自由を表現したアイテムを紹介します。「cocoromo(ココロモ)」 lovely sweets to you (ハート)~ときめきとおいしいをあなたにも~保存料不使用、こだわりの材料を使ったおやつを一つひとつ丁寧に製作。見た目は可愛く、中身は本格派スイーツが登場。