『Zeeba Japan Tour 2025』を2025年3月7日(金)～3月9日(日)に開催決定！「チケットペイ」にて販売中！

人気急上昇中の大注目ブラジル人アーティストである『Zeeba』が、埼玉・愛知・大阪で初来日ツアーを開催します。大ヒット曲の「Hear Me Now」を始め、「Never Let Me Go」、「Ocean」などのエレクトロニック・ポップとブラジリアン・リズムをミックスした『Zeeba』ならではの最高な音楽を日本のファンに届けます。

『Zeeba』は、カリフォルニア州サンディエゴで生まれ、幼少期をブラジルのサン・パウロで過ごしました。音楽への深い情熱から、ロサンゼルスのミュージシャン・インスティテュートで学び、14歳から作曲を始めてプロの音楽キャリアをスタートさせました。

その後、『Zeeba』はバンド「Bonavox」のメンバーとして活躍し、世界中の新人アーティストを表彰する音楽業界で最も有名な賞のひとつである「グラミー・アンプライファー賞(Grammy Amplifier)」を2016年に受賞しました。

2017年10月にはビルボードが発表した「世界で最も聴かれているブラジル人アーティスト・トップ30」に選ばれました。さらに、同年7月にはイタリアでダブルプラチナディスク賞、フランスでゴールドディスク賞を獲得しています。

その他には2018年ラテン・グラミー賞、2017年 MTV・マイアミ・アワード賞を受賞しました。

ブラジルへ帰国した際に『DJ Alok(アロック)』 や『Bruno Martini(ブルーノ・マルティーニ)』 とスタジオ作業中に出会い、共同作曲した「Hear Me Now」と「Never Let Me Go」をリリース。

これらの楽曲をきっかけに世界的なヒットとなり、大ブレイクしました「Tomorrowland」「Rock in Rio」「Lollapalooza」「NFL」「THE TOWN」など、世界的に有名な音楽フェス

ティバルやショーにてパフォーマンスをしました。

『Zeeba』の代表曲「Hear Me Now」は、Spotifyストリーミングにて再生数10億回を突破し、世界で最も聴かれたブラジル音楽の記録を残しました。また、『DJ Alok』と共に新たな楽曲「Nossos Dias」を制作中で「The Town」のステージで初披露されました。

日本公演日時・会場:

●3月7日(金)開場 18:00 / 開演 19:00: 所沢、埼玉県(ところざわサクラタウンジャパンパビリオンホールA)

●3月8日(土)開場 16:00 / 開演 17:00: 豊田、愛知県(豊田市民文化会館大ホール)

●3月9日(日)開場 15:00 / 開演 16:00: 堺、大阪府(フェニーチェ堺大ホール)

チケットは下記のサイトにて好評販売中:

チケットペイ

https://www.ticketpay.jp/search/?keyword=Zeeba+Japan+Tour+2025

■イベント詳細

イベント名:【一次先行】Zeeba Japan Tour 2025<埼玉公演・Saitama>

開催日:2025年3月7日(金)開場 18:00 / 開演 19:00

販売ページURL:https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=54486

会場:ところざわサクラタウンジャパンパビリオンホールA

チケット代金:VIP 11,000円 一般・PISTA 7,700円

出演者:Zeeba

イベント名:【一次先行】Zeeba Japan Tour 2025<愛知公演・Aichi>

開催日:2025年3月8日(土)開場 16:00 / 開演 17:00

販売ページURL:https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=54487

会場:豊田市民文化会館大ホール

チケット代金:VIP 11,000円 一般・PISTA 7,700円

出演者:Zeeba

イベント名:【一次先行】Zeeba Japan Tour 2025<大阪公演・Osaka>

開催日:2025年3月9日(日)開場 15:00 / 開演 16:00

販売ページURL:https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=54488

会場:フェニーチェ堺大ホール

チケット代金:VIP 11,000円 一般・PISTA 7,700円

出演者:Zeeba

