弁護士、公認会計士・税理士、不動産鑑定士等…総勢10名の専門家が無料で相談対応！「THE GOLD ONLINE フェス2025」2月8日（土）開催

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2025年2月8日（土）に東京国際フォーラムで「THE GOLD ONLINE フェス 2025」を開催します。

THE GOLD ONLINE フェス 2025とは

無料来場登録はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2025Feb/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025_button_prtimes

本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

見どころの1つ「資産防衛の専門家による無料相談コーナー」

相続、不動産経営、海外移住、信託活用等に関する無料相談コーナーを開設。

弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・税理士等の専門家からアドバイスがもらえます！

本相談コーナーは、THE GOLD ONLINEが運営する、富裕層向け会員組織「カメハメハ倶楽部」の会員様向けとなっております。カメハメハ倶楽部の会員でない方は、専用フォームより無料相談をお申込みいただくことで、カメハメハ倶楽部への「登録申込み」が完了いたします（簡単な審査がございます）。

カメハメハ倶楽部の詳細はこちら :https://kamehameha.jp/about?utm_source=prtimes_medium=pressrelease&utm_campaign=fes_2025feb&ss_ad_code=prtimes_pressrelease_fes_2025feb

＜午前の部＞

相談時間：１.10:00～10:30 ２.10:30～11:00 ３.11:00～11:30 ４.11:30～12:00 ５.12:00～12:30 ６.12:30～13:00



ブース１）小峰孝史 弁護士「海外を活用した節税／移住／相続対策」

ブース２）服部誠 税理士「税務調査を意識した相続対策／相続税の申告」

ブース３）辻哲弥 公認会計士・税理士「法人・個人の事業承継・相続」

ブース４）フジ総合グループの不動産鑑定士 藤宮浩「【地主・不動産オーナー向け】相続税還付」

ブース５）元メガバンカー×不動産鑑定士 小俣年穂「地主の相続対策：遺産分割／納税資金確保／アパートローンの借り入れetc.」

＜午後の部＞

相談時間：１.13:30～14:00 ２.14:00～14:30 ３.14:30～15:00 ４.15:00～15:30 ５.15:30～16:00 ６.16:00～16:30



ブース１）山口明 弁護士「老朽化した賃貸物件・商業ビルの諸問題：建て替え・再開発等」

ブース２）小池俊 税理士「事業承継×地方創生：地域・地場企業の事業承継・相続対策による地方の活性化」

ブース３）黒瀧泰介 公認会計士・税理士「個人・法人の相続・事業承継」

ブース４）フジ総合グループの不動産鑑定士 住江悠「【地主・不動産オーナー向け】不動産M&A」

ブース５）民事信託活用支援機構 理事 石脇俊司「家族信託全般：上手な使い方・お悩み・セカンドオピニオン」

THE GOLD ONLINE フェス 2025 概要

無料相談コーナーの詳細はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2025Feb/consultant/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025_button_prtimes

イベント名：THE GOLD ONLINE フェス 2025

開催日時：2025年2月8日（土）10:00～17:00

会場：東京国際フォーラム ホールB7

住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

主催：株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

参加費用：無料（事前予約制）

本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

お問い合わせ先

THE GOLD ONLINE フェス 運営事務局

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

TEL：03-5411-6270

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp

HP：https://gentosha-go.com/