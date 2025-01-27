【AmazonスマイルSALE】大人気！KEIYOの車でネット配信動画が楽しめる！APPCASTシリーズが最大20％OFF!

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株式会社慶洋エンジニアリング




スマイルSALEお買い得APPCASTシリーズ


▶︎ APPCAST CarPlay Ai Box 車でYouTubeやNetflixが見られる 有線AppleCarPlay搭載車両専用 AN-S109


▶︎APP HDMI IN HDMI出力のTVstickや地デジチューナーを接続 有線AppleCarPlay搭載車両専用 AN-S134


▶︎APPCASTIII 車でYouTubeが見られてインターネットも使える CarPlay Ai Box クラウドSIM搭載 10ギガ付き AN-S129


※対応車種をお確かめの上ご購入ください。



KEIYO APPCASTシリーズおすすめ商品を紹介！



APPCAST CarPlay Ai Box 車でYouTubeやNetflixが見られる 有線AppleCarPlay搭載車両専用 AN-S109






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APP HDMI IN HDMI出力のTVstickや地デジチューナーを接続 有線AppleCarPlay搭載車両専用 AN-S134





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APPCASTIII エーピーピーキャスト3 車でYouTubeが見られてインターネットも使える CarPlay Ai Box クラウドSIM搭載 10ギガ付き AN-S129





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APPCASTIIIヘッドレストモニターセット 車でYouTubeが見られてインターネットも使える CarPlay Ai Box クラウドSIM搭載 10ギガ付き AN-S141





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APPCASTII CarPlay Ai Box リアモニターへ出力可能 有線AppleCarPlay搭載車両専用 AN-S109II






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■セール期間：2025年1月31日（金）9:00から2月3日（月）23:59


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