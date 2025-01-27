¡ÚÂç¹¥É¾¡È¤Ò¤ß¤Ä¤ÎËÜÃª¥·¥êー¥º¡ÉÂè8ÃÆ¡Û40¼ï°Ê¾å¤Î¾®Ä»¤ÎÌÄ¤À¼¤äÀ¸ÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡Ø¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê»öÅµ¡Ù2·îÈ¯Çä
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê»öÅµ ÌÄ¤À¼¤Î¿ÀÈë¤ÈÆæ¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê»öÅµ¡Ù½ñ±Æ
¾®Ä»¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼ÌÄ¤¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÆæ¤ËÇ÷¤ë°ìºý
Âè8ÃÆ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¡×¡£¤µ¤¨¤º¤ê¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²»¿§¤ä¼ïÎà¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢Ä»¤´¤È¤ËÌÄ¤À¼¤ÎÆÃÄ§¤äÌÄ¤¯»þ´ü¡¢ÉÑÅÙ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢40¼ï°Ê¾å¤ÎÌÄ¤À¼¤ä¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡ª¡¡
¤µ¤é¤Ë¾®Ä»¤ÎÀ¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¸ÅÅµ²»³Ú¤Îºî¶Ê²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¥È¥ê¥Ó¥¢¤â¤¢¤êÆÉ¤ß¤´¤¿¤¨È´·²¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ß¤Ä¤ÎËÜÃª¥·¥êー¥º¤È¤Ï¡§
¼ê¤Î¤Ò¤é¤è¤ê¤â¾¯¤·Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡Ê170¡ß115mm¡Ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ïÉ½»æ¡¢¥Úー¥¸¤Î±ï¤òºÌ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¶â¤¬ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¡£Èþ¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÂ¤ËÜ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Â£¤êÊª¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1ºý¡£ËÜ½ñ¤Ï¡ØÌ¥ÏÇ¤ÎÍö»öÅµ¡Ù¡Ø¿ÀÈë¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó»öÅµ¡Ù¡Ø¶ØÃÇ¤ÎÆÇÁð»öÅµ¡Ù¡Ø·îÌë¤Î¹õÇ»öÅµ¡Ù¡ØËâ½÷¤ÎÈëÌô»öÅµ¡Ù¡ØÌ´¸¸¤ÎÆ°Êª»öÅµ¡Ù¡Ø¥«¥Ð¥é¤ÎÅ·»È»öÅµ¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢Âè8ÃÆ¡£
¢¡Ä»¤ÎÈ¯À¼¤È¤Ï¡©
Æ°Êª¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊýË¡
¢¡¤É¤ó¤Ê¤È¤¤ËÄ»¤Ï¤µ¤¨¤º¤ë¤Î¡©
Ä«¤Î¥³¥ó¥µー¥È
¢¡¤µ¤¨¤º¤ê¤ÎÌ¾¿Í¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð
º¸¡Ë¥´¥·¥¥Ò¥ï¡¡±¦¡Ë¥â¥ê¥Õ¥¯¥í¥¦
¢¡¥æ¥Ëー¥¯¤Ê²Î¤¤¼ê¤¿¤Á
¥µ¥ó¥«¥Î¥´¥¤
¡ãÌÜ¼¡¡ä
Ä»¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊÄ»¤ÎÈ¯À¼¡¦Ä»¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤º¤ë¡©¡¦¤Ê¤¼Ä»¤Ï¤µ¤¨¤º¤ë¤Î¡© ¡¦¤É¤ó¤Ê¤È¤¤ËÄ»¤Ï¤µ¤¨¤º¤ë¤Î¡© ¡¦Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤Î¼±ÊÌ¡¿¤µ¤¨¤º¤ê¤ÎÌ¾¿Í¤¿¤Á¡ÊÄí¤Î²Î¤¤¼ê¤¿¤Á¡¦Äí¤Ë¶Á¤¯¤µ¤¨¤º¤ê¡¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê²Î¤¤¼ê¤¿¤Á¡Ë²»³Ú²È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ëÄ»¤¿¤Á¡ÊÄ»¤È²»³Ú¤ÎË¤«¤Ê¥ì¥Ñー¥È¥êー¡¦¿§êô¤»¤Ê¤¤Ä»¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ë¡¿ÉíÏ¿¡Ê»ñÎÁ¡¦º÷°ú¡Ë
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
Guilhem Lesaffre¡Ê¥®¥ì¥à ¥ë¥µ¥Õ¥ë¡Ë
1954Ç¯¥Ñ¥êÀ¸¤Þ¤ì¡£¶µ»Õ¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤Ä¤Ä¡¢1971Ç¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ËÌÊÆ¤Ê¤É¤ÇÄ»Îà¤ÎÄ´ºº³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ¿¿ô¤ÎËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥é¥¸¥ªÅù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¤âÄ»Îà¤È¼«Á³ÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¹âÍÈ¤ËÅØ¤á¤¿¡£2008Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤Ç¥¤¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Ä»Îà³Ø¥»¥ó¥¿ー¡ÊCORIF¡Ë¤Î²ñÄ¹¡¢2016Ç¯¤«¤é¤ÏÄ»ÎàÊÝ¸îÏ¢ÌÁ¡ÊLPO¡Ë¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£´Ä¶ÊÝ¸î¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤è¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë¥ì¥¸¥ª¥ó¥É¥Ìー¥ë·®¾Ï¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ 2024Ç¯Ë×¡£
¾åÅÄ·Ã²ð¡¿´Æ½¤
1950Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Íý³ØÇî»Î¡£Æ°ÊªÀ¸ÂÖ³Ø¼Ô¡£Î©¶µÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£Ä»Îà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æ°¿¢ÊªÁ´ÈÌ¤Î¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¡¢¹ÔÆ°À¸ÂÖ³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Î¸¦µæ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£ÌîÄ»¤ä¼«Á³¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ½ñ¤Î¼¹É®¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ç¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£1963Ç¯¤Î¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢ÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ²ñ°÷¡£2019Ç¯6·î¤è¤êÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ²ñÄ¹¡£Ãø½ñ¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø¤Á¤¤¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é»öÅµ ¤È¤ê¡Ù¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¼Ò¡¢´Æ½¤¡Ë¡Ø²ÖÄ»Ãî¤Î¤·¤¬¤é¤ß¿Ê²½ÏÀ¡Ù¡ÊÃÛÃÏ½ñ´Û¡Ë¡Ø¿Þ´ÕNEOÄ»¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡¢´Æ½¤¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡ã½ñÀÒ¾ðÊó¡ä
¡Ø¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê»öÅµ¡Ù½ñ±Æ
½ñÌ¾¡§¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê»öÅµ ÌÄ¤À¼¤Î¿ÀÈë¤ÈÆæ
Ãø¼Ô¡§¥®¥ì¥à ¥ë¥µ¥Õ¥ë
´Æ½¤¡§¾åÅÄ·Ã²ð
ËÝÌõ¡§¥À¥³¥¹¥¿ µÈÂ¼²Ö»Ò
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î
»ÅÍÍ¡§A5ÊÑ·Á¡¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ½ËÜ(¾åÀ½)¡¡Áí138ÊÇ
Äê²Á¡§1,980±ß¡Ê10%ÀÇ¹þ¡Ë
ISBN¡§978-4-7661-3932-7
Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4766139321/
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18126229/
¡ã¤Ò¤ß¤Ä¤ÎËÜÃª¥·¥êー¥º¡ä
¡ü¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆÇÁð¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ë¡Ø¶ØÃÇ¤ÎÆÇÁð»öÅµ¡Ù¥ê¥êー¥¹
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000084584.html
¡üÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿ÀÈë¤Î¹õÇ¥¨¥Ô¥½ー¥ÉËþºÜ¡ª¡Ø·îÌë¤Î¹õÇ»öÅµ¡Ù¥ê¥êー¥¹
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000252.000084584.html
¡üÍÅ¤·¤¯¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢Ëâ½÷¤Î¥Ïー¥Ö¤È¤½¤ÎÈëÌô¤Î¥ì¥·¥Ô¡ØËâ½÷¤ÎÈëÌô»öÅµ¡Ù¥ê¥êー¥¹
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000276.000084584.html
¡ü¸½¼Â¤È¸¸ÁÛ¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤¹¤ëÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÅÁÀâ¡ØÌ´¸¸¤ÎÆ°Êª»öÅµ¡Ù¥ê¥êー¥¹
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000397.000084584.html
¡ü¼é¸îÅ·»È¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤äºÍÇ½¤¬¤ï¤«¤ë¡Ø¥«¥Ð¥é¤ÎÅ·»È»öÅµ¡Ù¥ê¥êー¥¹
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000464.000084584.html
¡Ú½ñÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¼Ò
¢©102-0073 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ1-14-17
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.graphicsha.co.jp/
X¡§https://x.com/Gsha_design/
Instagram¡§https://www.instagram.com/graphic_sha/
Facebook¡§https://www.facebook.com/graphicsha/