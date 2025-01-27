e¥¹¥Ýー¥Ä¥·¥åー¥¿ー¡ÖPARAVOX¡×¤Î¡Ö¦ÁSEASON: 5¡×¤¬2·î4Æü¤è¤ê³«»Ï¡ª SteamÈÇPARAVOX¤Î¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥ÈÇÛ¿®³«»ÏÆü¤âÈ¯É½¡£

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¡¦¦ÁSEASON:5 Phase2 : 2025Ç¯ 3·î13Æü ~ 4·î17Æü
¡¦¦ÁSEASON:5 Phase3 : (¼Â»ÜÌ¤Äê)
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¡¦¸ø¼°HP : https://paravox.games
¡¦¸ø¼°X : https://x.com/PARAVOX_jp
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¡¦ÆüËÜ¸ìÈÇ : https://paravox.games/jp/guidelines
¡¦±Ñ¸ìÈÇ : https://paravox.games/en/guidelines
¡ÚSteamÈÇ PARAVOX¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
¡¦https://store.steampowered.com/app/2072610/PARAVOX/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=iATOgLmReNw ]