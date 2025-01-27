¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³Ø¡ÎDHU¡Ï2024Ç¯ÅÙÂ´¶ÈÀ©ºîÅ¸¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç»º¤Þ¤ì¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÀ¸¤­¤ë»ä¤¿¤Á¡×

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Cast¡§Makoto Sueyasu
Narration¡§Mayako HayashiDirector¡§Momoka Endo
Cinematographer¡§Sugata Ishii
Camera Assistant¡§Eiki Taira, Asuto Wakatsuki
Lighting Director¡§Kouki Aburada
Lighting Assistant¡§Moe Hirosaki
3DCG Artist¡§Kaneko Eizo
Sound Recording¡§Mizuho Hosotani
Music¡§Kotetsu Namba
Slogan¡§Nanoko Oda
Produce¡§Honda Seminar
Production Assistant¡§Miu Hosoi, Misa Tsuji, Fuu Kitamura, Himeka MizumuraËÜÂ¿¥¼¥ß¥¢¥«¥¦¥ó¥È
X¡§https://x.com/hondazemi4
Instagram¡§https://www.instagram.com/hondazemi4/
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https://youtu.be/DWR_E9AysYo
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