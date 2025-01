ÅìËÌ½é³«ºÅ¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤¹¤¤¤¾¤¯¤«¤ó¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤¹¤¤¤¾¤¯¤«¤ó¡¡meets ÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¡Ù½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬³«ºÅ¡ª

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「仙台うみの杜水族館」(宮城県仙台市)と「すみっコぐらし」のコラボレーション企画として『すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館』が2025年2月25日(火)~5月25日(日)の期間で開催されることをお知らせします。東北初開催となる本施策では、すみっコぐらしを通して「仙台うみの杜水族館」にいる多様な生きものたちの魅力を発信する仕掛けが多数用意されています。さらに3月20日(木・祝)には、すみっコぐらしの「しろくま」「ねこ」「とかげ」が登場する撮影会の実施が予定されています。

▼公式HPはこちら

『すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館』

https://www.uminomori.jp/umino/sumikko/(https://www.uminomori.jp/umino/sumikko/)

『すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館』では、館内に「すみっコぐらし」のキャラクターがデザインされたオリジナル解説パネルを約30箇所配置し、「すみっコぐらし」の世界観を通して、館内で展示している生きものたちの“姿・形・色彩・特徴”などの魅力を新たな視点で紹介しています。スタンプラリーで館内を練り歩いたり、生きものたちの生態に注目してじっくりと水槽を眺めてみたり、お客さまそれぞれの鑑賞スタイルでお楽しみいただけます。また、すみっコたちと一緒に写真が撮れるフォトスポットや、可愛くて・美味しいオリジナルコラボフード、仙台うみの杜水族館でしか手に入らないオリジナルグッズなど、彩り豊かな施策が用意されています。

「すみっコぐらし」のキャラクターと一緒に、海の生きものたちを観察してみよう!

―すみっコに似ている?生きものたち―

館内各所に『仙台うみの杜水族館』で展示している生きものたちのオリジナル解説パネルを約30種設置します。「すみっコぐらし」のキャラクターがデザインされたオリジナル解説パネルで、楽しみながら海の生きものたちの生態について学べます。小型のカワハギの仲間で、休む時はアマモに噛みついて流されないように生息する「アミメハギ」や、ワイルドな風貌と裏腹に静かに鎮座する「グリーンイグアナ」など、個性豊かな生きものたちを数多く展示しています。オリジナル解説パネルと共にじっくりと観察ください。

「仙台うみの杜水族館」選りすぐりの個性派!

―姿・形・色彩にこだわった、生きものたちの特別展―

2階企画展示室では、「すみっコぐらし」の人気キャラクターと共に、丸っこさと可愛さにファンが多い「ウミウシ」を多種展示するほか、丸いフォルムが可愛らしい不思議な見た目のカニ「カラッパ」や、ピンクの体とつぶらな瞳が特徴的な生きもので「ウーパールーパー」の名称で親しまれている「メキシコサンショウウオ」など、当館でくらす個性豊かな生きものたちを数多く展示します。可愛くて思わず写真に撮りたくなる特別水槽や「すみっコぐらし」のキャクターとの写真を楽しめるフォトスポットも併設していますので、来館の記念にお気に入りの一枚となる撮影をぜひお楽しみください。

企画展示室の生き物たち

5種類のスタンプを集めて限定ノベルティをゲット!

― スタンプラリー ―

館内を巡りながら、「すみっコぐらし」のキャラクターが描かれたスタンプを集めるスタンプラリー (有料:500円)。

館内にある5種類のスタンプを集めた方には、ゴール記念のノベルティとしてオリジナルのアクリルキーホルダーをプレゼントします。

アクリルキーホルダー

スタンプラリー販売場所:1階 チケット窓口/ 1階 プログラム受付

料金:500円(税込)

※スタンプラリー台紙及びアクリルキーホルダーは無くなり次第終了となります。

※アクリルキーホルダーの種類は選べません。

「すみっコぐらし」フォトスポット

すみっコたちと写真が撮れるパネルを館内に配置します。館内各所に配置されているパネルを巡りながら、一緒に記念撮影を楽しめます。

「仙台うみの杜水族館」でしか手に入らない!

―オリジナルグッズ限定販売―

イベント開催期間中『すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館』限定のオリジナルグッズを販売します。キャラクターが描かれたアクリルキーホルダー、ステッカーセット、お菓子など、うみの杜限定のオリジナルグッズ(9アイテム)が盛りだくさん!さらにすみっコぐらしの[く和1] 公式グッズも豊富にラインナップ予定です。

可愛くて美味しい!「すみっコぐらし」の世界観が広がるメニューがたくさん!

―オリジナルフード・ドリンク&スイーツ―

1階 wakuwaku ocean フードコートでは、カラフルなアイスクリームにチョコチュロスと色とりどりのフルーツたちを添えた、気分もアガる1品となる「すみっコのカラフルミニチュロスサンデー」(1,050円:税込)や、お子さまも大好きなメロンミルク味でホイップクリームとの相性もバッチリな、ぺんぎん?をイメージしたドリンク「ペんぎん?のメロンミルク」(730円:税込)など「すみっコぐらし」とのコラボメニューをお楽しみいただけます。

▲すみっコのなかよしオムハヤシプレート

1,600円(税込)

場所:1階 wakuwaku ocean フードコート

思い出を写真に!ウェルカムフォトサービス!

―「すみっコぐらし」フォトサービス―

開催期間中、1階ウェルカムホールでは、「すみっコぐらし」のデザインで写真撮影をお楽しみいただけるフォトサービスが登場します。さらに、ご来館者様にはもれなく、ミニサイズのフォトカードを無料でプレゼントいたします。さらに「ウェルカムフォト」では、「すみっコぐらし」のデザインで撮影&プリントされるオリジナルのフォトフレーム仕様が登場します。

場所:1階ウェルカムホール

料金:1,500円(税込)

一緒に撮影できるチャンス!

―「すみっコぐらし」撮影会―

3月20日(木・祝)には、コラボイベントのお祝いに、しろくま・ねこ・とかげがあそびにやってくる「すみっコぐらし撮影会」を開催予定です。実施内容の詳細につきましては、仙台うみの杜水族館の公式ホームページにて後日お知らせします。

【数量限定】公式SNSフォローでオリジナルステッカーをプレゼント!

ご来館いただいたお客さまを対象として、仙台うみの杜水族館の公式SNS(XまたはInstagram)をフォローしていただき、フォロー画面を総合案内スタッフにご提示いただくと、オリジナルステッカーを1枚プレゼントする特別キャンペーンを実施します。

※期間中お一人さま1枚までのプレゼントとなります。

※なくなり次第終了となります。

オリジナルステッカー

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/(https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/)



・すみっコぐらし公式サイト(すみっコぐらし通信) https://www.san-x.co.jp/sumikko/

・すみっコぐらし公式X https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックス株式会社について

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式ホームページはこちらhttps://www.san-x.co.jp/

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.