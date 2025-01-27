¡Ú¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¶ÍîÍë¡Û¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¤¬¡¢ÍîÍë¤«¤é¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢PDCEÈòÍëµå¤Ë¤è¤ëËÉÍëÀßÈ÷¤ò83¥«½êÀßÃÖ¡£¥¹¥àー¥º¤ÊÈòÆñÍ¶Æ³¤ÇÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÍîÍëÍÞÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾ËÜ ÉÒÃË¡¡°Ê²¼ ÍîÍëÍÞÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤ÎÍîÍëÂÐºöÀßÈ÷¡¡PDCEÈòÍëµå¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥ÕÍÍ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÀÐ°æ ´¿ »á¡¡°Ê²¼¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¡Ë¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë83´ðÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¤¬ºöÄê¤·¤¿¡ØÍîÍë»ö¸ÎËÉ»ß¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤Ë´ð¤Å¤2024Ç¯²Æ¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PDCEÈòÍëµå¤Ë¤è¤ëËÉÍëÀßÈ÷
Á´173¥³ー¥¹¤ÇÍë±ÀÀÜ¶á»þ¤ÎÈòÆñ¤ò¤ò¸¡¾Ú¡£ËÉÍë»ÜÀß¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿²Õ½ê¤Ë83´ð¤ÎPDCE¤òÀßÃÖ
¡¡PDCEÈòÍëµå¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÍë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÈòÍë¿Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖÍë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡×¸¶Íý¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÈòÍëÀßÈ÷¤Ç¡Ê¿Þ1»²¾È¡Ë¡¢ÆÃÄ§¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡¡¡¡¡¡£±.Íë¤ÎÄ¾·â¤òËÉ¤°¡¡
¡¡¡¡¡¡£².·úÊª¤ËÍë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍëÅÅÎ®¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÂ»½ý¤òËÉ¤°¡¡
¡¡¡¡¡¡£³.Ëü¤¬°ì¡¢Íë¤¬Íî¤Á¤Æ¤âÍëÅÅÎ®¤Ï°ú¤²¼¤²Æ³ÂÎ¤ÇÃÏÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë¡¡
¡¡¡¡¡¡£´.¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¹½Â¤¤Ç¡¢ÊüÅÅ¤·¤Ë¤¯¤¤µå·Á
¤Î4ÅÀ¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤è¤êÊÝÍ¤¹¤ëÁ´173¤Î¥³ー¥¹¤ÇÍë±ÀÀÜ¶á»þ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÈòÆñ¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä½¾Íè¤ÎÈòÍë¾®²°¤Þ¤Ç±ó¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÍë¾®²°¤ÎÄê°÷¥ªー¥Ðー¤Ç¿Í¤¬°î¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë36¤Î¥³ー¥¹¤Ë¡¢PDCEÈòÍëµå¤Ë¤è¤ëËÉÍëÀßÈ÷¤ò¿·Àß¡£2024Ç¯6·î¾å½Ü¤ËÁ´83´ð¤ÎÀßÃÖ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËºöÄê¤·¤¿¡ØÍîÍë»ö¸ÎËÉ»ß¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë¤è¤ë¥¹¥àー¥º¤Ê±¿ÍÑ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾èÍÑ¥«ー¥È¤Î¤Þ¤Þ¶î¤±¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÉÍëÀßÈ÷¤òÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ßÆñ¤¤PDCEÈòÍëµå¤ÇÊÝ¸î¥¨¥ê¥¢¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÅ¬¤À¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢ÊÀ¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡
PDCE¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î1¤Ä¡¢À®ÅÄ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡£¡ØTHE ROLEX WORLD¡ÆS TOP 1000 GOLFCOURSES¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¾Ìç¥³ー¥¹¤Ç¤¢¤ë
Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºÇ·ÚÎÌ¤ÎPDCE-Baby
¡¡ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¤Ï½Åµ¡¤¬¿ÊÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¯Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÇÀ¸¤ò½ý¤á¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´ÊÊØ¤ÊÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤ë·ÚÎÌ»ÙÃì¤òºÎÍÑ¡£»ÙÃì¤ÎÂÑ²Ù½Å¤«¤éµÕ»»¤·¡¢2kg¤ÎPDCE-Baby¤ò»ÙÃì¤ÎÀèÃ¼¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Baby¤ò8m¤Î¹â¤µ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÉÍëÀßÈ÷¤Ë¥«ー¥È¤òºÇÂç6¡¢7ÂæÄä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À½ÉÊ¤äÀßÃÖ¤ÎÄó°Æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¶ÈÂç¼ê ¥¨¥¤¥È¥ì¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò óîÆ£ Éð»Ö »á¡Ë¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÏPDCEÈòÍëµå¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤¹¡£
PDCE-Baby¡£
¹â¤µ235mm, Ä¾·Â120cm
½ÅÎÌÌó2kg
¡Ê¿Þ£±¡Ë¡Ö½¾Íè¤ÎÈòÍë¿Ë¤È¤Î°ã¤¤¡×ÍîÍëÍÞÀ©·¿¤ÎPDCEÈòÍëµå¤Ï¡¢Íë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÊüÅÅ¡Ê¤ª·Þ¤¨ÊüÅÅ¡Ë¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤
³ô¼°²ñ¼ÒÍîÍëÍÞÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤È¤Ï
¡¡½¾Íè¤ÎÈòÍë¿Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸¶Íý¤Ë¤è¤ëÍîÍëÍÞÀ©¤ÎÊý¼°¤Ç¡¢ÍîÍëÈï³²¤ÎÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤ËÃÎºâ¤Ï120·ï¡£ÊÀ¼Ò¤ÎPDCEÈòÍëµå¡¡4,100´ð¤¬¡¢¼«±ÒÂâ¡¢Å´Æ»¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¡¢¹©¾ì¡¢È¯ÅÅ½ê¡¢Á¥Çõ¡¢ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢³Ø¹»¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤òÍîÍë¤«¤éÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.rakurai-yokusei.jp/