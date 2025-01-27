Åê»ñ¥¢¥×¥ê¤Îmoomoo¡¢¡ÖTake Charge of Your Trading¡×¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÎò»Ë¤¢¤ëÊÆ¹ñ¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´±èÀþ¤ÇÅ¸³«
À¤³¦Í¿ô¤ÎÅê»ñ¡¦¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëmoomoo¤Ï¡¢2025Ç¯1·î13Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¡ÊNY¡Ë»Ô¤Ç¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖTake Charge of Your Trading¡×¡ÊÅê»ñ¤Î¼çÆ³¸¢¤ò²æ¤¬¼ê¤Ë¡Ë¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢NYÃÏ²¼Å´¤Î¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢±Ø¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë±Ø¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸å¤ËNY»Ô¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´¹¹ð
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬moomoo¥¢¥×¥ê¤Îµ¡Ç½¤ä¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¤¬¼è°ú¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢moomoo¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=wpIOuRJJAFw ]
Take Charge of Your Trading¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±ÇÁü
moomoo¥¢¥×¥ê¤¬³×¿·¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖTake Charge of Your Trading ¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢moomoo¤Î¶âÍ»¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÄÌ¶Ð¼Ô¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÈÅö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¤éÅê»ñ¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÎ¹¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢³§ÍÍ¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈMoomoo US¤ÎCEO¡¢¥Ëー¥ë¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢360¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤ÎKnown Studio¤¬À©ºî¤·¡¢¥Þー¥¯¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó¼ÒÄ¹¤¬»Ø´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïmoomoo¤ÎÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò°ì½ï¤Ë¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Áー¥à¤ÈÀïÎ¬¥Áー¥à¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢moomoo¤¬¤¤¤«¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢·¿ÇË¤ê¤ÊÊýË¡¤Ç¼«Ê¬¤Î¼è°ú¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£moomoo¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹´ü¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Çmoomoo¥¢¥×¥ê¤òÅ¸³«¤¹¤ëmoomoo¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò(¥àー¥àー¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°Ëß·¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢°Ê²¼¡Ömoomoo¾Ú·ô¡×)¤Ï¡¢¼è°ú¥µー¥Ó¥¹³«»Ï1Ç¯Í¾¤ê¤Ç¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô150Ëü·ï(¢¨1)¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤Ê¥â¥á¥ó¥¿¥à¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NY»Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢moomoo¾Ú·ô¤Ï»ÐËåÅÔ»Ô¤ÎÅìµþÅÔ¤Ç¤â´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ²¼³¹¤Ê¤É¤Ç¡¢1·î¤«¤é2·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ²°³°¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000110773.html)¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Ê¿Åù¤ËÅê»ñ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢moomoo¾Ú·ô¤Ïº£¸å¤âÆüËÜ³ô¤Î¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆ¹ñ³ô¥µー¥Ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
moomoo¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2018Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Åê»ñ¥¢¥×¥ê¡Ömoomoo¡×¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅê»ñÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³×¿·Åª¤«¤Ä»È¤¤¤ä¤¹¤¤Åê»ñ¥Äー¥ë¤ÎÄó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÁ´À¤³¦2,400Ëü¿Í°Ê¾å(¢¨2)¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬½¸¤Þ¤ë·Ç¼¨ÈÄ¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¤¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨3)
¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»¥Ï¥Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ä¹á¹Á»Ô¾ì¤Ç¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï2022Ç¯10·î¤Ëmoomoo¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍø±×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ù¤¯ÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
moomoo¾Ú·ô¤Ø :
https://j.moomoo.com/01AAGl
moomoo¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§¡¡https://moomoo.com/jp/download(https://j.moomoo.com/01C45u)
¢¨1 Sensor Tower½¸·×¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥êÌ¾¡Ömoomoo¡×¤ÎÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÊiOS/Android¡Ë¤Î¹ç·×ÃÍ ½¸·×´ü´Ö¡§2022Ç¯10·î27Æü～2024Ç¯12·î17Æü
¢¨2 Á´À¤³¦¤Î¥æー¥¶ー¿ô¡£»²¾È¸µ¡§Futu Holdings Limited¤Î2024Q3¤Î·è»»¸ø¹ð
¢¨3 °ìÉôµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§moomoo¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°Ëß·¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-2-5 MFPR½ÂÃ«¥Ó¥ë 11F
TEL¡§03-6845-3636
FAX¡§03-3409-1533
E-Mail¡§moomoojp-mkt@jp.moomoo.com
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡§´ØÅìºâÌ³¶É¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3335¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
¡ÚÌÈÀÕ»ö¹à¡Û ¼è°ú¤ÎÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¡¦¼ê¿ôÎÁ¡¦¥ê¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÀ¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥×¥ê¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÅê»ñ¾ðÊó¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢´°Á´À¡¢Í¸úÀ¤òÊÝ¾ÚÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼è°ú¾¦ÉÊÅù¤Ï¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤ä²Á³ÊÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼è°ú¤ÎºÝ¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤Î¾å¡¢Áí¹çÅª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¤´¼«¿È¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£