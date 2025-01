moomoo証券株式会社

世界有数の投資・取引プラットフォームであるmoomooは、2025年1月13日から米国・ニューヨーク(NY)市でオムニチャネル広告キャンペーン「Take Charge of Your Trading」(投資の主導権を我が手に)を開始いたしました。キャンペーンは、NY地下鉄のヘラルド・スクエア駅からスタートし、2月から3月にかけてグランド・セントラル駅に拡大する予定で、キャンペーン後にNY市ではオフライン・イベントも開催される予定です。

米国・ニューヨーク市の地下鉄広告

このキャンペーンでは、個人投資家がmoomooアプリの機能やツールを使って、自らが取引の主導権を握れるようにすることに焦点を当てています。キャンペーン期間中は、moomooの特徴であるオレンジ色が、100年以上の歴史があるニューヨーク市の地下鉄を彩ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wpIOuRJJAFw ]

Take Charge of Your Tradingキャンペーン映像

moomooアプリが革新と進化を続ける中で、「Take Charge of Your Trading 」キャンペーンは、moomooの金融教育に対するコミットメントの表れです。「私たちは、ニューヨークの通勤者や観光客と当社のビジョンを共有できることを嬉しく思います。自ら投資の主導権を握る旅の一部となるよう、皆様を招待しています」とMoomoo USのCEO、ニール・マクドナルドは述べました。

このキャンペーンは、360クリエイティブ・マーケティング・エージェンシーのKnown Studioが制作し、マーク・フェルスタイン社長が指揮しました。「私たちはmoomooの代理店として、このユニークでパワフルなプラットフォームを一緒にさらに盛り上げていくことに興奮しています。私たちのクリエイティブ・チームと戦略チームは、この大胆なキャンペーンを創り上げるために、ブランドに命を吹き込み、moomooがいかに日常生活を送る人々に、型破りな方法で自分の取引を管理する力を与えるかを示しました。moomooは米国で驚異的な成長期に入ろうとしており、それをサポートできることは光栄です」とフェルスタイン氏は述べました。

日本国内でmoomooアプリを展開するmoomoo証券株式会社(ムームー、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」)は、取引サービス開始1年余りでアプリダウンロード数150万件(※1)を突破し、大きなモメンタムと共に成長し続けています。NY市のキャンペーンと連動して、moomoo証券は姉妹都市の東京都でも丸の内エリアの地下街などで、1月から2月上旬にかけて屋外広告キャンペーン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000110773.html)を展開中です。

アプリひとつで、すべての人が平等に投資に向き合える世界を目指して、moomoo証券は今後も日本株の手数料無料サービスを継続しながら、米国株サービスをさらに充実させてまいります。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,400万人以上(※2)の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※3)

アジアでは、金融ハブとして知られるシンガポールや香港市場でネット証券としてトップシェアを誇る中、日本国内では2022年10月にmoomoo証券株式会社(東京都渋谷区)としてサービスを開始。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献するべく独自のツール開発を行っています。

moomoo証券へ :https://j.moomoo.com/01AAGl

moomooアプリのダウンロードはこちらから: https://moomoo.com/jp/download(https://j.moomoo.com/01C45u)



※1 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス(iOS/Android)の合計値 集計期間:2022年10月27日~2024年12月17日

※2 全世界のユーザー数。参照元:Futu Holdings Limitedの2024Q3の決算公告

※3 一部機能をご利用いただくために口座開設が必要です

【会社概要】

会社名:moomoo証券株式会社

代表者:代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地:東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F

TEL:03-6845-3636

FAX:03-3409-1533

E-Mail:moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

金融商品取引業者:関東財務局(金商)第3335号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



