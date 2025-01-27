¡ÚÂçºå¤ËÂç¿Íµ¤´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¥µ¥í¥ó½é½ÐÅ¹!!¡ÛÅìµþ¤ÇÍ½Ìó»¦ÅþÃæ¢ö¥¤¥ó¥¹¥¿18Ëü¿ÍGEKKABIJIN¤Î¡Ø´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¡õ¥³¥ó¥»¥×¥È»£±Æ¡Ù¤¬¡ÚÂç´ÝÇßÅÄÅ¹¡Û¤Ë¤ÆPOPUP³«ºÅ 2.15～16
Æü¾ï¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡É¤È¤Ó¤¤ê²Ä°¦¤¤¥³¥È¡É¤Ç¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò·î²¼Èþ¿Í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§º´ÇìÍ¥¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥µ¥í¥ó¡ÖGEKKABIJIN¡×¤Ï¡¢2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë1FÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò½ÐÅ¹¤·¡Ø´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¡õ¥Õ¥©¥È»£±Æ¡Ù¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢9³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æµ»½Ñ¼Ô¸þ¤±¤Ë¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡õ´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¡Ü¥³¥ó¥»¥×¥È»£±Æ¡¿2024Ç¯2·î¤Ë¥íー¥ó¥Á°Ê¹ß¡¢¤¹¤°¤ËÍ½Ìó¤¬»¦Åþ¡£
º£¤äÁ´¹ñ¤«¤é¤³¤ìÌÜÅª¤Ç¤´ÍèÅ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¡Ù¥µー¥Ó¥¹¡£
Æ±Ç¯7·î¤è¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò³«Àß¤·¥Õ¥©¥È»£±Æ¤â¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»ÂçÈ¿¶Á¡£
Instagram¥Õ¥©¥í¥ïー18Ëü¿Í¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥µ¥í¥ó¤Î½é¤Î´ØÀ¾¿Ê½Ð¡£¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È»£±Æ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨¥»¥ß¥Êー¾ðÊó¤ÏºÇ²¼Éô¤Ø
»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³POPUP¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú½ÐÅ¹¾ðÊó¡Û
¡ØGEKKABIJIN´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¡õ¥Õ¥©¥È»£±ÆPOPUP inÂç´ÝÇßÅÄ¡Ù
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～16Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯»£±ÆÍ½Ìó¼õÉÕ10:00～20:00¡¿¥»¥ß¥Êー17:00~20:00 ¡¡
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âç´ÝÇßÅÄÅ¹ 1³¬,9³¬ ÆÃÀß²ñ¾ì
Í½ÌóÊýË¡¡§https://lin.ee/XLiQhtp(https://lin.ee/XLiQhtp)¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑÍ½ÌóLINE¡Ë
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://photo-gekkabijin.com/
¡Ú¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡Û¢£ £±.´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³
¤³¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ë¼«¿®¤È¼«Í³¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ø¡ª
´Ú¹ñ½÷Í¥¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥á¥¤¥¯
´Ú¹ñ¥¬ー¥ë¥º¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥á¥¤¥¯
´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯
Æü¡¹¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÀï¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏGEKKABIJIN¤Ç´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸å¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤À¤±¡ª
º£¤ò¤È¤¤á¤¯K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ä´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GEKKABIJIN¤Î¥×¥í¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ø¤Î¼«¿®¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£before after
¤³¤ì¤¬¥×¥í¤Îµ»!! ¼«Ê¬¥á¥¤¥¯¤È·î²¼´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤ÎÈæ³Ó
´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê½÷À¤é¤·¤µ¤ò³«²Ö
½á¤¤¤ËËþ¤Á¤ÆÆâÂ¦¤«¤é¸÷¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Î¿å¸÷È©¤òÃúÇ«¤Ë¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Çºî¤ê¡¢ÌÜ¤ò²£¤ËÄ¹¤¯¸«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Ê°ú¤Êý¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡¢´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤ÎÂåÌ¾»ì¤ÎÂ«´Ö¥í¥ó¥°¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¡¢¤×¤Ã¤¯¤êÎÞÂÞ¡£ËÜ¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹ü³Ê¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»÷¹ç¤ï¤»´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê½÷À¤é¤·¤µ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
⚫︎´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://makeup-gekkabijin.com/¡¡
https://www.instagram.com/make.photo_gekkabijin/¡¡
¢£ £².¥Õ¥©¥È»£±Æ
´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¡Ü¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È»£±Æ
ÆüËÜ¤Ç´Ú¹ñ¼°¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤¬»£¤ì¤ë¢ö
À¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ª²Ö¤ä¥ê¥Ü¥ó¡¢¾®Êª¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç»¨»ï¤Î£±¥Úー¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥·ー¤Ê»£±Æ¤¬½÷»Ò¤ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È»£±Æ¡£¤¢¤È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¢ö
´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¡Ü¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»£±Æ
¡É¸×¤ËÍã¡É ¡ÖGEKKA¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡× ¡ß¡ÖÅ·ºÍ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Õ¥©¥È
¥Õ¥©¥í¥ïー18Ëü¿Í¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥µ¥í¥ó¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ê¤é²Ä°¦¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìõ¤¬¤Ê¤¤¡ª¹¹¤ËÅ·ºÍ¥«¥á¥é¥Þ¥óKOMURO»á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¡¢½÷»Ò¤Î²Ä°¦¤¤¤ò£³³äÁý¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¡ª¤Þ¤µ¤Ë¸×¤ËÍã¡ªºÇ¹â¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÇºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤¬³ð¤¦¢ö
ÆüËÜ¤Ç¥íー¥ó¥Á¤·¤¿´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬ËÜ¾ì¤Î´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤ÈÂçÀ¹¶·¡£¤½¤ó¤ÊGEKKABIJIN¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤éËÜ³Ê´Ú¹ñ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë¤Î¤¾¤á¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë²¿ÅÙ¤âÅÏ´Ú¤·»£±ÆÊýË¡¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»È¤Ã¤Æ¤ëµ¡ºà¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¡¢»£±ÆÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ´Ú¹ñ¥Õ¥©¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ß¤Ã¤Á¤ê³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î²Ä°¦¤µ¤ò¤è¤ê°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤µ¤é¤Ë¹©É×¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PHOTO LOOK
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬ËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¡ª
¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤È»£±Æ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¼«Í³¼«ºß¤Ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª²Ä°¦¤¤·ÏåºÎï·Ï¥´ー¥¸¥ã¥¹·Ï¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤«¤éÌ¾»É¡¢Àëºà¡¢¥¥ã¥Ð¡¢²Ö²Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー,,,¿§¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢²¿²ó»£¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÇºÇ¹â¤Î°ìËç¤òÀ§Èó»£±Æ¤·¤Þ¤»¤ó¤ó¤«¡©
⚫︎¥Õ¥©¥È»£±Æ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://photo-gekkabijin.com/¡¡
⚫︎¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥©¥ÈInstagram
https://www.instagram.com/make.photo_gekkabijin/¡¡
¢£¥×¥í¸þ¤±¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤Ç¤ÎPOPUP³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢º£²ó¤â¥×¥í¸þ¤±¤Ë´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤È¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¥»¥ß¥Êー¤â³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¹Ö»Õ¡¢´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤ÏGEKKABIJIN¤Î´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¥µ¥í¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¤µ¤Á¤³ÀèÀ¸¡£
¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¹Ö»Õ¤Ï GEKKABIJINÅ¹Ä¹¤Î´ÝÅº¤¬ÅÐÃÅ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¥»¥ß¥Êー¡Û
¥á¥¤¥¯¥»¥ß¥Êー¡Ø´Ú¹ñ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥á¥¤¥¯¡Ù
²Æì¥á¥¤¥¯¥»¥ß¥Êー¤ÎÍÍ»Ò
⚫︎¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¡§¤µ¤Á¤³ÀèÀ¸¡ÊÉû¼ÒÄ¹¡Ë
GEKKABIJIN´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¥µ¥í¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£È¾Ç¯¸å¤Þ¤Ç¥á¥¤¥¯¤Î»ØÌ¾¤ÇËä¤Þ¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢·î²¼¤Ç°ì¤«¤é´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¥Áー¥à¤ò°é¤Æ¾å¤²Âç¿Íµ¤¥á¥¤¥¯¥µ¥í¥ó¤Ë¡£¥á¥¤¥¯ÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥óä¶À±¤Î¤¤é¤á¤¤ÏÂè6´ü¤â100Ì¾Ä¶¤¨¤Ç±ä1100Ì¾¡£µîÇ¯¤Î¥Ø¥¢¥¥ã¥ó¥×¤µ¤ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï£²Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹âÃ±²Á¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÈÎÇä¿ô¤âÆâÍÆ¤âÂç¹¥É¾¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤¿½Ö´Ö¥Ø¥¢¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÁ´°÷¤¬¤½¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¸«¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¡£
ËÜ¾ì¤Ç³Ø¤ó¤ÀËÜ³Ê´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ø¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥í¥ó¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¼ÂºÝ»È¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»ØÌ¾¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥¯¥«¥ê¥¹¥Þ¤Îµ»½Ñ¤È¥»¥ó¥¹¤òÄ¾¤Ë³Ø¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¥»¥ß¥Êー¡Û
²Æì¥»¥ß¥Êー¤ÎÍÍ»Ò
⚫︎¥Ø¥¢¹Ö»Õ¡§´ÝÅº»ÖÈÁ¡ÊÅ¹Ä¹¡Ë
ºòÇ¯¤«¤éGEKKABIJIN¤ÎÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿·î²¼5Ç¯ÌÜ¤Î25ºÐ¡£25ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ê¤¬¤é·î²¼¤ÎÏÂÈ±¤Þ¤Ç½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµ»½ÑÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºîÉÊ»£¤ê¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥»¥ó¥¹¤¬Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£
¸½¤Ë¤³¤³°ìÇ¯¤Î·î²¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈ¯¿®¤Ç¤â¡¢Ê¿¶ÑºÆÀ¸¿ô¤È²¿¤è¤ê¥·¥§¥¢¿ô¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÂ¿¤¯¡¢¼ã¤¤À¤ÂåÆÃÍ¤ÎÀäÌ¯¤ÊÎ®¹Ô¤ê¤Î´¶³Ð¤ò²¡¤µ¤¨¥Æ¥£ー¥óÁØ¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤Î¼ã¤¤¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¸ü¤¯¡¢Â´¶È¼°¤¬¥Æー¥Þ¤Îº£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ëº£¤ÎÂ´¶ÈÀ¤Âå¤Ë»É¤µ¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó³°Éô¥»¥ß¥Êー¥Ç¥Ó¥åー¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Æ¥£ー¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Îµ»½Ñ¤È¥»¥ó¥¹¤òÄ¾¤Ë³Ø¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂçºåÂç´ÝÇßÅÄPOPUP¥»¥ß¥Êー¡Ù
⚫︎Æü»þ
¡¡¡¦2/15Â´¶È¼°¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¥»¥ß¥Êー¡Ê´ÝÅº»ÖÈÁ¡Ë
¡¡¡¦2/16´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¥»¥ß¥Êー¡Ê¤µ¤Á¤³ÀèÀ¸¡Ë
⚫︎¾ì½ê¡ÖÂç´ÝÇßÅÄÅ¹9³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¡×
⚫︎¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡õÎÁ¶â
🎓¡ØÂ´¶È¼°¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¥»¥ß¥Êー¡Ù
¡¡¡¡¡¦2/15(ÅÚ) 17:00～19:30
¡¡¡¡¡¦¥Æー¥Þ ¡ØºÇ½Ü¡ªÎáÏÂ¤ÎÂ´¶È¼°¸Ó¥Ø¥¢¡Ù
¡¡¡¡¡¦ÆâÍÆ¡§¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó1¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥Ã¥¹¥ó·¿1¥¹¥¿¥¤¥ë(¢¨¥¦¥£¥Ã¥°¡¢¥Ø¥¢Æ»¶ñ»ý»²)¡¡
¡¡¡¡¡¦¹Ö»Õ¡§GEKKABIJINÅ¹Ä¹ ´ÝÅº»ÖÈÁ
¡¡¡¡¡¦ÎÁ¶â¡Î°ìÈÌ\11,000¡¿À±¶ý²ñ°÷\7,700 ¡Ï
💄¡Ø´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¥»¥ß¥Êー¡Ù
¡¡¡¡¡¦2·î16Æü 18:30～19:30
¡¡¡¡¡¦¥Æー¥Þ ¡Ø¥Ö¥é¥¤¥À¥ë´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¡Ù
¡¡¡¡¡¦ÆâÍÆ¡§´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤ÎHOWTO²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó£±¥¹¥¿¥¤¥ë ¡¡
¡¡¡¡¡¦¹Ö»Õ¡§GEKKABIJINÉû¼ÒÄ¹ ¤µ¤Á¤³ÀèÀ¸
¡¡¡¡¡¦ÎÁ¶â¡Î°ìÈÌ\13,200¡¿À±¶ýorä¶À±²ñ°÷\9,900¡Ï
⚫︎»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß
¤³¤Á¤é¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ØDM
https://www.instagram.com/make.photo_gekkabijin/
～ÈþÍÆ¶È³¦²ñ°÷¿ô¹ñÆâºÇÂç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó～
¥×¥í¸þ¤±¤Î¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ë4500Ì¾°Ê¾å¡¢¥á¥¤¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ë¤â1000Ì¾°Ê¾å¤ÎÈþÍÆ¶È³¦ÆüËÜ°ì¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤Î¥ª¥ó¥é¥ó¥µ¥í¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ëGEKKABIJIN¡£
Á´¹ñ¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅÃæ¡£
ºòÇ¯¤Î²Æì¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÂ³¤º£Ç¯1È¯ÌÜ¤ÏÂçºå³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÀ¾¤ÎÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£