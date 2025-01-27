2025年2月27日（木）、「Digital Space Conference 2025」開催決定のお知らせ

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾 吉孝、以下「当連盟」）は、2025年2月27日（木）に、大規模カンファレンスイベント「Digital Space Conference 2025」を東京ミッドタウン・ホールで開催いたします（URL：https://jdsef.or.jp/event/dsc2025 ）。

当連盟の設立後、年次開催している本イベント「Digital Space Conference」は今回で3回目を迎えます。「Digital Space Conference 2025」（以下、「DSC2025」）では、「過去から学び、明日に活かす、そして次世代を創る」をテーマに、メタバース、生成AI、ブロックチェーンなどデジタル空間にまつわる技術に関する様々な講演・展示を通じて、参加者の皆さまに新たな「発見」を持ち帰っていただくことを目的としています。

「Tout ce qu‘un homme est capable d’imaginer, d‘autres hommes seront capables」

ー 人間が想像できることは、必ず人間が実現できる ー 仏：ジュール・ヴェルヌ

2045年に起こりうるAIシンギュラリティ、現実とデジタル空間の融和、Web3の浸透

私たちが今、未来のためにやるべきこととは。

ぜひ特設サイトからお申し込みください。

■講演プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125406/table/18_1_727942c0524e6164d19c328777447633.jpg ]

※講演・セッションの内容、時間、登壇者は予告なく変更する場合がございます。

■展示ブース 出展企業

・SBIホールディングス株式会社

・野村ホールディングス株式会社

・イオン株式会社

・株式会社gumi

・KPMGコンサルティング株式会社

・株式会社トレードワークス

・株式会社Macbee Planet

・株式会社360Channel（サンロクマルチャンネル）

・シンプレクス株式会社

・株式会社博報堂

・公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

・一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

■サイドイベント

・SBI e-Sports Fan Meeting 2025

主催：SBIデジタルハブ株式会社

概要：あの人気選手と会えるかも！？SBI e-Sports主催のオフラインイベント！

日時：2025年2月22日 (土)13:00～16:00

場所：eスポーツ高等学院/シブヤeスタジアム

URL：https://sbiesports.peatix.com/view

・京都市「京都館PLUS X」×日本デジタル空間経済連盟

主催：京都市

概要：京都館PLUS Xに日本デジタル空間経済連盟のブースを出展！

期間：2025年2月20日（木）～2025年3月19日（水）

URL：https://www.kyotokan.jp/vr-kyotokan/

・崎村夏彦×バーチャル美少女ねむ トークイベント

主催：バーチャル美少女ねむ

ゲスト：NATコンサルティング合同会社代表 / OpenID Foundation 理事長 崎村 夏彦

概要：「アイデンティティ」に関するトークイベントを開催！！

日時：2025年2月27日 (日)11:15～11:45

場所：Digital Space Conference 2025 講演会場（東京ミッドタウンホール ホールA）

URL：ねむちゃんねる【メタバース新世界紀行】にて生放送予定(https://www.youtube.com/@nemchan_nel)

■イベント概要

名称：Digital Space Conference 2025

主催：一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟

日時：2025年2月27日（木）12：00～18：20（11：00開場）、アフターパーティー 19：00～20：00

会場：東京都港区赤坂9丁目7-2 東京ミッドタウン・ホール

イベント費用：無料 ※要申し込み

アフターパーティー会場：東京都港区赤坂9丁目7-2 東京ミッドタウン・ホール ガレリア内ガーデンテラス B1「UNION SQUARE TOKYO」

アフターパーティー費用：11,000円/名（税込） ※要申し込み

URL：https://jdsef.or.jp/event/dsc2025

協賛（※現時点）：

＜プラチナ＞SBIホールディングス株式会社

＜ゴールド＞ソフトバンク株式会社、電通グループ（株式会社電通グループ、株式会社電通、株式会社電通デジタル）、株式会社野村総合研究所、野村ホールディングス株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループ

＜シルバー＞イオン株式会社、株式会社gumi、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社トレードワークス、株式会社Macbee Planet

＜ブロンズ＞株式会社SBI新生銀行、SBペイメントサービス株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社360Channel、シンプレクス株式会社、セガサミーホールディングス株式会社、株式会社博報堂

＜レギュラー＞株式会社イニシャル、株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ、double jump.tokyo株式会社、株式会社ディーカレットDCP、株式会社FLUX、株式会社プロジェクトカンパニー、株式会社MAYA STAFFING、株式会社リミックスポイント、株式会社ロイヤリティ・マーケティング

＜後援＞京都市、一般社団法人CiP協議会、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

以上

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【オフィシャル素材ダウンロードURL】

オフィシャル画像素材：https://bit.ly/40JHiT2

※パスワード： digital

【本件に関するお問い合わせ】

日本デジタル空間経済連盟 事務局 E-mail：jimukyoku@jdsef.or.jp