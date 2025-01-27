2025年2月27日（木）、「Digital Space Conference 2025」開催決定のお知らせ

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一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

　一般社団法人日本デジタル空間経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾 吉孝、以下「当連盟」）は、2025年2月27日（木）に、大規模カンファレンスイベント「Digital Space Conference 2025」を東京ミッドタウン・ホールで開催いたします（URL：https://jdsef.or.jp/event/dsc2025 ）。








　当連盟の設立後、年次開催している本イベント「Digital Space Conference」は今回で3回目を迎えます。「Digital Space Conference 2025」（以下、「DSC2025」）では、「過去から学び、明日に活かす、そして次世代を創る」をテーマに、メタバース、生成AI、ブロックチェーンなどデジタル空間にまつわる技術に関する様々な講演・展示を通じて、参加者の皆さまに新たな「発見」を持ち帰っていただくことを目的としています。


「Tout ce qu‘un homme est capable d’imaginer, d‘autres hommes seront capables」


ー 人間が想像できることは、必ず人間が実現できる ー　仏：ジュール・ヴェルヌ


2045年に起こりうるAIシンギュラリティ、現実とデジタル空間の融和、Web3の浸透


私たちが今、未来のためにやるべきこととは。




ぜひ特設サイトからお申し込みください。



■講演プログラム


[表: https://prtimes.jp/data/corp/125406/table/18_1_727942c0524e6164d19c328777447633.jpg ]


※講演・セッションの内容、時間、登壇者は予告なく変更する場合がございます。




■展示ブース　出展企業


・SBIホールディングス株式会社


・野村ホールディングス株式会社


・イオン株式会社


・株式会社gumi


・KPMGコンサルティング株式会社


・株式会社トレードワークス


・株式会社Macbee Planet


・株式会社360Channel（サンロクマルチャンネル）


・シンプレクス株式会社


・株式会社博報堂


・公益社団法人2025年日本国際博覧会協会


・一般社団法人日本デジタル空間経済連盟




■サイドイベント


・SBI e-Sports Fan Meeting 2025


主催：SBIデジタルハブ株式会社


概要：あの人気選手と会えるかも！？SBI e-Sports主催のオフラインイベント！


日時：2025年2月22日 (土)13:00～16:00


場所：eスポーツ高等学院/シブヤeスタジアム


URL：https://sbiesports.peatix.com/view



・京都市「京都館PLUS X」×日本デジタル空間経済連盟


主催：京都市


概要：京都館PLUS Xに日本デジタル空間経済連盟のブースを出展！


期間：2025年2月20日（木）～2025年3月19日（水）


URL：https://www.kyotokan.jp/vr-kyotokan/



・崎村夏彦×バーチャル美少女ねむ　トークイベント


主催：バーチャル美少女ねむ


ゲスト：NATコンサルティング合同会社代表 / OpenID Foundation 理事長　崎村 夏彦


概要：「アイデンティティ」に関するトークイベントを開催！！


日時：2025年2月27日 (日)11:15～11:45


場所：Digital Space Conference 2025 講演会場（東京ミッドタウンホール ホールA）


URL：ねむちゃんねる【メタバース新世界紀行】にて生放送予定(https://www.youtube.com/@nemchan_nel)




■イベント概要


名称：Digital Space Conference 2025


主催：一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟


日時：2025年2月27日（木）12：00～18：20（11：00開場）、アフターパーティー 19：00～20：00


会場：東京都港区赤坂9丁目7-2　東京ミッドタウン・ホール


イベント費用：無料　※要申し込み


アフターパーティー会場：東京都港区赤坂9丁目7-2　東京ミッドタウン・ホール ガレリア内ガーデンテラス B1「UNION SQUARE TOKYO」


アフターパーティー費用：11,000円/名（税込）　※要申し込み


URL：https://jdsef.or.jp/event/dsc2025


協賛（※現時点）：


＜プラチナ＞SBIホールディングス株式会社


＜ゴールド＞ソフトバンク株式会社、電通グループ（株式会社電通グループ、株式会社電通、株式会社電通デジタル）、株式会社野村総合研究所、野村ホールディングス株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループ


＜シルバー＞イオン株式会社、株式会社gumi、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社トレードワークス、株式会社Macbee Planet


＜ブロンズ＞株式会社SBI新生銀行、SBペイメントサービス株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社360Channel、シンプレクス株式会社、セガサミーホールディングス株式会社、株式会社博報堂


＜レギュラー＞株式会社イニシャル、株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ、double jump.tokyo株式会社、株式会社ディーカレットDCP、株式会社FLUX、株式会社プロジェクトカンパニー、株式会社MAYA STAFFING、株式会社リミックスポイント、株式会社ロイヤリティ・マーケティング


＜後援＞京都市、一般社団法人CiP協議会、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）




以上


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【オフィシャル素材ダウンロードURL】


オフィシャル画像素材：https://bit.ly/40JHiT2


※パスワード： digital


【本件に関するお問い合わせ】


日本デジタル空間経済連盟 事務局　E-mail：jimukyoku@jdsef.or.jp