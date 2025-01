誕生85周年記念 トムとジェリー展君が笑うと、僕も笑っちゃう名古屋PARCOで開催! 2/1前売券販売開始!

株式会社パルコ

名古屋PARCO(愛知県名古屋市中区栄3-29-1)は、2025年4月18日(金)から2025年5月11日(日)までの期間、南館9F・PARCO HALLにて「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」を開催いたします。

1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが世に送り出したアニメーション『トムとジェリー』。

ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディは、今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしています。2025年に85周年を迎える作品の中で、誕生から変わらずに描かれてきたふたりの何気なくも楽しい日々。そこには“日常を笑いに変えるヒント”がたくさん隠れています。

本展は、ふたりの関係性や個性的な仲間たちにスポットを当てたユニークな視点での展示やフォトスポットなどを通してトムとジェリーの日常を楽しむことができる体験型の展覧会です。

また展覧会オリジナルアイテムを含む1,500点以上のグッズも販売します。

本展の前売りチケットを2025年2月1日(土)より、チケットぴあにて販売開始します。

【展覧会概要】誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう

●会期:2025年4月18日(金)~2025年5月11日(日) 24日間

●会場:名古屋PARCO 南館9F・PARCO HALL(愛知県名古屋市中区栄3-29-1)

●営業時間: 10:00~21:00 ※入場は閉場時間の1時間前まで ※最終日は17:00閉場

●入場料:<前売券>一般 1,400円、大学生・高校生 1,000円、中学生・小学生 600円

<当日券>一般 1,600円、大学生・高校生 1,200円、中学生・小学生 800円

※混雑緩和のため、全日程日時指定制となります。

※未就学児無料 ※未就学児のご入場には18歳以上の保護者の同伴が必要です。

(同伴の保護者は有料)

※障がい者手帳をお持ちの方はチケット1枚につき、介助者1名まで入場無料。

介助者はグッズ購入することはできません。※JFR株主優待を含む各種割引・優待対象外

●主催:トムとジェリー85周年記念展名古屋実行委員会

●企画・制作:トムとジェリー85周年記念展製作委員会

●協力:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

●展覧会公式サイト:https://tomandjerry85exhibition.jp/

●名古屋会場特設サイト:https://art.parco.jp/nagoya/detail/?id=1649

●名古屋会場公式X:@ngparco_gallery

●トムとジェリー 公式X: @TomAndJerry_JP

●トムとジェリー 公式Instagram:tomandjerry_jp

●トムとジェリー 公式TikTok:tomandjerry_jp

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)

入場チケット

本展覧会は混雑緩和のため、入場時間を区切った全日程日時指定制となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3639/table/3225_1_600eae246abd947c669395a53e8d9bcb.jpg ]

※未就学児無料

※未就学児のご入場には18歳以上の保護者の同伴が必要です。(同伴の保護者は有料)

※中高大生は当日学生証提示。

※障がい者手帳をお持ちの方はチケット1枚につき、介助者1名まで入場無料。

(会場入場時に身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のいずれか要提示)

※チケット購入の無い介助者、未就学児はグッズ購入することはできません。

※チケットに記載の日付・入場案内時刻のみ有効です。

※会場内の混雑状況により、チケットに記載の時刻より入場時間が遅れる場合がございます。

※チケットに記載の入場時刻に遅れた場合、入場をお断りする場合がございます。

※JFR株主優待を含む各種割引・優待対象外 。

※入場はチケット1枚につき1回限り有効。

※本券の変更・払戻・再発行・転売不可。

※本展覧会のグッズコーナーのご利用は、展覧会にご入場いただいたお客様に限らせていただきます。

※本展覧会への再入場はできません。

※チケットはもぎってしまった場合は無効となります。

※電子チケットの場合、スクリーンショット、画面キャプチャ、印刷した紙ではご入場いただけません。

※前売券および当日券はグッズの購入を確約するものではございません。

【販売プレイガイド】

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/tomandjerry-nagoya/

【販売期間】

前売券:2月1日(土)10:00~4月17日(木)23:59

当日券:4月18日(金)~5月10日(土)23:59

※チケットぴあでは、入場前日23:59までご購入いただけます。

※4月18日(金)以降は、当日券料金での販売となります。

【日時指定券の時間枠について】

混雑緩和のため、チケットは全日程日時指定制とさせていただきます。1日を以下の入場時間枠に区切って販売しますので、ご希望の時間枠のチケットをお求めの上ご入場ください。

1.10:10 2.10:30 3.11:00 4.11:30 5.12:00 6.12:30 7.13:00 8.13:30 9.14:00 ➉14:30

11.15:0012.15:30 13.16:00 14.16:30 15.17:00 16.17:30 17.18:00 18.18:30 19.19:00 20.19:30 ㉑20:00

※最終日5月11日(日)は、17時閉場のため14.~㉑の販売はありません。

【会場での当日券販売について】

ご来店当日の入場枠に空きがある場合は、会場受付にてご購入いただけます。

最新情報は名古屋会場公式X:@ngparco_galleryでご確認ください。

展示概要(一例)

※画像はイメージパースです

展覧会限定グッズ

1940年の初公開作品から最新作まで、「トムとジェリー」の歴史や概要を紹介します。何気ない日常の一コマを見つめ直して、BUDDY(相棒)と一緒にいる楽しさを再認識します。トムとジェリーやその仲間たちは、日常の中で楽しみを見つけて遊ぶ天才。作中で繰り広げるPLAYを紹介します。作品に彩りを与えてくれる個性豊かなFRIENDS(仲間たち)を詳しく紹介します。トムとジェリー85周年記念展 ぬいぐるみバッジセット 価格:1,760円(税込)トムとジェリー85周年記念展 FITタグ 価格:各770円(税込)トムとジェリー85周年記念展 チョコクランチ缶 価格:1,458円(税込)トムとジェリー85周年記念展 トレーディングチーズBOXマスコット(全6種) 各1,100円(税込)※ランダム商品 コンプリートBOX 6,600円(税込)トムとジェリー85周年記念展 マスコット 価格:2,750円(税込)

名古屋会場から新登場する限定グッズや、名古屋ご当地のグッズも予定しています♪

※詳細は後日発表となります。

トムとジェリー85周年記念展 開催記念コラボメニュー/ノベルティプレゼントキャンペーン

※詳細は後日発表

【トムとジェリー85周年記念展 開催記念コラボメニュー】

名古屋PARCO 西館7F「chano-ma」では、展覧会の開催を記念したコラボメニューを販売。

また、コラボメニューオーダーでノベルティもプレゼントいたします。

●期間:2025年4月18日(金)~5月11日(日)

●場所:名古屋PARCO 西館7F・chamo-ma

●営業時間:11:00 ~ 22:00(L.O. 21:00)※都合により営業時間は変更になる場合がございます。

※メニュー内容、ノベルティ内容等詳細は後日発表となります。

【ノベルティプレセントキャンペーン】

展覧会開催を記念して、「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」併設ショップと名古屋PARCO館内ショップでのお買い物でノベルティプレゼントのキャンペーンを実施いたします。

●期間:2025年4月18日(金)~5月11日(日)

※ご購入・参加条件、ノベルティ内容等詳細は名古屋会場公式サイトにて後日発表予定となります。

キービジュアルや作品画像はこちらからダウンロードください。

URL:https://parco.box.com/s/wh6o2fg99ywuuxnfttzy39xsn02h5hy7

※本リリース掲載画像はイメージです。 ※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。※価格はすべて税込価格です。 ※掲載している商品は一部です。※1回のご入場につきお1人様1回のお会計となります。※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。