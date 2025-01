1月30日のVenture Cafe Fukuokaイベント「九州ナイトタイムエコノミー & ベトナム市場攻略」にSocialZeroのCEO、CTOが登壇

Social Zero株式会社Social Zero株式会社 「THURSDAY GATHERING #11 九州ナイトタイムエコノミー & ベトナム市場攻略」に登壇

海外進出の包括的な支援やオフショア開発関連事業を手がけるSocial Zero株式会社(本社:福岡県福岡市、代表:西川徳仁、以下Social Zero)の代表取締役CEO、CTOが、2025年1月30日(木)16時より、Fukuoka Growth Next & Onlineでハイブリッド開催される、Venture Cafe Fukuoka「THURSDAY GATHERING #11 九州ナイトタイムエコノミー & ベトナム市場攻略」に登壇します。

Venture Cafe は、起業家やスタートアップの成長を支援するイノベーション・キャンパスを世界中で展開するCIC(Cambridge Innovation Center)の姉妹組織で、スタートアップ企業、投資家、大学・研究機関、学生など多様な人々が集うイノベーションコミュニティを世界13都市に展開・運営する非営利団体です。

2024年より、Venture Cafe Fukuokaが始動し、福岡・九州地域のスタートアップ支援、コミュニティ連携、スタートアップエコシステムへのシナジー創出を目的に、様々な取り組みを展開しています。



毎週木曜日16時から開催される「Thursday Gathering」は、Venture Cafe Fukuoka独自のプログラムで、起業家、研究者、スタートアップ支援機関、アーティストなど、多様なイノベーション関係者が「定期的に、深く、強い熱量を持って」交流できる「場」を提供しています。

◼︎イベント開催概要

イベント名称 :「THURSDAY GATHERING #11 九州ナイトタイムエコノミー & ベトナム市場攻略」

開催日時 : 1月30日(木) 16時~20時

開催場所 :Fukuoka Growth Next (福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11)



プログラム内容:

4:00 pm - 4:50 pm VIETNAM TWILIGHT - Welcome to the Vietnamese Market -

5:00 pm - 5:15 pm How to enjoy Thursday Gathering

5:30 pm - 6:20 pm NIGHT TIME ECONOMY in Kyushu

6:30 pm - 7:20 pm VIETNAM TWILIGHT - Vietnam Startup Insight -



参加費 : 無料

参加登録 :こちら(https://venturecafefukuoka.org/event/thursday-gathering-10-kyushu-university-connect-%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%8c-%e5%a4%a7%e9%9b%86%e5%90%88%ef%bc%81/) より参加登録が可能

◼︎Social Zero登壇セッションについて

Social Zeroは、前半の「VIETNAM TWILIGHT- Welcome to the Vietnamese Market -」セッションに登壇します。ベトナムのスタートアップランドスケープの紹介や、福岡・九州のスタートアップにおけるベトナム市場展開の魅力と機会を掘り下げます。

同枠セッション登壇者

NTTデータ九州、代表取締役社長 - 常盤 圭史 氏

Postalk株式会社、代表取締役 - 川野 洋平 氏

VNEXT JAPAN株式会社、代表取締役社長 - 森 周平 氏

Social Zero 株式会社、代表取締役 - 西川 徳仁

Social Zero 株式会社、CTO - Annette Chua

◼︎Social Zero登壇者プロフィール

Social Zero株式会社 代表取締役CEO 西川徳仁

西川 徳仁 / 代表取締役CEO

大学生時代にフィリピンで現地法人の立ち上げに従事。その後、経済産業省の事業でスタートアップ支援を行うベトナムのコンサルティング会社に参画。自身の経験からASEAN圏の急速な経済成長に魅力を感じ、以後10年以上にわたり各国で様々な企業の海外事業・現地法人の立ち上げや事業再生に取り組む。直近はフィリピンでオフショア開発拠点の立ち上げを担当。現在はベトナム在住。

Annette Chua CTO

Annette Chua / CTO

現在、Social ZeroのCTOとして、主に日本企業とオフショア開発チームに携わる。IT業界で10年以上の経験を有し、フィリピンを中心とした二国間開発・マネジメントを通じて、日本企業のオフショア開発におけるコミュニケーション課題に関する深い知見を持つ。

Social Zero株式会社について

Social Zeroは、多様な文化への理解と尊重を軸に、世界中のビジネスと文化を繋ぐグローバルメディエーターです。私たちは、企業の海外進出やオフショア開発の立ち上げ・経営・開発の支援、インバウンド事業等を通じて、新しい社会的な動きや変化の始点となることを目指しています。

当社は、海外事業立ち上げを数多く経験したメンバーや、DX Agencyで豊富な実績を持つエンジニア、デザイナー、マーケターで構成されているグローバルチームです。

グローバルビジネスとデジタルの知見を掛け合わせた、当社独自の価値をお客様に提供いたします。

https://social-zero.com/