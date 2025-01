旅行・バス事業者向け『行程表クラウド by NAVITIME』、貸切バス運行管理システム『発車オーライ』と連携開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン(代表取締役社長:大西 啓介、本社:東京都港区)は、2025年1月27日(月)より、貸切バス対応の行程表作成Webサービス『行程表クラウド by NAVITIME』にて、貸切バス運行管理システム『発車オーライ -Cloud-』との連携を開始します。

本連携では、『行程表クラウド by NAVITIME』で作成した行程表や見積書のデータを、『発車オーライ -Cloud-』に連携可能になります。バス事業者は、これまで旅行会社から依頼される案件ごとに、紙伝票や複数の冊子、サイトを利用して手入力で行っていたアナログな業務をデジタル化させ、案件の管理や、システム入力、運行指示書の作成時間を大幅に削減し、効率的に業務が行えるようになります。

連携できるデータは主に、行程表や見積書上の行程情報、通過IC、走行距離、走行時間といったルートや運賃に関する情報で、運行指示書にも反映されます。両サービスがシームレスに連携されるため、行程検討から運行指示書作成までの業務の流れにおいて情報を一貫して管理でき、人手による運行指示書作成時間の削減や転記ミスの防止に貢献できます。

さらに、行程のデータはバス専用カーナビアプリ『バスカーナビ』にも反映できます。ドライバーは運行指示書と同じルートのナビゲーションが利用でき、運行管理者も正確なルートをドライバーに伝えることができるため、安全運行および乗客の安全にもつながります。

今回の連携により、大型バスに対応した行程表や見積書作成業務、運行指示書の作成、ナビゲーションまでをデジタル化することにより、貸切バスに関する業務全体のDX化実現に寄与します。

旅行業務において、様々なSaaSツールを利用される事業者様が多いなか、複数ツールの二重管理が手間になることから『行程表クラウド by NAVITIME』の導入を見送るケースもありましたが、事業者様に負担をかけずに、使い慣れた別のシステムを活用しながら『行程表クラウド by NAVITIME』も便利にご利用いただけるよう、また『行程表クラウド by NAVITIME』をご利用いただくお客様からも「作成した行程表を長年使っている『発車オーライ-Cloud-』にそのまま取り込みたい」というご要望をいただいていたことから、今回の連携に至りました。

なお、本連携による機能は、『行程表クラウド by NAVITIME』利用者の追加料金が必要なオプションとして提供します。

今後も『行程表クラウド by NAVITIME』は、様々な専門システムとの連携拡大も見据え、サービスのさらなる向上に努めることで、旅行業やバス事業に携わる方々の抱える課題解決や業務改善に貢献してまいります。

※ 本連携は、『発車オーライ -Cloud-』のみが対象となります。詳しくは株式会社工房様にお問い合わせください。

■サービス連携イメージと概要

■『行程表クラウド by NAVITIME』について

『行程表クラウドby NAVITIME』は、旅行会社や貸切バス事業者向けのSaaS型Webサービスです。貸切バス(大型・中型・小型・コミューター)を含む車と、公共交通、徒歩、自転車を組み合わせた最適なルート検索や料金計算等が可能で、個人/団体旅行、MICE等における行程表作成や見積書業務のデジタル化をサポートし、旅行や貸切バスに関する業務の効率化を支援します。全国の大型バスの交通規制等を考慮したナビゲーションアプリ『バスカーナビ』との連携も行えます。

・『行程表クラウドby NAVITIME』紹介ページ:https://lp.koteihyo-cloud.navitime.co.jp/

■『バスカーナビ』について

全国の観光や貸切バス※の交通規制等を考慮したルート検索、車高・車幅・大型車規制や、リアルタイムの渋滞情報などを考慮したナビゲーション、観光スポットや大型バス駐車場の検索、景観情報など、大型・観光バスドライバーに特化した機能を搭載しています。大型バスの交通規制情報を地図上にアイコン表示したり、音声発話で案内する機能もあります。法人契約のお申し込みをいただくか、アプリストア等からどなたでもダウンロードしてご利用いただけます。

※本アプリの対応範囲は道路交通法にて普通乗用自動車、準中型乗用自動車、中型乗用自動車、大型乗用自動車に分類されるものとなります。連結車両、特殊車両には対応しておりません。

・『バスカーナビ』紹介ページ:https://lp.koteihyo-cloud.navitime.co.jp/bcn

・iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id1507130004

・Android OS: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.buscarnavi

■『発車オーライ -Cloud-』について

株式会社工房が提供する貸切バスの予約から配車、運行から請求業務まで一元管理できるシステムで、バス運行管理システムとして高いシェア率を占めています。

・『発車オーライ -Cloud-』紹介ページ:https://www.khobho.co.jp/product/hasshaallright/

■お問い合わせ先

本連携による機能のご利用を検討されているお客様は、以下のフォームからお問い合わせください。

・お問い合わせフォーム:https://lp.koteihyo-cloud.navitime.co.jp/inquiry

「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。