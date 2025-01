ランサーズ、フリーランス参加型イベント 「Lancer of the Year 2025」を2月15日(土)に開催決定

ランサーズ株式会社

フリーランスマッチングプラットフォーム『Lancers』を運営するランサーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO:秋好 陽介、東証グロース:4484、以下『ランサーズ』)は、2025年2月15日(土)に、フリーランスのためのユーザー参加型大規模イベント「Lancer of the Year 2025」を東京・渋谷にて開催いたします。「Lancer of the Year」は、スキルや経験を活かし磨き続け、社会に貢献するフリーランスを表彰するイベントで、2015年より開催してまいりました。次世代の「働き方」を考える場として、多くのフリーランスが集い、インスピレーションや具体的な手法を共有することを目的に、毎年進化を続けています。

第11回目となる「Lancer of the Year 2025」は、「明日の自分を、アンロックする」をテーマに、新しい働き方を実現したフリーランスの実体験やその実践方法を紹介します。参加者が「今より少し先の自分」を目指せるヒントを得られるとともに、多様なスキルや経験を持つ個性豊かな人々が繋がり合い、互いに刺激し合うことでエンパワーメントを実現する特別な場を提供します。

「Lancer of the Year 2025」特設Webサイト:https://www.lancers.jp/award(https://www.lancers.jp/award)

■「Lancer of the Year 2025」について

▼開催背景

近年、生成AIの急速な進化やフリーランス新法の施行、新たなテクノロジーや制度の登場により、社会全体で働き方が大きく変化しています。また、アフターコロナにおけるハイブリッドワークの定着も、働き方の多様化を一層加速させています。これに伴い、多くのフリーランスが「働き方の多様化」や「個の力を活かしたキャリア構築」の可能性を模索する一方で、こうした変化に対応するための具体的な手法や成功事例に触れる機会はまだ限られているのが現状です。

このような課題に対応し、フリーランスが未来を切り開くための具体的なヒントやインスピレーションを得られる場を提供するべく、「明日の自分を、アンロックする」をテーマに「Lancer of the Year 2025」を開催いたします。今回で第11回目を迎える本イベントでは、参加者がこれからのキャリアの可能性を広げるきっかけを得られる特別な1日を提供します。小さな発見が大きな成長につながるよう、新たなスキルや稼ぎ方を見つけるための具体的な手法を学べるプログラムを多数ご用意しています。

<こんな方にオススメ!>

- フリーランスとして活動している方、またはフリーランスを目指している方- 自分のスキルやキャリアをさらに磨きたいと考えている方- 新しい働き方や稼ぎ方の事例に触れたい方▼報道関係者の方のご取材やご参加のお申し込みはこちら

https://forms.gle/eCZc82P7rqERSsy39

お申込み〆切:2025年2月14日(金) 18:00まで

▼開催概要

日時:2025年2月15日(土)13:00~19:00(予定)

場所:東京・渋谷会場:スクランブルホール

〒150-6115 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア15階 SHIBUYA QWS内

▼お申し込み方法

現地会場・オンライン会場どちらも特設Webサイトより参加予約をお願いいたします。

https://www.lancers.jp/award

▼タイムテーブル

※内容は変更となる可能性がございます。登壇者等の詳細は特設Webサイトに随時公開いたします。

■ゲスト登壇:「レタスクラブ Webライティング教室」

「レタスクラブ Webライティング教室」は創刊37年の生活情報誌「レタスクラブ」が運営する動画配信サービスです。未経験からWebライターを目指す方を対象にしたオンライン教室で、基礎から実践までを段階的に学べるプログラムを提供しています。

在宅ワークをはじめとした多様な働き方を支援するこの取り組みが、「Lancer of the Year 2025」のコンセプトと合致したことから、この度ご登壇いただく運びとなりました。

レタスクラブ Webライティング教室:https://www.lettuceclub.net/information/webwriting/about_001/

■ランサーズ株式会社について

ランサーズ(東証グロース:4484)は、「個のエンパワーメント」をミッションに掲げ、個人と企業をオンラインでマッチングする受発注プラットフォームを運営しております。テクノロジーを活用した新しい働き方を提供することで、個人の生活・働き方、あり方を変革し、一人でも多くの個人が働き甲斐を感じられるよりよい豊かな社会づくりに貢献します。また、200万人を超えるフリーランスとの適切なマッチングにより企業の人材不足、生産性向上、DX化促進への課題にも寄与し、外部人材活用によるイノベーション、技術革新を推進しております。



