TD SYNNEX、日本市場におけるオープンテキスト社のソリューションの取り扱いを拡大

TD SYNNEX株式会社(本社:東京 代表取締役社長:國持重隆、以下「TD SYNNEX」)は、情報管理ソフトウェアおよびサービスのグローバル・リーディングカンパニーであるオープンテキスト株式会社(日本法人:東京都千代田区、代表取締役社長:三浦デニース、以下「オープンテキスト」)とのパートナーシップを強化し、日本市場におけるバックアップ製品やエンドポイントセキュリティ製品の取り扱いを拡大することを発表しました。

取り扱い拡大の背景

昨今、企業を狙ったサイバー攻撃が高度化し、あらゆる規模の企業が絶え間ないサイバー攻撃にさらされています。サイバー攻撃は巧妙化し、頻度も増え、ユーザーやシステムに狙いを定めたマルウェア、ランサムウェア、フィッシング、暗号化、その他の有害な攻撃を防ぐことの重要性はかつてないほど高まっており、エンドポイントにおけるセキュリティ対策がこれまで以上に重要視されています。

オープンテキストのエンドポイントセキュリティ製品は、革新的な技術を活用し、情報漏えいリスクを低減しながらナレッジワーカー(知的労働者)の生産性を最大化するソリューションを提供します。TD SYNNEXは、これらの製品を日本市場で広く提供することで、企業のセキュリティ課題を包括的に解決することを目指します。

オープンテキストのソリューションについて

オープンテキストは、あらゆる規模の企業やパートナーに包括的なセキュリティソリューションを提供します。予防、検知、対応から復旧、調査、コンプライアンスまで、統合されたエンドツーエンドプラットフォームにより、総合的なセキュリティポートフォリオを通じて、お客さまのサイバーレジリエンスを構築します。お客さまは、リアルタイムかつ文脈的な脅威インテリジェンスから得られる実用的な洞察により、高い有効性を持つ製品、コンプライアンスに対応した体験、ビジネスリスクの管理を支援する簡素化されたセキュリティ体験が可能となります。

・Webroot Business Endpoint Protection

Webroot Business Endpoint Protectionは、エンドポイントデバイスとユーザーをマルウェアから保護するソリューションです。ディープラーニングを活用したWebroot脅威インテリジェンスプラットフォームにより、既知・未知の脅威をリアルタイムで検知・分類します。さらに、EDR(Endpoint Detection and Response)機能を搭載し、侵入後の速やかな検出・対処・隔離を実現します。このソリューションは、脅威の原因調査や監査に必要な情報もセキュリティ担当者に提供し、エンドポイントの防御力を大幅に強化します。



・Carbonite Cloud to Cloud Backup

クラウド化が進む現代において、SaaSアプリケーション上のデータのバックアップは不可欠です。Carbonite Cloud to Cloud Backupは、Microsoft 365 をはじめとするSaaSデータのバックアップを提供し、ヒューマンエラーやランサムウェア感染によるデータ損失時にも迅速に復旧できるソリューションです。これにより、企業は重要な業務データの完全性を確保し、事業の中断を最小限に抑えることができます。



・MSP向けセキュリティソリューション

オープンテキストは、MSP(マネージドサービスプロバイダー)やMSSP(マネージドセキュリティサービスプロバイダー)向けに、包括的でシンプルなセキュリティソリューションを提供しています。2024年には、マネージド検知・対応(MDR)やサイバー保証の機能を強化し、MSPがクライアントにより堅牢なセキュリティサービスを提供できるよう支援します。この統合型プラットフォームは、サイバー脅威に迅速に対応し、顧客への高品質なサービス提供を可能にします。

TD SYNNEX連携によるシナジー

TD SYNNEXは、オープンテキストの革新的な技術を日本企業に提供し、効率的で効果的なセキュリティ対策を支援します。これらの取り組みを通じて、企業のITインフラの最適化と競争力の強化に寄与していきます。

・幅広い市場アクセスの実現

TD SYNNEXの強力な国内販売ネットワークを活用することで、オープンテキストの高度なエンドポイントセキュリティソリューションやバックアップ製品を、より多くの日本企業へ届けることが可能となります。これにより、中小企業から大企業まで、幅広い顧客層に対してセキュリティソリューションを提供し、顧客基盤の拡大を実現します。



・統合ソリューションの提案

オープンテキストの製品は、サイバーセキュリティやデータ保護を超えて、情報管理やプロセス効率化まで幅広いニーズに対応可能です。TD SYNNEXのソリューションアグリゲーターとしての能力と組み合わせることで、顧客のビジネス課題に最適化された統合ソリューションが提案できます。



・マーケティング能力による効果的な普及支援

TD SYNNEXのマーケティング力を活かし、オープンテキストの製品をターゲット市場に向けて効果的に普及させるための戦略的支援を行います。デジタルマーケティング、リードジェネレーション活動など、様々なチャネルを通じて製品認知度の向上を図り、顧客との強固な関係を築きます。これにより、オープンテキスト製品の採用を加速し、企業の成長を支援します。

このたびのパートナーシップ強化に際し、オープンテキスト株式会社 代表取締役社長 三浦デニース氏は次のようにコメントしています。

「日本市場は情報管理とセキュリティの両面で急速な進化を遂げています。TD SYNNEXとの連携強化を通じて、私たちは企業のサイバーレジリエンスをさらに向上させる革新的なソリューションを提供する準備が整いました。エンドポイントセキュリティの重要性がますます高まる中で、私たちの統合プラットフォームは、予防から復旧までのすべてのステップでお客さまを支援し、ビジネスリスクを最小限に抑えるだけでなく、持続可能な成長を促進します。この協力関係を通じて、より多くの企業が現代のサイバー脅威に対応できるようになることを期待しています。」

TD SYNNEX株式会社 執行役員 アドバンスドソリューション部門長 會田 喜弘は次のように述べています。

「オープンテキストとの強固なパートナーシップのもと、革新的なエンドポイントセキュリティソリューションを日本市場に広められることを大変光栄に思います。オープンテキストの製品群は、企業のサイバーセキュリティにおけるギャップを埋めるだけでなく、IT管理者やセキュリティ担当者にとって非常に直感的で効率的なツールを提供します。本取り組みを通じて、国内企業のセキュリティ強化に寄与し、より安全で生産性の高いビジネス環境の構築を実現するとともに、サイバーリスク管理においてリーダーシップを発揮していきたいと考えています。」

オープンテキストについて

オープンテキスト株式会社は、情報活用の変革を促す「企業情報DX」の推進に向けて、ビジネスに不可欠な情報やプロセスを自動化するビジネスコンテンツ&プロセス管理をはじめ、企業間取引の情報を可視化しコントロールするB2B/EDI連携・サプライチェーン統合やFAXソリューション、Web&デジタルメディア管理、データ保護やサイバーセキュリティ、フォレンジックツール、AIを用いた各種の分析・可視化ツールなど、多種多様な業界・業種のお客さまへ最適なソリューションを提供しています。

TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

