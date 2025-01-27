FAVgaming所属の元プロゲーマー『ライキジョーンズ』さんのオフィシャルオンラインストア『ライキショップ』が1月24日に新規オープンいたしました！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム「TOSTA」にて、FAVgaming所属の元プロゲーマー『ライキジョーンズ』さんのオフィシャルオンラインストア『ライキショップ』を新規オープンいたしました。パーカーやステッカーなどオリジナルグッズ4点を販売いたします。1万円(税込)以上ご購入いただいた方先着30名様に、ライキジョーンズさんの直筆サイン付きポストカードをプレゼントいたします。


『ライキショップ』は、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用し運営しています。







製品情報



■ライキショップ


https://tosta.jp/shops/raikijones







■ロゴ入りパーカー


販売価格：7,500円（税込）


胸元にイかしたロゴが入った激レアパーカー








■大笑顔ロンT


販売価格：5,500円（税込）


大きな笑顔の刻まれた激レアTシャツ








■ゴラッソステッカー


販売価格：600円（税込）


漢のゴラッソ激レアステッカー







■ライキジョーンズアクキー


販売価格：800円（税込）


かっこ良すぎる激レアアクキー






販売情報



■ライキショップ


https://tosta.jp/shops/raikijones




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【ライキジョーンズ】


X（旧twitter）：https://x.com/raikijones0331


YouTube：https://www.youtube.com/@raikijones/


Instagram：https://www.instagram.com/raikijones03?igsh=MWxtcTA5ZGpjcXRoZQ==




【TOSTA】


公式サイト：https://tosta.jp/




【株式会社メディアリンク】


公式サイト：https://medialinker.co.jp/


クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/


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