FAVgaming所属の元プロゲーマー『ライキジョーンズ』さんのオフィシャルオンラインストア『ライキショップ』が1月24日に新規オープンいたしました！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム「TOSTA」にて、FAVgaming所属の元プロゲーマー『ライキジョーンズ』さんのオフィシャルオンラインストア『ライキショップ』を新規オープンいたしました。パーカーやステッカーなどオリジナルグッズ4点を販売いたします。1万円(税込)以上ご購入いただいた方先着30名様に、ライキジョーンズさんの直筆サイン付きポストカードをプレゼントいたします。
『ライキショップ』は、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用し運営しています。
製品情報
■ライキショップ
https://tosta.jp/shops/raikijones
■ロゴ入りパーカー
販売価格：7,500円（税込）
胸元にイかしたロゴが入った激レアパーカー
■大笑顔ロンT
販売価格：5,500円（税込）
大きな笑顔の刻まれた激レアTシャツ
■ゴラッソステッカー
販売価格：600円（税込）
漢のゴラッソ激レアステッカー
■ライキジョーンズアクキー
販売価格：800円（税込）
かっこ良すぎる激レアアクキー
販売情報
■ライキショップ
https://tosta.jp/shops/raikijones
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【ライキジョーンズ】
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【TOSTA】
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