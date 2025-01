王座を懸けた闘牌がついに始まる！「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」をMONDO TVで 2月25日（火）より放送開始！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』(https://www.mondotv.jp/(https://www.mondotv.jp/) )を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、モンド麻雀プロリーグ24/25シーズン王座を決める「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」を2025年2月25日(火)午後11:00より放送開始いたします。

第21回女流モンド杯優勝「川原舞子」、第24回モンド杯優勝「村上淳」、第18回名人戦優勝者、そして現王座「白鳥翔」の4名による、24/25シーズン王座を懸けた闘牌がついに始まる!

MONDO TVで白熱の対局をどうぞお楽しみください。

<出場雀士>

・モンド王座22/23:白鳥翔(日本プロ麻雀連盟)

・第21回女流モンド杯優勝:川原舞子(日本プロ麻雀連盟)

・第24回モンド杯優勝:村上淳(最高位戦日本プロ麻雀協会)

・第18回名人戦優勝:未定

【モンド麻雀プロリーグ】

1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦。「女流モンド杯<女性雀士>」「モンド杯<若手男性雀士>」「名人戦<ベテラン男性雀士>」を勝ち抜いた各優勝者が「モンド王座決定戦」に進出し、現王座を加えた4名で年間王座を決定!

第1戦(#1) 2月25日(火) 午後11:00

<ゲスト解説>

望月雅継、金太賢、黒木真生

「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」

<番組放送情報>

■放送局:MONDO TV

■番組名:「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」

■放送日時:2月25日(火)放送開始 午後11:00~(90分/全4話)

レギュラー:毎週(火)午後11:00

再放送:(金)午後8:00 他

■MONDO TV

全国のケーブルテレビ、スカパー、ひかりTVなどで好評放送中のエンターテイメントチャンネル。視聴可能世帯は約600万世帯。エンタメ、アイドル、麻雀、パチンコ・パチスロ、シネマなど多彩なジャンルの番組を放送中。<MONDO TV公式WEBサイト> https://www.mondotv.jp

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。