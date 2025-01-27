王座を懸けた闘牌がついに始まる！「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」をMONDO TVで 2月25日（火）より放送開始！
エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』(https://www.mondotv.jp/(https://www.mondotv.jp/) )を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、モンド麻雀プロリーグ24/25シーズン王座を決める「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」を2025年2月25日（火）午後11:00より放送開始いたします。
(C) 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.
第21回女流モンド杯優勝「川原舞子」、第24回モンド杯優勝「村上淳」、第18回名人戦優勝者、そして現王座「白鳥翔」の4名による、24/25シーズン王座を懸けた闘牌がついに始まる！
MONDO TVで白熱の対局をどうぞお楽しみください。
＜出場雀士＞
・モンド王座22/23：白鳥翔（日本プロ麻雀連盟）
・第21回女流モンド杯優勝：川原舞子（日本プロ麻雀連盟）
・第24回モンド杯優勝：村上淳（最高位戦日本プロ麻雀協会）
・第18回名人戦優勝：未定
【モンド麻雀プロリーグ】
1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦。「女流モンド杯＜女性雀士＞」「モンド杯＜若手男性雀士＞」「名人戦＜ベテラン男性雀士＞」を勝ち抜いた各優勝者が「モンド王座決定戦」に進出し、現王座を加えた4名で年間王座を決定！
第1戦（＃１） 2月25日（火） 午後11:00
＜出場雀士＞
・モンド王座22/23：白鳥翔（日本プロ麻雀連盟）
・第21回女流モンド杯優勝：川原舞子（日本プロ麻雀連盟）
・第24回モンド杯優勝：村上淳（最高位戦日本プロ麻雀協会）
・第18回名人戦優勝：未定
＜ゲスト解説＞
望月雅継、金太賢、黒木真生
「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」(C) 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.
＜番組放送情報＞
■放送局：MONDO TV
■番組名：「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」
■放送日時：2月25日（火）放送開始 午後11:00～（90分／全4話）
レギュラー：毎週（火）午後11:00
再放送：（金）午後8:00 他
■出場雀士
白鳥翔（日本プロ麻雀連盟）
川原舞子（日本プロ麻雀連盟）
村上淳（最高位戦日本プロ麻雀協会）
第18回名人戦優勝者（未定）
■解説
望月雅継
金太賢
黒木真生
■MONDO TV
全国のケーブルテレビ、スカパー、ひかりTVなどで好評放送中のエンターテイメントチャンネル。視聴可能世帯は約600万世帯。エンタメ、アイドル、麻雀、パチンコ・パチスロ、シネマなど多彩なジャンルの番組を放送中。＜MONDO TV公式WEBサイト＞ https://www.mondotv.jp
■ワーナーブラザース・ディスカバリー
ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。
我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。
ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。