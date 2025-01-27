新潟県JAえちご中越の「みどりクラウド らくらく出荷」導入事例が日本農業新聞に掲載されました
株式会社セラク
- 日本農業新聞Web版記事
- みどりクラウドらくらく出荷
株式会社セラク（東京都新宿区、代表取締役：宮崎 龍己、以下当社）は、当社が提供する青果流通デジタルサービス「みどりクラウド らくらく出荷」に関する取り組みが、2025年1月8日付の日本農業新聞に掲載されたことをお知らせいたします。
新潟県の農業協同組合JAえちご中越では、JAのDX（デジタルトランスフォーメーション）チームのプロジェクトの一環として「みどりクラウド らくらく出荷」の導入試験を実施しました。
この試験導入には約100人の生産者が参加し、日々約1,000箱の西洋梨「ル レクチェ」の出荷が行われました。
従来の手作業による伝票入力や目視確認に代わり、QRコードを使用したデータ管理を導入することで作業時間を77%削減、集出荷業務の大幅な負担低減を実現しました。
詳細な内容については以下URLよりご覧いただけます。
- 日本農業新聞Web版記事
https://www.agrinews.co.jp/ja/index/280809
- みどりクラウドらくらく出荷
https://info.midori-cloud.net/market/rakuraku-shukka/