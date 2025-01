MSI製PCパーツ5製品が「価格.comプロダクトアワード2024」にてカテゴリ別の賞を獲得

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、株式会社カカクコムが運営する購買支援サイト「価格.com(https://kakaku.com)」より発表された「価格.comプロダクトアワード2024」にて、MSI製のPCパーツ5製品が価格.comプロダクトアワードを受賞したことを発表いたします。

今回の受賞は、ひとえに皆様のご愛顧とご支援の賜物と心より感謝申し上げます。これまで以上に皆様のご期待にお応えした製品をお届けし、来年以降も受賞を継続できるよう取り組んでまいります。今後とも弊社の製品のご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【受賞製品一覧】

1.製品名:SPATIUM M482 PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB

URL:https://kakaku.com/item/K0001647151/

部門名:パソコンパーツ部門

カテゴリ:SSD

受賞名称:銅賞

2.製品名:B650M GAMING PLUS WIFI

URL:https://kakaku.com/item/K0001604185/

部門名:パソコンパーツ部門

カテゴリ:マザーボード

受賞名称:金賞

3.製品名:X670E GAMING PLUS WIFI

URL:https://kakaku.com/item/K0001604184/

部門名:パソコンパーツ部門

カテゴリ:マザーボード

受賞名称:銅賞

4.製品名:MAG A650BNL

URL:https://kakaku.com/item/K0001607594/

部門名:パソコンパーツ部門

カテゴリ:電源ユニット

受賞名称:金賞

5.製品名:MAG A850GL PCIE5

URL:https://kakaku.com/item/K0001553667/

部門名:パソコンパーツ部門

カテゴリ:電源ユニット

受賞名称:ロングセラー賞

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.