「KIKI by VOICE Newtype」が贈るインタビュー企画が電子化！　「NEW COLOR COLLECTION」第6弾が2025年1月27日（月）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、人気声優陣のインタビュー企画「NEW COLOR VOICE」の電子書籍「NEW COLOR COLLECTION」の第6弾を2025年1月27日（月）に発売いたしました。

声優グラビアマガジン「VOICE Newtype」の会員制WEBサービス、「KIKI by VOICE Newtype」が注目するホープたちの、声優という仕事に出会うまでのこれまでの道のり、そしてこれからへの思いを聞いたインタビューと撮り下ろしフォトを1冊に収録。未公開カットやキャストの新規コメントも必見です。

■第6弾ラインナップ

『榊原優希 NEW COLOR COLLECTION No.24』

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」四十物十四役、「18TRIP」白光糖衣役で人気の榊原優希さんの撮り下ろしグラビア＆デビュー当時を振り返ったインタビュー！

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『浦尾岳大 NEW COLOR COLLECTION No.25』

「アイドルマスター SideM」兜大吾役、「半妖の夜叉姫」翡翠役で人気の浦尾岳大さんの撮り下ろしグラビア＆デビュー当時を振り返ったインタビュー！

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『増元拓也 NEW COLOR COLLECTION No.26』

「アイドルマスター SideM」信玄誠司役、「VAZZROCK」大黒岳役で人気の増元拓也さんの撮り下ろしグラビア＆デビュー当時を振り返ったインタビュー！

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『小笠原仁 NEW COLOR COLLECTION No.27』

「from ARGONAVIS」旭那由多役、「18TRIP」西園練牙役で人気の小笠原仁さんの撮り下ろしグラビア＆デビュー当時を振り返ったインタビュー！

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『伊藤昌弘 NEW COLOR COLLECTION No.28』

「from ARGONAVIS」七星蓮役、「好きな子がめがねを忘れた」小村楓役で人気の伊藤昌弘さんの撮り下ろしグラビア＆デビュー当時を振り返ったインタビュー！

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『笠間淳 NEW COLOR COLLECTION No.29』

「アイドルマスター SideM」葛之葉雨彦役、「キン肉マン 完璧超人始祖編」ブロッケンJr.／ブロッケンマン役で人気の笠間淳さんの撮り下ろしグラビア＆インタビュー！

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■書誌詳細

2025年1月27日（月）発売

ページ数：各20ページ

価格：各594円（本体540円＋税）

発行：株式会社KADOKAWA

販売先：「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアで配信予定

■「NEW COLOR COLLECTION」シリーズラインナップ

『高塚智人 NEW COLOR COLLECTION No.1』

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『石井孝英 NEW COLOR COLLECTION No.2』

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『野上翔 NEW COLOR COLLECTION No.3』

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『井上雄貴 NEW COLOR COLLECTION No.4』

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『仲村宗悟 NEW COLOR COLLECTION No.5』

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『戸谷公人 NEW COLOR COLLECTION No.6』

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『山谷祥生 NEW COLOR COLLECTION No.7』

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『鈴木崚汰 NEW COLOR COLLECTION No.8』

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『汐谷文康NEW COLOR COLLECTION No.9』

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『狩野翔 NEW COLOR COLLECTION No.10』

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『小林竜之 NEW COLOR COLLECTION No.11』

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『ランズベリー・アーサー NEW COLOR COLLECTION No.12』

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『濱健人 NEW COLOR COLLECTION No.13』

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『株元英彰 NEW COLOR COLLECTION No.14』

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『小林大紀 NEW COLOR COLLECTION No.15』

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『大河元気 NEW COLOR COLLECTION No.16』

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『森嶋秀太 NEW COLOR COLLECTION No.17』

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『保住有哉 NEW COLOR COLLECTION No.18』

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『土田玲央 NEW COLOR COLLECTION No.19』

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『葉山翔太 NEW COLOR COLLECTION No.20』

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『深町寿成 NEW COLOR COLLECTION No.21』

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『河本啓佑 NEW COLOR COLLECTION No.22』

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『小松昌平 NEW COLOR COLLECTION No.23』

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