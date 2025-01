片手で開閉できる新機能を搭載！CYBEX（サイベックス）「MELIO CARBON （メリオ カーボン）」ソルテベージュ・ソルテブラックをアカチャンホンポで2月7日（金）に発売

株式会社 赤ちゃん本舗

株式会社赤ちゃん本舗(本社:大阪市中央区 https://www.akachan.jp)は、CYBEX(サイベックス)(CTP JAPAN株式会社 本社:東京都渋谷区)の軽量ベビーカー「MELIO CARBON (メリオ カーボン)」最新モデルである『メリオカーボン/ソルテベージュ・ソルテブラック』を2月7日(金)より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ(https://shop.akachan.jp/)で発売します。

MELIO CARBONは、「持って軽い。押して軽い。ずっと軽い。」の“3カル”を追求し設計された、新生児から使用できる両対面式ベビーカーです。

お子さまを抱っこしながらできる「片手開閉」、瞬時にハーネス調節可能な「ワンプルハーネス」、ワンアクションで両後輪が操作できる「リンクブレーキ」、片手で調節可能な「リクライニングシート」など、シンプルな操作でMELIO CARBONの機能を使うことができます。

MELIO CARBON ソルテベージュ・ソルテブラックでは、体温調節が大人と比べて未熟で、汗腺密度の高い新生児時期の赤ちゃんのために、吸水速乾加工を施した新生児用インレイ(クッション)を採用しました。

また、デザイン面では刺繍ロゴやブラウンハンドルに加え、アクセントカラーのマルチストライプを採用したハーネスベルトもご好評をいただいています。

〈刺繡ロゴ〉

〈ハーネスベルト〉

【商品概要】

■商品名 : MELIO CARBON(メリオ カーボン)

■カラー : ソルテベージュ、ソルテブラック

■対象 : 生後1ヵ月~36ヵ月頃まで(体重15kg以下)

■サイズ : 〈開〉W490mm/D820mm-910mm/H965mm-1070mm

〈閉〉自立収納時 W490mm/D540mm/H690mm

■商品URL : https://bit.ly/3E22zhF

■価格 : 69,900円(税込76,890円)

■本体重量 : 5.9kg(付属品除く)

■付属品 : 新生児用インレイ、コンフォートインレイ、

超衝撃吸収ヘッドクッション、バンパーバー、ショッピングバスケット

<CYBEX(サイベックス)について>

WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.

CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング(ベビー用品)ブランドです。Design(ユニークなデザイン)・Safety(卓越した安全性とクオリティ)・Function(インテリジェントな機能性)という3つの柱を重視した製品開発(=CYBEX D.S.F. Innovation Principle)は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー用品の枠にとらわれない、革新的なライフスタイル・ファッションブランドを目指しています。2014年にGoodbaby Internationalと合併し、更に成長して世界最大のペアレンティングブランドとなった今も、CYBEXのファウンダーであり、2児の父であるMartin PosがCEOとしてグループを牽引し、“いまと、これからのファミリー”に、最高のコンセプトと製品を届けています。

サイベックス(ブランド)公式ホームーページ https://cybex-online.com/ja-jp

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp