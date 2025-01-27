中洲を望む川沿いの圧倒的な開放感あふれる全長30mのリバービューが楽しめるダイニングバー『MITSUBACHI』が2月1日（土）17時～リニューアルオープン
中洲を望む川沿いの圧倒的な開放感あふれる全長30mのリバービューが楽しめる
ダイニングバー『MITSUBACHI』が2月1日（土）17時～リニューアルオープン
改装工事を終え、2月1日(土)17時～ 営業再開します。
牡蠣１グランプリ2024受賞した全国で今一番美味しい生牡蠣が楽しめる
「MITSUBACHI」がリニューアルオープン
MITSUBACHI(ミツバチ)
洗練された店内89席
贅沢な空間で、圧倒的なリバーサイドビューをお楽しみください。
プロのバーテンダーが作るカクテルを川面に美しくきらめく景色を眺めながら堪能ください
新設されたラグジュアリーソファシートはまさに非日常空間をお楽しみいただけます
2024年牡蠣１グランプリ優勝 日本一の生牡蠣【キューティーカキー】を使用した様々なオリジナル料理
全国で１番美味しい牡蠣を決定する牡蠣１グランプリ
オペレーションファクトリーも牡蠣１グランプリ開催のスポンサーとして参加。
全国各地から様々な牡蠣の中でグランプリを決定しました。
グランプリを受賞した【播磨灘】の牡蠣の美味しさは、牡蠣の概念が変わるほど「旨み」「風味」ともに最高品質です。
リニューアル記念 “牡蠣”と“黒毛和牛”が主役の特別コース
産地から直接仕入れる黒毛和牛のステーキと日本一の牡蠣を堪能
プレミアムコース 5,500円（税込）
～フレッシュオイスター～
雲丹とイクラの贅沢生牡蠣と生牡蠣の２種食べ比べ
～前菜～
ギチギチに詰まった牡蠣の揚げ春巻き
～牡蠣料理～
カキフライ・焼き牡蠣・牡蠣のグラタン
三種盛り合わせ
～牡蠣と和牛の炭焼き串～
※＋\800で和牛のステーキに変更可能
～リゾット～
クリーミー牡蠣リゾット
～デザート～
シェフおすすめデザート
日本一の牡蠣【キューティーカキー】と【オイスタージャンキー】で作る牡蠣料理
いくらと雲丹の贅沢牡蠣・牡蠣フライ・牡蠣グラタンの三種盛り1,859円(税込)
ギッチギチに詰まった牡蠣春巻 1,529円(税込)
ストロベリーカクテルフェア
旬のフルーツ「苺」を使用したカクテルフェアを開催！
上品で甘さ控えめなオリジナルカクテルに仕上げました。
苺のスパークリングカクテル10,89円 (税込)
苺のサングリア869円(税込)
苺とレモンのホワイトサワー759円 (税込)
［店舗概要］
店名：MITSUBACHI(ミツバチ)
所在地：〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉3-4-6 The OneFive Villa Fukuoka 1F
営業時間:
【ディナー】
【日～木】17:00～26：00 food last 25:00 drink last 25:30
【金土祝前日】17:00～28：00 food last 27:00 drink last 27:30
WEB予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/mitsubachi/reserve?utm_source=hp
Official Site：https://www.opefac.com/restaurant/mitsubachi/
Instagram：https://www.instagram.com/mitsubachi.38/
予約電話番号：092-739-3800
［会社概要］
社名：株式会社オペレーションファクトリー
大阪本社：〒550-0014 大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2F
東京本部：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-８-７ アツミビル２F
代表者：代表取締役 笠島 明裕
設立：1998年7月
従業員数：正社員 352名 アルバイト 1,011名(2024年9月末時)
店舗数：47店舗 （2024年10月末時 大阪27店舗/東京17店舗/福岡3店舗)
事業内容：レストラン事業 / EC事業 / 飲食店運営受託事業 / 飲食店プロデュース＆コンサルティング / デザインワークス
URL http://www.opefac.com/