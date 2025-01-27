【奈良市】「NARAD EAT FESTIVAL 2025」合同記者発表会開催のお知らせ～県内4市町村（奈良市・田原本町・明日香村・吉野町）連携のグルメイベント～

奈良市役所

県内4市町村（奈良市・田原本町・明日香村・吉野町）が連携したグル メイベント『NARAD EAT FESTIVAL 2025』が令和7年（2025年2月2日 (日)～令和7年3月31日(月)の2ヶ月間で開催されます。1月31日(金)にグルメイベント開催場所となる、カフェ エトランジ ェ・ナラッド(奈良市観光センター「ナラニクル」内レストラン)で、4市町村首長登壇による合同記者発表会を行います。 各都市の食材を使った特別メニューのご紹介、食材から紐解く各都市 の魅力をお伝えします。 さらに、メディアの皆様への特別メニューのご試食もご用意しており ます。

NARAD EAT FESTIVAL ロゴ画像

【４都市連携（奈良市・田原本町・明日香村・吉野町）について】

奈良市・田原本町・明日香村・吉野町は、時代時代の中心地として栄えた世界遺産や国指定の史跡 名勝が数多く残る4都市です。令和2年度、新型コロナウイルス感染症の影響で、厳しい状況にある 観光分野を盛り上げるため、歴史や文化、食といった魅力を歴史で繋がる4都市が協力して PR してい こうという趣旨のもと4都市連携がスタートしました。

【活動内容】

◆令和2年度

報道発表・記者会見

◆令和3年度

ライドアラウンド in なら（第1回） 令和3年11月1日～11月30日

◆令和4年度

第2回ライドアラウンド in なら 令和4年10月1日～11月30日

NARAD EAT TOUR（4市町村の食材を利用した同時開催のグルメイベント）

◆令和5年度

第3回ライドアラウンド in なら 令和5年10月1日～11月30日

NARAD EAT TOUR（4市町村の食材を利用した同時開催のグルメイベント）

【イベント概要】

◆名称

NARAD EAT FESTIVAL 2025

◆期間

令和7年2月2日(日)～ 3月31日(月)

◆場所

奈良市上三条町23-4

奈良市観光センター「NARANICLE」（ナラニクル）内「カフェ エトランジェ ナラッド」

◆内容

各市町村が提供する地元食材を使用した特別メニュー5品が期間限定登場

イベントHP【特別メニュー】- 田原本町産ほうれん草と大鉄砲豆冨のキッシュ(田原本町)- 大和ポークと大鉄砲豆乳、豊祝酒粕のラグー(奈良市・田原本町)- 明日香村産自然薯と田原本町産ほうれん草のニョッキ(田原本町・明日香村)- 吉野MICA卵と奈良県産しいたけ大和肉鶏のビスマルク(吉野町)- 古都華と豊祝酒粕のオペラ仕立て(奈良市)【記者発表会について】

◆日時

令和7年1月31日(金) 10:00～11:00頃(受付開始 9時45分より)

◆場所

奈良市上三条町23-4

奈良市観光センター「NARANICLE」（ナラニクル）内「カフェ エトランジェ ナラッド」

取材のお申込みはコチラから

〈これまでの特別メニュー〉

【令和4年度】

◆開催期間：令和4年10月1日～11月30日 ◆総提供食数：498食

- 海老とリコッタチーズのパスタ明日香村イチゴアクセント(明日香村)／提供数：58食- 吉野・桜鮎のマリナーラ(吉野町)／提供数：82食- 田原本・安萬侶さん米とキノコのリゾット(田原本町)／提供数：192食- 明日香村のソーセージと安萬侶さん米の米粉パンのホットドッグ(田原本町・明日香村)／提供数:60食- 大和抹茶の生チョコタルト(奈良市)／提供数：106食

【令和5年度】

◆開催期間：令和5年10月1日～11月30日 ◆総提供食数：458食

- 原木シイタケの肉詰めフリット 宮滝ポン酢の冷製ソース（吉野町）／提供数：40食- 万葉小町と長茄子のボロネーゼ（奈良市・田原本町）／提供数：181食- 大和肉鶏の味噌ラグー長茄子のピッツァ（田原本町・明日香村）／提供数：103食- 大和ポークの塩麹マリネ 古代ひしお添え（奈良市）／提供数：69食- 甘酒のチーズケーキ（奈良市・明日香村）／提供数：65食

【本件に関するお問合せ先】[表: https://prtimes.jp/data/corp/36429/table/327_1_772263d941b382cdacb5320f7e35be10.jpg ]https://prtimes.jp/a/?f=d36429-327-69ca9f6b49b482115c76e5609457c0cf.pdf