【岡山大学】岡山大学第3回学都基金室セミナー「介護・相続」〔2/12,水 岡山大学鹿田キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 1月 26日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学都基金室では、中国銀行に協力いただき介護や相続をテーマとしたセミナーを、2025年2月12日（水）18:00～20:00に本学津島キャンパスにある Junko Fukutake Hall（J Hall）で開催いたします。



第1部は「ちょっと気になる介護のはなし～人生100年時代のために～」、第2部は「今から考えておきたい相続対策」をテーマにしており、どちらかだけの参加も可能です。



本学鹿田キャンパスでの初開催です。日頃気になっていたことなどを質問していただければと思いますので、奮ってご参加ください。

【日 時】

2025年2月12日（水）18：00～20：00

受付開始：17：30～



【場 所】

岡山大学鹿田キャンパス 岡山大学Junko Fukutake Hall（Jホール）

（〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス内）

http://j-hall.med.okayama-u.ac.jp/access/index.html

会場となる岡山大学Junko Fukutake Hall（Jホール）（岡山大学鹿田キャンパス）



【講 師】

第1部：第一フロンティア生命保険株式会社 中国・四国営業部 副部長 三浦寿夫 氏

第2部：株式会社中国銀行 コンサルティング営業部 ファイナンシャルアドバイザー 安井杏奈 氏



【対象者】

教職員、学生、および一般の方



【定 員】

先着100人（同伴者1人まで可）

定員になり次第、受付を終了します。



【参加費】

無 料



【お申込み方法】

下記のURLからお申込みください（締切日：2月5日（水））。

https://forms.office.com/r/0BCQVEQ6Zy

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20250212_seminar.pdf

【主 催】

岡山大学学都基金室



【協 力】

株式会社中国銀行

◆参 考

・岡山大学学都基金

https://www.okayama-u.ac.jp/user/kouhou/kikin/

・株式会社中国銀行

https://www.chugin.co.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】第1回相続・遺贈セミナーを開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002478.000072793.html

・【岡山大学】「資産形成・相続セミナー」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002663.000072793.html

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務・企画部 総務課 学都基金室

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7009

E-mail：kikin◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3553.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

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