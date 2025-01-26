【岡山大学】岡山大学資源植物科学研究所 大学院進学オンライン説明会〔3/7,金 3/10,月 オンライン開催）
2025（令和7）年 1月 26日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の高等先鋭研究院を構成する資源植物科学研究所（倉敷市中央）では、学院進学を検討されている皆様を対象に、「オンライン大学院説明会」を2025年3月7日（金）と3月10日（月）に開催します。
受験を考えている方も迷っている方も気軽にご参加ください。参加を希望される方には事前申し込みをお願いしております。よろしくお願い申し上げます。
【日 時】
2025年 3月 7日（金） 13:00～17:00頃
2025年 3月 10日（月） 13:00～17:00頃
【内 容】
１）全体説明（植物研概要、入試制度、倉敷での生活について）
２）在学生との情報交換
３）教員との対話による研究室紹介（申込みフォームにて事前に伺います）
【対象者】
植物研大学院への進学に興味のある学部1年生以上の方（社会人を含む）
【お申込み方法】
下記の申し込みフォームよりお申込みください（締切日：2025年2月28日迄）。
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/grdsh/Daigakuin_J/setsumeikai.html
【ポスター】
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/01/20250114-724x1024.png
【その他】
より早く大学院についての情報が必要な方や説明会開催日に都合が合わない方のために、「いつでも個別見学」や「いつでも体験入学」なども随時開催しております。
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/grdsh/Daigakuin_J/kobetsu.html
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/grdsh/Daigakuin_J/taiken.html
◆参 考
・岡山大学資源植物科学研究所（IPSR）
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/
・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院を創設～世界と伍す研究・イノベーションの卓越と厚みを育成するシステムを構築～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001681.000072793.html
◆参考情報
・【岡山大学】岡山大学資源植物科学研究所を「岡山大学高等先鋭研究院」に認定～我が国初で岡山大学独自の"世界と伍す研究・イノベーションの卓越と厚みを育成するシステム"を始動～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001796.000072793.html
・【岡山大学】「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html
◆岡山大学資源植物科学研究所紹介動画
https://youtu.be/KXs9b2PPYO0
（YouTube 23:10）
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=KXs9b2PPYO0 ]
https://youtu.be/DWFZSfxnFxI
（YouTube 2:15）
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DWFZSfxnFxI ]
◆本件お問い合わせ先
岡山大学資源植物科学研究所 准教授 最相大輔（大学院担当）
〒710-0046 岡山県倉敷市中央2-20-1
E-mail：saisho◎rib.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/information/20250114/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8745、086-251-8746
FAX：086-251-8748
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)