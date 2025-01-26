『キミとアイドルプリキュア♪』デビューシングルジャケット解禁！
左：【初回限定盤】三方背スリーブケースデザイン、右：【通常盤】ジャケットデザイン
ABCテレビ・テレビ朝日系列24局 ＋BSSにて、2025年2月2日（日）8:30～放送スタート、新番組『キミとアイドルプリキュア♪』のキュアアイドル(CV：松岡美里)・キュアウインク(CV：高橋ミナミ)・キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)のデビューシングルのジャケットデザインを解禁いたします。デビューシングルは2025年2月26日に発売！キュアアイドル(CV：松岡美里)が作中で披露するソロステージ曲「笑顔のユニゾン♪」のリリックビデオがプリキュア公式Youtubeチャンネルにて公開！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AO4RdWIuMFw ]
『キミとアイドルプリキュア♪』デビューシングル店舗別特典デザイン公開！
店舗別特典つきご予約受付中！
【初回生産限定盤】ご予約はこちら(https://lnk.to/YandI_DEBUT01)
【通常盤】ご予約はこちら(https://lnk.to/YandI_DEBUT02)
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
ネオウィング：ましかくブロマイド（89mm）
セブンネットショッピング：ミニアクリルスタンドキーホルダー２種ランダム
全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド
ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：2L判ブロマイド
『キミとアイドルプリキュア♪』おひろめデビューライブ会場購入特典実施！
●開催日程・会場
▷横浜会場：2025年2月1日（土）＠横浜ランドマークタワー
▷名古屋会場：2025年2月16日（日）＠イオンモール名古屋茶屋
▷大阪会場：2025年3月15日（土）＠グランフロント大阪
会場内、【CD販売ブース】にて『キミとアイドルプリキュア♪』デビューシングル及び主題歌シングルをご予約いただいた方へ特典をご用意！
・デビューシングル【初回限定盤】(価格：4,400円(税抜価格：4,000円))1商品ごとに、＜デビューシングル告知B2ポスター【A】＞1枚プレゼント！
・更に、デビューシングル【通常盤】(価格：2,200円(税抜価格：2,000円))を、デビューシングル【初回限定盤】】(価格：4,400円(税抜価格：4,000円))と同時予約いただくと、＜デビューシングル告知B2ポスター【B】＞1枚プレゼント！
・主題歌シングル（【CD+DVD】or【通常盤】いずれか）1商品ごとに、『キミとアイドルプリキュア♪』オープニング主題歌歌手（石井あみ・熊田茜音・吉武千颯）の【サイン印字入りL判ブロマイド】1枚プレゼント！
『キミとアイドルプリキュア♪』おひろめデビューライブ＠横浜会場にオープニング主題歌歌手出演決定！
新衣装もお披露目！
2月1日（土）当日は、主題歌シングルご購入者対象で、特典お渡し会を実施いたします。
※横浜会場、第1部：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯、第2部：石井あみ・熊田茜音にて実施予定。
※吉武千颯さんの第2部特典お渡し会参加はございません。
※ご購入枚数に限らず、各部お一人1枚【特典お渡し会参加】を1枚お渡しいたします。
※お一人さま、各部1回のみのご参加でお願いいたします。
※名古屋・大阪会場はCD購入時にスタッフよりお渡し予定。
※各回、各会場にて、絵柄が異なります。
CD販売・特典お渡し会に関する詳細はこちらをチェック！(https://www.marv.jp/mc/)
・『キミとアイドルプリキュア♪』デビューシングル CD情報
■発売日：2025/2/26(水)
■価格・品番：
【初回生産限定盤】4,400円(税抜価格：4,000円)・MJSS-09390
【通常盤】 2,200円(税抜価格：2,000円)・MJSS-09391
■収録曲：
01.笑顔のユニゾン♪
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
02.まばたきの五線譜
歌：キュアウインク(CV：高橋ミナミ)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
03.ココロレボリューション
歌：キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
※各曲のオリジナル・カラオケを含む全6曲収録。
■初回特典：
【初回生産限定盤】三方背スリーブケース、キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）、デビュー記念カード
【通常盤】キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）
■商品ページ：https://www.marv.jp/titles/mc/10847/
・『キミとアイドルプリキュア♪』主題歌シングル CD情報
■発売日：2025/3/26(水)
■価格・品番：
【CD+DVD】2,530円(税抜価格：2,300円)・MJSS-09392～3
【通常盤】 1,650円(税抜価格：1,500円)・MJSS-09394
■収録曲：
01.キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：広川恵一(MONACA)
02.Trio Dreams
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)
作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき
※各曲のカラオケ(CD＋DVD：オリジナル・メロディ・カラオケ/通常盤：オリジナル・カラオケ)・TVサイズを含む全6曲収録。
【DVD】には、TVオープニング・エンディングノンテロップ映像を収録。
■初回特典：
キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）、「ライブイベント」のCD購入者先行応募券（※詳細後日発表）
■商品ページ：https://www.marv.jp/titles/mc/10849/
発売元：株式会社マーベラス
販売元：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
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■『キミとアイドルプリキュア♪』番組HP：https://www.toei-anim.co.jp/tv/you-and-idol_precure/
■番組公式X：@TVanime_precure
■番組公式Instagram：@precure_curesta
■プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv
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