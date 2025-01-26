【岡山大学】岡山大学病院のロボット支援肝胆膵外科手術が300例に到達～ロボット支援膵頭十二指腸切除術100例、ロボット支援肝切除術100例実施～

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 1月 26日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 岡山大学病院肝・胆・膵外科では、保険診療に合わせて2020年9月からロボット支援下膵切除術（膵頭十二指腸切除・膵体尾部切除）、2022年7月からロボット支援下肝切除術・総胆管拡張症手術を開始し、これまでロボット支援肝胆膵外科手術を300例実施しました。- ロボット支援下膵頭十二指腸切除術は、2020年9月に中国四国地方で初めて導入し、1例ずつ症例を重ね、2024年11月に100例に到達、これまで110例を実施しました（2024年12月時点）。- ロボット支援下肝切除術100例は、2022年7月に導入し、2024年10月に100例に到達、これまで113例を実施しました（2024年12月時点）。



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院 肝・胆・膵外科では、2020年4月に肝胆膵疾患に対してロボット支援下膵切除術（ロボット支援膵頭十二指腸切除術および膵体尾部切除術）が保険適用となったことを受け、同年9月に中国四国地方で初めて「ロボット支援膵頭十二指腸切除術」を開始しました。



保険診療としてロボット手術を行うには一定の施設基準を満たす必要があり、現時点でロボット支援膵頭十二指腸切除術を岡山県で行っているのは、岡山大学病院のみであり、これまで1例ずつ症例を重ね、2024年11月に100例に到達しました。また、「ロボット支援膵体尾部切除術」も同時に導入し、これまで72例を実施しました。



ロボット支援肝切除術に関しては、2022年4月に保険適用となったことを受け、2022年7月に導入し、2024年10月に100例に到達しました。



2020年開始の肝胆膵疾患に対するロボット支援膵切除術を皮切りに、2022年開始のロボット支援下肝切除術、ロボット支援総胆管拡張症手術で症例を重ね、2024年12月時点で、肝胆膵領域のロボット手術件数の合計が300例に到達しました。

本件は、2025年1月23日に開催された「岡山大学2025年1月定例記者会見」において公開されました。

◆高木弘誠講師からのひとこと

近年の肝胆膵外科領域におけるロボット手術の発展は目覚ましく、多関節機能を有するロボット手術は、肝胆膵外科領域の高難度手術では、より安全で確実な手術につながる可能性があります。

岡山大学病院ではこれまで積極的にロボット（ダ・ヴィンチ）手術を実施し、2024年12月にロボット支援肝胆膵外科手術（膵切除、肝切除、総胆管拡張症手術）が300例に到達、全国でもトップクラスの症例数を誇っています。

◆詳しい研究内容について

岡山大学病院のロボット支援肝胆膵外科手術が300例に到達～ロボット支援膵頭十二指腸切除術100例、ロボット支援肝切除術100例実施～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20250123-7.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院低侵襲治療センター

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index183.html

・岡山大学病院 肝・胆・膵外科

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index123.html

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学病院のロボット手術件数内訳で泌尿器科が最多の症例数 年間手術件数は国立大学病院ランキングで1位

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002719.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学病院 手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」年間手術件数が全国国立大学病院第1位に 消化器外科4領域ではそれぞれ100例に到達・西日本初！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002189.000072793.html

・【岡山大学】手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ Xi」2台目を岡山大学病院に導入～国立大学病院唯一となる「ダ・ヴィンチ」3台での運用開始～より多くの患者さんにロボット手術が可能に！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001379.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学病院でロボット支援下肝切除術・ロボット支援下総胆管拡張症手術を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000850.000072793.html

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院低侵襲治療センター（肝・胆・膵外科） 講師 高木弘誠

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7257

FAX：086-221-8775

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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