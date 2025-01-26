²òÅúÂ®Êó¤Ç¤¹¤°¤Ë¼«¸ÊºÎÅÀ²Ä¡ª±Ñ¸¡(R)Á´µéÂÐ±þ¤Î¹çÈÝÈ½Äê¥Äー¥ë¤ÈAI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°ºÎÅÀ¤òÌµÎÁ¸ø³«
²òÅúÂ®Êó¤Ç¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¤¿ÁÇÅÀ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¹çÈÝÈ½Äê¤Ç¤¤ë¡ª
¥¹¥¿¥Ç¥£¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ¹§°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙÂè3²ó¼ÂÍÑ±Ñ¸ìµ»Ç½¸¡Äê¤Î²òÅúÂ®Êó¤¬1·î27Æü¡Ê·î¡Ë13:00°Ê¹ß¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢±Ñ¸¡(R)1µé¡¦½à1µé¡¦2µé¡¦½à2µé¡¦3µé¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇÅÀ¡Ê¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢CSE¥¹¥³¥¢¤«¤é¹çÈÝ¤ò¿äÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¹çÈÝÈ½Äê¥Äー¥ë(https://apps.studystudio.jp/cse-calculator)¡×¤òÌµ½þÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¸ÊºÎÅÀ¤¬Æñ¤·¤¤¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ºÎÅÀ¥Äー¥ë¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¹çÈÝÈ½Äê¤·¤Æ¤ß¤ë :
https://apps.studystudio.jp/cse-calculator
¡Ú£±¡Û¹çÈÝÈ½Äê¤òÁá¤¯ÃÎ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤½¤Î½ÅÍ×À
±Ñ¸¡(R)°ì¼¡»î¸³¤ÎÀµ¼°¤Ê·ë²ÌÈ¯É½¤Ï¡¢»î¸³½ªÎ»¤«¤éÌó3½µ´Ö¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈ¯É½Æü: 2025Ç¯2·î17Æü¡Ë¡£¤³¤ÎÂÔµ¡´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¹çÈÝ¤ÎÌÜ°Â¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þÀ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ì¼¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æó¼¡»î¸³¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤°ì¼¡»î¸³ÂÐºö¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ Âç³Ø¼õ¸³¤ä»ñ³ÊÍÑÅÓ¤ÇCSE¥¹¥³¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç
CSE¥¹¥³¥¢¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤ÇÄ¾ÀÜµá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿äÁ¦Æþ»î¤äÆþ³Ø»î¸³¤Ç¤Î¥¹¥³¥¢Äó½Ð¤Ê¤É¡¢Áá´ü¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÊÏ©ÁªÂò¤äÂÐºö¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ º£¸å¤Î³Ø½¬·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë
»î¸³¤Î¹çÈÝ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢CSE¥¹¥³¥¢¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê³Ø½¬·×²è¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- Ê¬ÌîÊÌ¤Î²ÝÂêÇÄ°®: ¡Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤È¡ûÅÀÉ¬Í×¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ò¤â¤¦¾¯¤·¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÌÜÉ¸¥¹¥³¥¢¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×³ÎÇ§: ¸½ºß¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÌÜÉ¸¥¹¥³¥¢¤È¤Îº¹¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤Ê¬Ìî¤òÌÀ³Î¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹çÈÝÈ½Äê¤·¤Æ¤ß¤ë :
https://apps.studystudio.jp/cse-calculator
¡Ú£²¡Û²òÅúÂ®Êó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆüÄø
±Ñ¸¡(R)Âè3²ó°ì¼¡»î¸³¤Î²òÅúÂ®Êó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦ ½à²ñ¾ìDÆüÄø¡Ê1·î24Æü¼Â»Ü¡Ë: 1·î27Æü¡Ê·î¡Ë13:00°Ê¹ß¸ø³«
¡¦ ½à²ñ¾ìEÆüÄø¡Ê1·î25Æü¼Â»Ü¡Ë: 1·î27Æü¡Ê·î¡Ë13:00°Ê¹ß¸ø³«
¡¦ ½à²ñ¾ìFÆüÄø¡Ê1·î26Æü¼Â»Ü¡Ë: 1·î27Æü¡Ê·î¡Ë13:00°Ê¹ß¸ø³«
¡¦ ËÜ²ñ¾ì»î¸³¡¡¡Ê1·î26Æü¼Â»Ü¡Ë: 1·î27Æü¡Ê·î¡Ë13:00°Ê¹ß¸ø³«
¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÀµÅú¿ô¤È¡¢AI¤¬ºÎÅÀ¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁÇÅÀ¤ò¹ç·×¤·¡¢CSE¥¹¥³¥¢¤Ø´¹»»¤·¤Æ¹çÈÝ¤ÎÌÜ°Â¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤òÌµ½þÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
1. ¹çÈÝÈ½Äê¥Äー¥ë¡Ê1µé～3µéÂÐ±þ¡Ë
¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁÇÅÀ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢CSE¥¹¥³¥¢¤È¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤òÈæ³Ó¤·¡¢¹çÈÝÌÜ°Â¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- URL: https://apps.studystudio.jp/cse-calculator
1µé¡¢½à1µé¡¢2µé¡¢½à2µé¡¢3µé¤ËÂÐ±þ
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹ç³ÊÈ½Äê¡ª
2. ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°AIºÎÅÀ¥Äー¥ë
°Õ¸«ÏÀ½ÒÌäÂê¡¿E¥áー¥ëÌäÂê¡¿Í×ÌóÌäÂê¤Î3¼ïÎà¤ò½ç¼¡¸ø³«Ãæ¡£ÌäÂê¡¦²òÅú¤ò²èÁü¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÆâÍÆ¡¦¹½À®¡¦¸ì×Ã¡¦Ê¸Ë¡¤Î´ÑÅÀ¤«¤éAI¤¬É¾²Á¡£
±Ñ¸¡(R)¶¨²ñ¤¬¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°É¾²Á¤ËAI¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë(https://www.eiken.or.jp/eiken/info/2023/pdf/20231003_info_eikenAI.pdf)Î®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤è¤êËÜÈÖ¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- URL: https://apps.studystudio.jp/writing-review
°Õ¸«ÏÀ½ÒÌäÂê¤ÎºÎÅÀ
EmailÌäÂê¤ÎºÎÅÀ
3. ÌµÎÁ¡õ²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×
¡¦ ¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¡£²òÅúÂ®Êó¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁÇÁá¤¯¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¡¢¹ç³Ê²ÄÇ½À¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Àµ³Î¤Ê¼«¸ÊºÎÅÀ¤ò¥µ¥Ýー¥È
- ¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°: ²òÅúÂ®Êó¤ò»È¤Ã¤ÆÀµÅú¿ô¤ò»»½Ð¡£
- ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°: AIºÎÅÀ¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î½ñ¤¤¤¿±ÑºîÊ¸¤òËÜÈÖ¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÉ¾²Á¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤É¤¦¼«¸ÊºÎÅÀ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¡¢CSE¥¹¥³¥¢´¹»»¤òÄÌ¤·¤Æ¹çÈÝÌÜ°Â¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¼«¸ÊºÎÅÀ¤Î½ÅÍ×À¡É
2024Ç¯ÅÙ¤è¤ê±Ñ¸¡(R)¤ÏÂç¤¤¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²òÅúÂ®Êó¤È¾È¹ç¤·¤¿¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹çÈÝÈ½Äê¤ÎÂç¤¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹çÈÝ·ë²Ì¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ï¿ô½µ´ÖÀè¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¹ç³Ê¸«¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ËÆó¼¡»î¸³¤ØÈ÷¤¨¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¼¡²ó¤Ø¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ò¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¶¡Ûº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ï¡¢±Ñ¸¡(R)¤Î¿·µì·Á¼°Ìä¤ï¤º¡¢¼õ¸³À¸¤Î³Ø½¬¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥Äー¥ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹çÈÝÈ½Äê¥Äー¥ë¤ÈAI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°ºÎÅÀ¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê³Ø½¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¡¢¼õ¸³¸å¤¹¤°¤ËÆó¼¡»î¸³¡¦¼¡²ó¼õ¸³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¹¥¿¥Ç¥£¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎëÌÚ¹§°ì
¡¦ ½»½ê: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-16-6 ÆóÍÕ¥Ó¥ë8b
¡¦ E-mail: info@studystudio.jp
¡¦ TEL: 050-3579-7479
¸ø¼°¥µー¥Ó¥¹URL:
¡¦ ¹çÈÝÈ½Äê¥Äー¥ë: https://apps.studystudio.jp/cse-calculator
¡¦ ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°AIºÎÅÀ¥Äー¥ë: https://apps.studystudio.jp/writing-review
¡¦ ¥¹¥¿¥¹¥¿LIVE±Ñ¸¡: https://studystudio.jp/contents/live_eiken
¢¨±Ñ¸¡(R)¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤Î¾µÇ§¤ä¿ä¾©¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸¡Æ¤¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°Ê¾å