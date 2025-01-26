【学割☆卒旅】春旅応援！アクセス良好♪ あおい空、きらめく海を望む絶景ホテル ～自然豊かな鳴門で、今しかできない思い出作り☆

株式会社H.P.D.コーポレーション

アオアヲ ナルト リゾート（徳島県鳴門市 総支配人：高橋裕二 https://www.aoawo-naruto.com/ ）は、2025年1月27日～4月25日の期間、学生と2024年度の卒業生を対象に、お得な学割宿泊プランを発売いたします。

アオアヲ ナルト リゾート

無料特典として、現像するまでのワクワク感が楽しい「写ルンです」プレゼント、テニスコート60分またはレンタサイクル2時間無料（先着順）、館内の「阿波の國」や鳴門鯛が泳ぐ釣り堀で使える500円券をご用意。

縁日遊びが楽しめる「阿波の國」

さらに色浴衣レンタル、全国でも珍しい鳴門わかめ漁＆塩蔵体験（2-3月）を通常価格の半額、パティシエ特製スイーツを特別価格でご案内します。

鳴門わかめ収穫体験きらめく海を望む「テラスカフェ オーゲ」

夕食は、その場で切り出す鮮度抜群の鳴門鯛お造りや寿司、揚げたて天ぷら、なると金時スイーツほか90種が揃う郷土料理バイキング「阿波三昧」、優雅にフレンチ会席コースなど4つのレストランからチョイスOK。きらめく海を望むカフェでは、鳴門金時や春限定のイチゴスイーツが人気です。

フランス料理「フォーシーズン」店内イメージ郷土料理バイキング「阿波三昧イメージ」

関西方面からは、1日20往復以上運行しているホテル直通の高速バスが便利（除外日あり）。関東からは羽田・徳島空港間が約1時間、徳島空港からはホテル無料送迎バスで約30分（要予約）。

ホテルへのアクセス案内 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/123/

海に昇る朝日やムーンロード絶景を眺め、ご当地グルメやアクティビティを存分に楽しむ♪アクセス良好、自然あふれる鳴門で、今しかできない思い出づくりをしませんか。

客室バルコニーイメージ■＜学割×鳴門体験＞アオアヲで最高の思い出づくりを！青春学旅応援プラン

【期 間】2025年1月27日～4月25日 ※除外日あり

【料 金】ご一泊 夕・朝食付きお一人さま

・15,500円～（4名１室）、16,500円～（3名１室）、18,000円～（2名１室）

＊税・サービス料込､入湯税150円別、曜日UP料金あり、海に昇る朝日とムーンロードを望む洋室、チェックイン時、フロントにて身分証をご提示ください

【食 事】

選べる夕食：フレンチ会席、和会席、炭火焼コース、郷土料理バイキング「阿波三昧」マグロ一刀おろし開催中！

朝 食 ：和食中心のバイキング

【無料特典】

・「写ルンです」1室につき１つ

・館内で使える”たぬきのお金”500両

・テニスコート60分or レンタサイクル2時間 ※先着順

【半額特典】

・色浴衣レンタル 通常1,000円→500円

・パテシィエ特製スイーツが特別学割500円

さらにSNS投稿でコーヒー or 紅茶 or ソフトドリンクサービス

・鳴門わかめ収穫＆塩蔵体験（2-3月限定）通常価格から50％OFF

https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/91/#block749

鳴門わかめ塩蔵体験イメージ

【その他】毎晩開催「阿波おどり」公演、連泊にはClub Savvyランチ特典ほか、嬉しい無料のおもてなし

■テラスカフェ オーゲ

https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/156/

窓一面に広がるきらめく海を眺めながら、ゆったり寛げる絶景カフェ。

テラスカフェ オーゲ

鳴門金時パフェやタルトなどのスイーツ、鳴門市を中心に展開する徳島の人気ラーメン店「堂の浦 鳴門本店」監修の1日10食限定【鯛の塩らぁ麺】など、ご当地メニューが楽しめます。「ストロベリーアフタヌーンティ」1名セット 3,700円（写真は2名セット）。

「ストロベリーアフタヌーンティ」1名セット 3,700円（写真は2名セット）「堂の浦 鳴門本店」監修【鯛の塩らぁ麺】1,950円＊1日10食限定

■阿波の國

https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/52/

古き良き日本へタイムスリップ！暖簾をくぐると、そこはお祭りの真っ最中♪昭和の雰囲気あふれる街角では、縁日、屋台、昭和の駄菓子屋がお楽しみいただけます。阿波の伝統工芸、天然灰汁（あく）発酵建ての阿波本藍染め、大谷焼の絵付け、手漉き和紙も体験できます。

昭和レトロな「阿波の國」阿波手漉き和紙体験

大谷焼絵付け体験

■アオアヲ ナルト リゾート（徳島県・鳴門市）

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

アオアヲ ナルト リゾート

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルームなど旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。2024年3月に徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム」が誕生。

「ゴッホのヒマワリルーム」

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、絶景カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能ください。

鳴門海峡クルージングや鳴門鯛の釣り堀、夏のプール＆ビーチ海水浴、秋の芋掘り、早春のワカメ漁などのご当地アクティビティが人気。館内1階の縁日あそびができるレトロモダンな「阿波の國」では、伝統的な技法・天然灰汁（あく）発酵建て阿波藍染め、大谷焼の絵付けなど体験プログラムが好評。

大塚国際美術館

周辺には、「渦の道」や「大塚国際美術館」、絶景の鳴門スカイライン、ウチノ海、鳴門公園一の絶景展望台「エスカヒル」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」、大谷焼の窯元ほか観光名所も豊富です。

鳴門公園一の絶景「エスカヒル・鳴門」

※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の定時シャトルバスあり(無料/要予約)

※鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通高速バス約20便、広島・岡山・高松からも各1便あり。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FxQtcJJQXjw ]